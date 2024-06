Le PDG de SoFi Technologies achète davantage d’actions à des niveaux déprimés : devriez-vous aussi ?

SoFi Technologies Inc (NASDAQ : SOFI) a été l’une des introductions en bourse les plus populaires et les plus attendues de 2020. Après avoir fait ses débuts au-dessus de 10 $, le titre a rapidement grimpé à des niveaux supérieurs à 25 $. Mais depuis, son parcours est mouvementé.

À la fin de 2022, le titre s’est effondré à des niveaux inférieurs à 5 dollars et a depuis lors eu du mal à dépasser les 10 dollars. Mais tout cela alors que les initiés, en particulier le PDG Anthony Noto, accumulaient les actions à ces niveaux déprimés. Les initiés qui achètent des actions de leur propre entreprise sont généralement une bonne nouvelle pour les investisseurs, car cela montre que les dirigeants de l’entreprise sont convaincus que l’entreprise se portera bien à l’avenir.

Dans un dossier réglementaire du 3 mai, M. Noto a révélé qu’il avait acheté 28 775 actions supplémentaires de Sofi pour un prix moyen de 6,90 $, portant sa participation totale dans la société à 8 033 369 actions.

Mais l’achat du PDG de l’entreprise devrait-il être l’une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs et les traders achètent les actions ? Outre les fondamentaux et les données macroéconomiques des entreprises, les graphiques révèlent également une pléthore d’informations sur la direction que prend une action. Regardons donc le graphique de SoFi pour décrypter sa trajectoire future.

Le mouvement à la baisse : a conduit à une fourchette ininterrompue.

Le graphique à long terme de SoFi montre comment l’action a eu du mal à dépasser les 25 dollars après son introduction en bourse, puis a subi une tendance baissière rapide et massive. Depuis la fin de cette tendance baissière, le titre se négocie dans une fourchette de 4,5 à 10 dollars depuis plus de deux ans maintenant.

Graphique SOFI de TradingView

La fourchette est devenue encore plus étroite depuis la mi-2023, lorsque le titre oscillait entre 6,4 et 10 dollars. Pour les investisseurs et les actionnaires à long terme qui ont acheté des actions dans une fourchette de 4,5 à 10 dollars, il y a toujours une chance que l’action rebondisse si elle se négocie au-dessus de 4,5 dollars.

Les investisseurs qui ont hâte d’acheter l’action doivent éviter cette décision à moins qu’elle ne dépasse de manière convaincante les 10 $ et qu’elle clôture au-dessus pendant une semaine.

Le support à court terme à 6,4 $

L’action de SoFi a chuté de plus de 25 % depuis le début de l’année et les indicateurs de tendance montrent qu’elle pourrait se trouver actuellement en territoire « survendu ». Ainsi, les traders qui souhaitent investir dans une position longue sur l’action peuvent effectuer une transaction à faible risque ici en achetant la position courte au niveau actuel de 7 $ et en maintenant une perte stricte à 6,38 $. Ils peuvent réaliser des bénéfices proches de 10 $.

Graphique SOFI de TradingView

Les traders baissiers sur le titre peuvent jouer de deux manières. Soit ils peuvent attendre que le titre rebondisse à nouveau au niveau de 10 $ et y effectuer une transaction à découvert avec un stop loss à 12,8 $. Si le titre recommence à baisser, ils peuvent réaliser un bénéfice compris entre 6,4 et 6,5 dollars.

Ou ils peuvent attendre que le titre retombe en dessous de 6,4 $. Si tel est le cas, le prochain support à court terme se situe à 4,5 $, où ils pourront enregistrer des bénéfices.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.