Quelle est la prochaine étape pour CAKE alors que PancakeSwap brûle 8,5 millions de jetons ?

L’échange décentralisé multi-chaînes PancakeSwap a révélé une autre brûlure majeure de jetons. Lundi, l’équipe a partagé que la dernière gravure du jeton natif de la plate-forme DEX, CAKE, a vu 8,5 millions de jetons définitivement retirés de la circulation.

Le brûlage, qui fait partie de la feuille de route économique globale de PancakeSwap, fait suite à la récente réduction de l’offre maximale de CAKE de 750 millions à 450 millions. Le vote de la communauté sur la réduction de l’offre de 300 millions de CAKE a eu lieu fin décembre de l’année dernière.

Quelques jours avant le vote, PancakeSwap a brûlé 10 millions de jetons. Cette dernière gravure concernait des jetons CAKE d’une valeur de plus de 25 millions de dollars.

Les jetons brûlés provenaient des frais de négociation sur AMM V2, AMM V3 et non-AMM, y compris le gestionnaire perpétuel et de position. Burned CAKE était également issu de la prédiction, de la loterie, du NFT et des jeux.

🔥 8,506,585 $CAKE just burned – that’s $25M!



💰 Trading fees (AMM V2): 107k CAKE ($319k) -14%

💰 Trading fees (AMM V3): 103k CAKE ($308k) +10%

💰 Trading fees (Non-AMM like Perpetual, Position manager etc): 0.7k CAKE ($2k) -92%

🔮 Prediction: 38k CAKE ($114k) +12%

🎟️ Lottery:… pic.twitter.com/AA22FvaTtq — PancakeSwap🥞Everyone's Favorite DEX (@PancakeSwap) January 15, 2024

Quelle est la prochaine étape pour le prix CAKE ?

Comme l’équipe l’a souligné au milieu de la proposition visant à réduire l’offre maximale à 450 millions, l’impact à long terme pourrait être sur la stabilité et l’adoption du projet dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Mais les brûlures importantes de jetons de PancakeSwap ont souvent coïncidé avec des mouvements de prix notables pour le jeton natif. Les mécanismes de gravure dans le paysage cryptographique font partie de la tokenomics qui, selon les experts du marché, pourrait entraîner une appréciation de la valeur à long terme d’un jeton.

Comme le montre le récent vote, la communauté PancakeSwap soutient ces brûlures régulières de CAKE. Ils sont également à l’origine d’autres initiatives visant à placer le projet devant les plateformes concurrentes. En tant que tel, cette dernière décision pourrait renforcer la confiance dans un contexte d’attentes haussières plus larges du marché.

Actuellement, le prix du CAKE est proche de 2,95 $, soit une hausse d’environ 1,2 % au cours des dernières 24 heures. Cependant, il est en baisse au cours des deux dernières semaines après une réduction des gains qui l’ont vu atteindre un sommet de 3,94 $ fin décembre. Cet avantage a coïncidé avec la combustion symbolique et la réduction de l’offre.

Si le sentiment s’améliore après les baisses plus larges du marché au cours des derniers jours, CAKE pourrait tenter de reprendre le contrôle à proximité du récent sommet. Le revers de la médaille pourrait voir les acheteurs tenter de défendre la région de 2,00 $ à 2,50 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.