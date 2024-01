Parmi les 50 plus riches, 38 se sont enrichis en 2023

Alors que la crise du coût de la vie met de nombreuses personnes au défi de répondre à des besoins de première nécessité comme la nourriture, en particulier pendant la période des fêtes, l’élite financière, notamment les géants américains de la technologie et les oligarques russes, connaît un boom économique. Des personnalités comme Elon Musk et Mark Zuckerberg ont vu leur fortune augmenter considérablement, tout comme d’autres personnalités fortunées comme les Britanniques James Dyson et Jim Ratcliffe, selon les données de Bloomberg.

Des fortunes en plein essor malgré les défis mondiaux

Copy link to section

Malgré les sanctions économiques et le conflit en cours en Ukraine, de nombreux oligarques russes ont continué à accumuler des richesses. Sur les 50 personnes les plus riches du monde, seules 12 ont vu leur fortune diminuer en 2023, tandis que la grande majorité a bénéficié d’une croissance financière substantielle, certaines augmentations étant incroyablement importantes.

Elon Musk est en tête du peloton

Copy link to section

Elon Musk, avec une valeur nette estimée à 235 milliards de dollars, arrive en tête, principalement grâce au succès de Tesla. Malgré une baisse significative de son investissement dans X (anciennement Twitter), la flambée boursière de Tesla a notamment accru sa richesse.

Le retour remarqué de Zuckerberg

Copy link to section

Mark Zuckerberg, initialement prévu pour affronter Musk dans un match en cage, a vu sa richesse monter en flèche de 184 %, atteignant 128 milliards de dollars. Ce bond a été alimenté par la reprise de Meta (la société mère de Facebook) après une année 2022 difficile.

Des gagnants et des perdants inattendus

Copy link to section

Parmi les autres gagnants importants, citons le magnat indonésien Prajogo Pangestu, qui a vu sa richesse multipliée par sept grâce à ses investissements dans l’énergie géothermique. En revanche, le milliardaire indien Gautam Adani a vu sa fortune diminuer considérablement à la suite d’allégations de fraude d’entreprise.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Représentation mondiale dans le club des milliardaires

Copy link to section

La liste des personnes les plus riches du monde est majoritairement américaine, les Français Bernard Arnault et Françoise Bettencourt Meyers étant des exceptions notables. La fortune d’Arnault s’est accrue grâce au succès de LVMH, tandis que Bettencourt Meyers, la femme la plus riche de la liste, a vu sa valeur nette augmenter légèrement.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Les Russes sanctionnés s’enrichissent

Copy link to section

Malgré les sanctions internationales, de nombreux milliardaires russes comme Vladimir Potanine et Alisher Usmanov ont vu leur richesse augmenter. Toutefois, certains de leurs avoirs restent gelés en raison de restrictions financières.

Présence du Royaume-Uni dans le classement des milliardaires

Copy link to section

Le Royaume-Uni compte 17 personnes parmi les 500 personnes les plus riches, Dyson étant le Britannique le plus riche. Ratcliffe, un autre grand milliardaire britannique, a récemment élargi son portefeuille en acquérant une participation importante dans Manchester United.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.