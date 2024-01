La zone euro, l’Inde et l’Indonésie ont toutes publié aujourd’hui leurs derniers chiffres de balance commerciale. Alors que l’Inde et l’Indonésie en étaient toutes deux à leurs chiffres de décembre, la zone euro ne publiait que ses chiffres de novembre.

Quels sont les chiffres de la balance commerciale ?

Même si une grande attention est accordée aux chiffres du PIB des pays, et à leur croissance ou à leur diminution, les chiffres de la balance commerciale peuvent être tout aussi éclairants.

Lorsqu’il s’agit de la balance commerciale d’une région, avoir plus d’exportations que d’importations (c’est-à-dire un excédent commercial) signifie avoir plus de revenus commerciaux que de dépenses.

L’inverse est également vrai : une hausse des coûts d’importation et une réduction des exportations (c’est-à-dire un déficit commercial) signifient que le pays dépense plus qu’il ne gagne en matière de commerce.

Les chiffres de la balance commerciale entre l’Inde, l’Indonésie et l’Europe en un coup d’œil

La balance commerciale de l’Inde est d’environ 21,89 milliards de dollars

Balance commerciale de l’Indonésie en 2023 : un excédent de 36,93 milliards de dollars

Balance commerciale de la zone euro en novembre 2023 : un excédent de 20,3 milliards d’euros

Cela signifie que, même si l’UE et l’Indonésie ont des chiffres d’exportation moins impressionnants que l’Inde, elles enregistrent toutes deux un excédent commercial, tandis que l’Inde est actuellement en déficit commercial.

Les déficits commerciaux sont-ils mauvais ou bons ?

C’est là que les choses deviennent plus nuancées. Selon le FMI, un déficit commercial n’est ni mauvais ni bon : tout dépend du contexte.

Alors qu’un déficit commercial sur une longue période peut être un signe de détresse économique dans une région, un déficit commercial temporaire peut être un signe convaincant que la région est en croissance économique. En effet, une balance commerciale négative dans un pays ou une région peut signifier qu’il n’y a soudainement plus assez de biens et de services pour tout le monde, car les besoins du pays se sont élargis.

Les universitaires Blavasciunaite, Garsviene et Matuzeviciute, qui ont étudié en 2020 les effets de la balance commerciale sur la croissance économique dans 28 pays européens différents, ont également constaté que le fait qu’un pays soit ou non en déficit commercial était sans importance par rapport à la détérioration ou non de son état :

La détérioration de la balance commerciale réduit la croissance économique moyenne et, d’après l’évaluation de la relation linéaire, nous pouvons affirmer qu’il n’est pas important qu’elle parte d’un déficit commercial ou d’un excédent commercial. Les résultats obtenus… suggèrent un impact négatif plus important sur la croissance économique lorsque la balance commerciale se détériore en présence d’un déficit commercial important.

La balance commerciale de l’Inde de novembre plus en détail

Selon le gouvernement indien, la balance commerciale de l’Inde est estimée à 21,89 milliards de dollars d’avril à décembre 2023 jusqu’à présent, contre 13,64 milliards de dollars de l’année précédente.

Mais il s’agit en quelque sorte d’une comparaison entre des pommes et des oranges, puisque nous comparons les chiffres de décembre de l’Inde avec ceux de novembre de l’Europe. Mais, selon le gouvernement indien, les exportations du pays (composées à la fois de marchandises et de services) ont augmenté de 1,23 % en glissement annuel en novembre 2023, contre une baisse de 6,16 % des importations globales.

La balance commerciale de l’Indonésie pour 2023 plus en détail

L’Indonésie a également enregistré une baisse significative de ses exportations (en baisse de 11,33 % en 2023 sur un an) par rapport à ses importations moins spectaculaires, qui étaient également en baisse de 6,55 % en 2023 par rapport à 2022.

La balance commerciale européenne de novembre plus en détail

Selon Eurostat de la Commission européenne, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde en novembre 2023 ont diminué de 4,7 % par rapport à novembre 2022.

Cependant, dans le même temps, ses importations en provenance du reste du monde ont également diminué de 16,7 pour cent, ce qui donne à la région un excédent de 20,3 milliards d’euros dans le commerce de marchandises avec le reste du monde en novembre 2023, contre un déficit de 20,3 milliards d’euros. 13,8 milliards d’euros en novembre 2022.

Mais que signifient réellement ces chiffres ? Avis d’experts

Selon le Parlement européen, « les balances commerciales doivent être considérées comme partie intégrante d’un ensemble plus vaste, la balance des paiements d’une économie ». Ils peuvent ainsi représenter « le degré d’ouverture d’une économie sur le reste du monde ».

Peut-être est-ce alors l’Inde, avec ses exportations accrues, mais aussi son déficit commercial accru, qui est plus ouverte sur le monde que l’Indonésie et l’UE, avec leurs excédents, mais leurs importations et exportations en baisse.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.