Tesla envisagerait de créer une usine dans le Gujarat, en Inde

Tesla Inc (NASDAQ : TSLA) est au centre de l’attention suite à des informations selon lesquelles elle pourrait annoncer son intention de créer sa première usine en Inde lors du prochain Vibrant Gujarat Summit.

Tesla n’a pas encore confirmé de tels projets

Le Premier ministre Narendra Modi et Elon Musk, le directeur général de Tesla, devraient assister audit événement prévu en janvier 2024.

Le géant des véhicules électriques souhaite construire une usine de fabrication dans l’État occidental du Gujarat, selon l’Economic Times.

Cependant, Tesla elle-même n’a pas encore officiellement annoncé son intention de créer une usine en Inde.

Le rapport arrive à un moment où Elon Musk est aux prises avec les syndicats de toute la Scandinavie. Les actions de Tesla Inc sont en baisse de près de 14 % par rapport à leur sommet annuel au moment de la rédaction.

Tesla veut un droit préférentiel de 15 %

Tesla Inc souhaite lancer son modèle 3, le modèle Y et même une nouvelle berline à hayon plus économique en Inde, selon plusieurs médias.

Il convient cependant de mentionner ici que le gouvernement du Gujarat n’a pas encore confirmé que le géant des véhicules électriques avait effectivement manifesté son intérêt pour la construction d’une usine de fabrication dans le cinquième plus grand État indien.

Le mois dernier, Tesla aurait investi jusqu’à 2,0 milliards de dollars pour construire une usine en Inde, à condition que le gouvernement accepte un droit préférentiel de 15 % sur les véhicules importés pendant les deux premières années d’exploitation de l’usine.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.