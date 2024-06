Les actions de Warner Music Group (WMG) bondissent alors que le chiffre d’affaires total augmente de 7 % au deuxième trimestre

L’action de Warner Music Group (NASDAQ : WMG) a bondi de près de 2 % après que le groupe a annoncé de solides performances financières pour le deuxième trimestre fiscal se terminant le 31 mars 2024, démontrant une croissance robuste dans ses divisions de musique enregistrée et d’édition musicale. Au moment de mettre sous presse, le 9 mai 2024 à 07h32 GMT-4, l’action Warner Music Group (WMG) se négociait à 35,65 $, en hausse de +0,56 (1,60 %) par rapport à la clôture précédente du marché.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Le conglomérat, qui possède une riche histoire s’étendant sur plus de deux siècles, a fait preuve de résilience et d’adaptabilité dans un paysage de l’industrie musicale en constante évolution.

Des performances financières solides

Copy link to section

Au deuxième trimestre de l’exercice 2024, WMG a enregistré une augmentation de 7 % de son chiffre d’affaires total, reflétant une trajectoire de croissance constante lorsqu’elle est analysée en termes de devises constantes. Le bénéfice net a notamment grimpé à 96 millions de dollars, un bond substantiel par rapport aux 37 millions de dollars déclarés au trimestre de l’année précédente.

Cependant, malgré la croissance des revenus, le bénéfice d’exploitation a connu une légère baisse de 4 % à 119 millions de dollars, signalant des domaines potentiels d’optimisation.

L’OIBDA ajusté, une mesure essentielle indiquant la performance opérationnelle, a connu une hausse notable de 9 % à 312 millions de dollars, ce qui s’aligne étroitement sur les chiffres du trimestre de l’année précédente, même après ajustement des fluctuations monétaires. Cette amélioration souligne la capacité de WMG à maintenir sa rentabilité et son efficacité dans un contexte de dynamique de marché en évolution.

Musique enregistrée et édition musicale

Copy link to section

La division Musique enregistrée de WMG, qui comprend des labels emblématiques tels que Atlantic, Elektra, Parlophone et Warner Records, a enregistré une augmentation de 4 % de ses revenus. Cette croissance est principalement due aux flux de revenus numériques et de licences, compensant la baisse des ventes physiques et des services aux artistes.

Malgré des difficultés telles que la résiliation des accords de distribution et les difficultés de renouvellement avec les partenaires numériques, Recorded Music a fait preuve de résilience, présentant un large éventail de succès dans divers genres.

D’autre part, le segment Music Publishing de WMG a enregistré une croissance impressionnante de 19 % de son chiffre d’affaires, alimentée par de solides performances dans les flux de revenus numériques, de performance et de synchronisation. L’augmentation des revenus numériques, associée aux investissements stratégiques dans le catalogue d’édition, souligne la capacité de la division à capitaliser sur l’écosystème numérique en expansion et les opportunités de revenus émergentes.

Perspectives de Warner Music Group (WMG) pour le troisième trimestre

Copy link to section

Pour l’avenir, WMG reste attaché à sa trajectoire de croissance à long terme, mettant l’accent sur le développement des artistes et des auteurs-compositeurs comme pierre angulaire de sa stratégie.

Le PDG Robert Kyncl a souligné l’engagement de l’entreprise à découvrir et à nourrir les talents, à favoriser des carrières durables et à défendre la valeur intrinsèque de la musique. De plus, avec une approche prospective, WMG vise à élargir son catalogue et à capitaliser sur les tendances émergentes des marchés pour stimuler sa croissance future.

Bryan Castellani, directeur financier de Warner Music Group, a réitéré l’importance d’un engagement durable et de la création de valeur dans la consommation musicale. Il a souligné l’accent mis par l’entreprise sur la création de valeur pour les actionnaires grâce à des initiatives stratégiques et à l’excellence opérationnelle.

Malgré des défis tels que l’augmentation des liquidités utilisées dans les activités d’exploitation, WMG reste confiant dans sa capacité à s’adapter à la dynamique du marché et à respecter ses engagements financiers.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.