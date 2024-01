Pullix (PLX) et Binance Coin (BNB) mèneront le rallye des altcoins alors que Bitcoin (BTC) perd de sa force

Le marché des crypto-monnaies reste dans le rouge, Bitcoin ayant perdu environ 3 % au cours de la dernière journée pour atteindre des niveaux de temps de 39 881 $. La plus grande crypto-monnaie a chuté de 6,49 % au cours des sept derniers jours. Alors que les ours dominent le cours du BTC, Pullix (PLX) et Binance Coin (BNB) restent stables.

Bitcoin est susceptible de connaître une nouvelle baisse

Copy link to section

Le prix du BTC a plongé sous la barre des 40 000 $ pour la première fois en 2024 après avoir chuté d’environ 3 % au cours de la dernière journée. Les mouvements de prix de l’actif au cours des trois dernières semaines montre que les investisseurs suivent le concept de « vente suite aux nouvelles » après l’approbation des ETF Bitcoin au comptant par les États-Unis.

Les mineurs, les détenteurs à court terme et Grayscale Investments amplifient ce scénario baissier avec des ventes massives. De plus, FTX et Alameda ont liquidé du BTC d’une valeur d’environ 1,1 milliard $ au cours de leur procédure de remboursement.

Dans ce contexte, l’analyste crypto Scott a prédit une baisse du Bitcoin vers 34 000 $ une fois que la crypto-monnaie dominante perdra son élan et se retrouvera autour des 39 000 $.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

L’expert s’attend à ce que le prix du BTC continue de plonger vers la zone de support située à 34 000 $ dans les semaines à venir.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix (PLX) attire l’attention des investisseurs avec un accomplissement remarquable

Copy link to section

Pullix célèbre ses premiers succès en attirant l’attention du monde entier grâce à sa prévente en cours. Le projet a permis de récolter plus de 4,28 millions $ lors de la sixième étape de sa prévente, démontrant la confiance des investisseurs dans son potentiel à long terme.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pullix voit un optimisme accru en raison de son potentiel à révolutionner le monde du trading en ligne avec un écosystème hybride qui exploite les capacités des échanges centralisés et décentralisés.

Cet échange unique en son genre utilisera PLX comme jeton de gouvernance. Pendant ce temps, la pièce « Trade-to-Earn » permettra aux utilisateurs de profiter de récompenses et de revenus passifs tout en utilisant la plate-forme et en participant à différents défis de trading.

Contrairement aux autres DEX ou CEX, Pullix, facile à utiliser, offrira un revenu fixe à ses utilisateurs fidèles. PLX est le véhicule de la bourse pour les services de cashback, les offres promotionnelles et la distribution de récompenses.

Les joueurs intéressés peuvent acheter des jetons PLX au prix actuel de 0,08 $ et s’attendre à des rendements substantiels alors que les experts prédisent une hausse jusqu’à 1 $.

Binance Coin prêt pour une augmentation importante

Copy link to section

BNB a maintenu des fluctuations de prix latérales au cours des dernières semaines. L’altcoin s’est maintenu au-delà de la barre des 300 $ malgré la chute du Bitcoin, et l’élan croissant met en évidence la stabilité du jeton à long terme.

Binance Coin a bondi de plus de 50 % au cours des trois derniers mois pour se stabiliser au-dessus de 300 $. De plus, le volume de transactions quotidien de 15,69 milliards $ contribue à maintenir l’altcoin à flot. Le jeton BNB s’échange à près de 311 $ lors de cette publication, affichant un solide retour. De plus, la demande sous-jacente stable pourrait propulser l’altcoin au-delà de ses résistances à court terme.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Cela ouvrira la voie à la hausse vers son sommet de 52 semaines situé à 352 $ dans des conditions de marché favorables.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la prévente de Pullix et le jeton PLX sur leur site Web.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.