Arm Holdings se développe dans les puces IA : le bon moment pour acheter les actions ?

Arm Holdings plc (NASDAQ : ARM) a ouvert la voie à un changement sismique dans l’industrie des semi-conducteurs avec son entrée audacieuse dans le domaine des puces d’intelligence artificielle (IA). Des rapports récents de Nikkei Asia indiquent qu’Arm, un concepteur de puces basé au Royaume-Uni sous l’égide de SoftBank Group Corp. (OTCMKTS : SFTBY), se prépare à dévoiler ses propres puces d’IA dès 2025.

Cette décision stratégique signifie une rupture avec le rôle traditionnel d’Arm consistant à octroyer des licences de conception de puces pour se lancer désormais dans le développement et la production de matériel d’IA de pointe. La décision de se lancer dans la fabrication de puces IA souligne l’engagement d’Arm à surfer sur la vague du marché en plein essor de l’informatique IA.

Avec l’intention de créer une division de puces IA et de lancer le développement de prototypes d’ici le printemps 2025, Arm est sur le point de perturber le statu quo dominé par des acteurs établis comme Nvidia (NASDAQ :NVDA). En tirant parti de son expertise en architecture de puces et en exploitant la demande croissante de solutions basées sur l’IA dans divers secteurs, Arm vise à prendre une place significative dans ce secteur en évolution rapide.

De plus, le soutien financier de SoftBank Group Corp. ajoute un poids considérable à l’incursion d’Arm dans la production de puces IA. Grâce à l’investissement substantiel et à la vision stratégique de SoftBank, Arm est bien placé pour faire face aux complexités du développement et de la fabrication de puces.

La perspective qu’Arm perturbe le paysage des semi-conducteurs a déjà eu des répercussions sur les marchés financiers, car le titre se négocie actuellement en hausse de plus de 3 % avant la commercialisation lundi. Depuis son introduction en bourse en septembre 2023, le titre Arm Holdings a connu une hausse fulgurante, atteignant un sommet historique à 164 dollars en février 2024.

Alors qu’Arm Holdings continue de faire la une des journaux avec son ambitieuse initiative de puces IA, les investisseurs se posent une question cruciale : est-ce le bon moment pour acheter cette puissance technologique ? Pour fournir des informations plus approfondies, approfondissons une analyse technique de l’action Arm Holdings pour évaluer sa trajectoire actuelle et ses performances futures potentielles.

Répit dans le rallye alimenté par l’IA

L’action d’Arm a connu une hausse soudaine et fulgurante, passant de moins de 80 dollars à plus de 160 dollars après que la société a publié des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre 2024 le 7 février. 150 $ varient entre la mi-février et la mi-avril.

Graphique ARM de TradingView

Après la mi-avril, au milieu du carnage de toutes les actions liées à l’IA, l’action d’Arm a également chuté de plus de 120 $ à un plus bas de 85,61 $ le 19 avril. Depuis lors, le titre a connu une évolution lente mais régulière, puisqu’il se négocie actuellement à près de 110 dollars et devrait ouvrir au-dessus de ce chiffre lundi.

Les traders optimistes sur le titre peuvent l’acheter aujourd’hui à l’ouverture à 112 $ ou plus tout en gardant un stop loss à 97,5 $. Si les actions rebondissent à partir de là, ils peuvent enregistrer des bénéfices partiels proches de 135 $ et conserver les actions restantes pour un objectif supérieur à 160 $.

Bien qu’il ne soit pas conseillé de vendre le titre aux niveaux actuels, les traders qui le souhaitent peuvent vendre aujourd’hui au-dessus de 112 $ tout en gardant un stop loss serré à quelques cents au-dessus de 120 $, qui était le support du canal précédent. Si le titre ne dépasse pas 120 $ dans les prochains jours, attendez-vous à ce qu’il chute à nouveau en dessous de 90 $ bientôt, où ils pourront réaliser des bénéfices.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

