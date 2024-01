Le jeton Pullix (PLX), pourrait-il bénéficier de l’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant ?

Cathie Wood – la fondatrice d’Ark Invest s’attend à ce que certains investisseurs « vendent à la nouvelle » une fois que la Securities & Exchange Commission aura approuvé un ETF Bitcoin au comptant.

Wood partage son point de vue sur l’ETF Bitcoin

Copy link to section

Wood est convaincue que le « grand mouvement d’anticipation » inciterait certains investisseurs à choisir de réaliser au moins quelques bénéfices après l’approbation réglementaire d’un fonds négocié en bourse Bitcoin.

Ceux qui ont pris position et ont réalisé de beaux bénéfices vendront probablement à la nouvelle.

Elle a fait ce commentaire lors d’un entretien avec Yahoo Finance le 26 décembre.

Il est toutefois intéressant de noter que l’investisseur influent s’attend à ce que l’émotion de « vendre sur l’actualité » soit de courte durée. À long terme, l’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant s’avérera fortement positive pour BTC, a-t-elle ajouté.

Cela est principalement dû au fait que ledit fonds négocié en bourse permettra aux investisseurs institutionnels d’accéder au Bitcoin – dont le prix s’apprécierait considérablement s’ils allouaient seulement 0,1 % de leurs actifs à la plus grande crypto-monnaie du monde, selon Cathie Wood.

Et il est peu probable que l’avantage susmentionné se limite au Bitcoin, étant donné qu’il s’agit d’un indicateur pour l’ensemble de l’espace cryptographique. Ainsi, des projets récemment lancés comme Pullix pourraient également baigner dans sa victoire.

Une brève introduction à Pullix

Copy link to section

Pullix est essentiellement un échange de crypto-monnaies hybride qui regroupe les atouts des projets centralisés et décentralisés.

La plateforme conviviale est construite sur la blockchain Ethereum et vise notamment à résoudre le problème de liquidité généralement associé à l’échange de DeFi.

Une autre caractéristique qui distingue Pullix de ses pairs est l’accent mis sur la sécurité. Le projet vous permet de conserver la garde des actifs sans avoir à renoncer aux avantages de sécurité d’un échange centralisé.

Enfin, Pullix est d’autant plus passionnant qu’il émet également un jeton PLX natif, qui sert à transformer cette bourse en un investissement en soi.

Quelle est la particularité du jeton PLX ?

Copy link to section

Pullix définit son jeton natif comme la première crypto-monnaie « Trade-to-earn ». Cela signifie que vous êtes essentiellement récompensé pour vos transactions sur la plateforme.

Le jeton PLX est actuellement en prévente et a déjà collecté plus de 1,8 million $ en quelques jours, ce qui suggère qu’il connaît une forte demande car sa mission trouve un bon écho auprès de la communauté crypto.

Le jeton Pullix ne coûte actuellement que 0,046 $, ce qui en fait le moment approprié pour se faire connaître. La prochaine hausse de prix est prévue dans huit jours.

PLX est un investissement particulièrement intéressant car il vous permet de bénéficier du programme de partage des revenus de la bourse de trading. Pour les détenteurs du jeton, il s’agit d’un mode unique de création d’une source supplémentaire de revenu passif fixe.

Qu’est-ce qui pourrait aider Pullix (jeton PLX) ?

Copy link to section

Le trading sur Pullix présente également de nombreux autres avantages.

Par exemple, l’échange permet d’accéder aux outils d’intelligence artificielle d’OpenAI pour maximiser les rendements. Des commissions nulles avec des spreads serrés sont entre autres raisons pour lesquelles ce projet de blockchain plaît aux traders.

Notez qu’il existe de nombreux autres facteurs favorables liés à la cryptographie qui pourraient également aider le jeton PLX dans les mois à venir.

L’un d’eux est prévu en avril 2024 : l’offre totale de Bitcoin sera réduite de moitié. L’événement de réduction de moitié a généralement entraîné une augmentation du prix du BTC qui a tendance à se répercuter sur le marché des crypto-monnaies dans son ensemble.

Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine devrait également commencer à réduire ses taux au cours de l’année à venir (en savoir plus). Cela a historiquement suscité un intérêt pour les actifs à risque tels que les crypto-monnaies qui incluent le jeton PLX.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.