Les ETF spot Cardano, Avalanche, Tron, XRP et Solana arrivent-ils ?

La Securities and Exchange Commission (SEC) a finalement approuvé onze ETF Bitcoin au comptant après des mois de consultations. Cette décision était conforme à ce qu’attendaient la plupart des analystes puisque les sponsors avaient fait toutes les recommandations souhaitées par l’agence. Par exemple, tous ces fonds comportaient une clause de surveillance visant à empêcher les manipulations.

La SEC a approuvé un ETF Bitcoin au comptant

Alors que les ETF Bitcoin au comptant devraient commencer à être négociés jeudi, la question porte sur les prochains ETF crypto que la SEC approuvera. Blackrock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a déjà déposé une demande d’ETF Spot Ethereum. Grayscale pourrait également déposer une demande de transition de son Ethereum Trust (ETHE) vers un ETF au comptant. La société a remporté un procès majeur contre la SEC au sujet de ces conversions en 2023.

Ethereum a du sens en tant qu’ETF maintenant que la SEC a donné la priorité en autorisant un ETF BTC au comptant. Cependant, il existe une énorme différence entre Bitcoin et Ethereum. La SEC soutient depuis longtemps que Bitcoin n’est pas une sécurité. Ethereum, suite à la fusion en 2022, est passé du statut de crypto-monnaie de preuve de travail (PoW) à celui de preuve de participation (PoS).

Par conséquent, Gary Gensler de la SEC a averti depuis longtemps qu’il considère Ethereum comme un titre en raison de l’élément de jalonnement. Il estime que les investisseurs d’Ethereum devraient être protégés par l’agence. Par exemple, qui détermine la récompense du staking ?

Autres candidats potentiels aux ETF crypto

En plus d’Ethereum, d’autres crypto-monnaies qui pourraient faire l’objet de dépôts d’ETF sont Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Tron (TRX) et Solana (SOL). Ce sont les autres plus grandes crypto-monnaies au monde, avec une capitalisation boursière combinée de plus de 120 milliards de dollars.

Chacune de ces pièces est confrontée à d’énormes défis pour obtenir l’approbation de l’ETF. Dans le cas de Tron, la SEC est aux prises avec Justin Sun et ses entreprises. Dans un procès, la SEC a allégué que Sun et ses sociétés avaient manipulé les jetons TRX et BitTorrent par le biais de « transactions de lavage excessives ». Par conséquent, en raison de cette réputation, je doute qu’une entreprise veuille appliquer un ETF au comptant.

Avalanche, Solana et Cardano sont également confrontés au défi auquel Ethereum sera confronté. Ils ont tous des fonctionnalités de jalonnement, qui, selon la SEC, devraient être réglementées. Dans le cas de Solana, la SEC se souvient encore de son association étroite avec FTX et Sam Bankman-Fried.

Le XRP de Ripple a un chemin plus clair vers l’acceptation puisqu’un juge a déjà statué qu’il ne s’agissait pas d’une sécurité. Cela a été un coup dur pour la SEC, qui a lancé une action en justice majeure en 2020. Ripple est également un acteur majeur du secteur de la cryptographie avec une capitalisation boursière de plus de 32 milliards de dollars.

Néanmoins, les prochaines applications d’ETF dépendront du succès des onze ETF Bitcoin autorisés par la SEC. Si les afflux sont forts, cela signifie que ces entreprises tenteront de procéder à ces dépôts.

