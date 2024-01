Le flocon de neige initie une cassure alors que l’élan devient haussier : il est temps d’accumuler ?

Snowflake Inc. (NYSE : SNOW) était au centre de l’intérêt des acheteurs mercredi alors que le titre a augmenté de plus de 3 %. Une analyse technique montre que le titre a initié une cassure à 195 $. En l’absence de nouvelles boursières notables responsables des gains de la journée, nous étudions plus en détail ce titre.

Snowflake est une action battue, se négociant à seulement 205 $, soit moins de la moitié de son record de 427 $ en décembre 2020. L’action est également une coquille de son sommet de novembre 2021 de 404 $. Cependant, Snowflake a été impressionnant l’année dernière, gagnant 41 % en valeur. Depuis le début de l’année, le titre a rapporté plus de 8 %. Les récentes performances sont-elles annonciatrices d’une année 2024 robuste ?

Snowflake fait des progrès dans le cloud computing, faisant du titre l’un des titres les plus surveillés à Wall Street. La société tire des revenus des frais facturés dans les domaines clés du cloud computing, du stockage et du transfert de données. Les domaines technologiques ont connu une croissance rapide, mais Snowflake a connu sa propre part de succès.

L’entreprise a connu une croissance de la demande pour ses services. Notamment, le PDG Frank Slootman a déclaré lors des résultats du troisième trimestre 2024 que les marchés s’étaient stabilisés. Cela a permis aux revenus d’augmenter de 34 %. Le BPA déclaré de 0,25 $ par la société était supérieur aux estimations consensuelles de 0,16 $. Snowflake prévoit une hausse des revenus produits au quatrième trimestre, attendue le 6 mars, avec une croissance pouvant atteindre 30 %. Des bénéfices supérieurs au quatrième trimestre devraient renforcer l’optimisme à l’égard du titre.

À l’avenir, les percées de Snowflake dans l’IA générative sont positives, même si les résultats pourraient ne pas être rapides. Néanmoins, l’entreprise a choisi une voie prudente vers l’IA jusqu’à ce que les problèmes de sécurité et de gouvernance soient résolus. En termes simples, les gains à court et moyen terme de SNOW sont liés à la demande pour son portefeuille de produits existant. Ainsi, tant que la société annonce une demande et des bénéfices croissants, la trajectoire positive du titre se maintiendra.

Analyse technique SNOW – une cassure potentielle à 195 $

Source – TradingView

D’un point de vue technique, SNOW a franchi une résistance clé à 195 $ et est sur le point de monter. Bien que la cassure n’ait pas encore été confirmée sur la base du graphique hebdomadaire des prix, la force haussière est évidente. Une cassure libère SNOW de sa résistance obstinée, retenant le titre au cours des neuf derniers mois.

Une lecture RSI de 66 suggère que le titre s’approche d’une zone de surachat. Il faut s’attendre à une éventuelle correction une fois que le titre aura franchi avec succès la résistance cruciale.

Faut-il acheter du flocon de neige ?

Le marché des flocons de neige s’est redressé et ses performances financières ont augmenté. Le titre est attractif à court et moyen terme après une cassure réussie au-dessus de 195$. Si vous investissez dans SNOW, recherchez les signaux techniques une fois que le titre a franchi le niveau de résistance.

Les perspectives d’avenir dépendent de la capacité de l’entreprise à soutenir la demande pour ses services et ses itérations d’IA.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.