HSBC abaisse la note d’ARM Holdings avant les résultats du premier trimestre : devriez-vous vendre ou conserver ?

Dans le cadre d’un récent changement qui a stimulé le sentiment des investisseurs, HSBC a abaissé la note d’ARM Holdings PLC (NASDAQ : ARM) de « Conserver » à « Réduire ».

Le nouvel objectif de prix d’ARM est fixé à 105 dollars, en baisse par rapport aux 100 dollars précédents, en raison des inquiétudes concernant la valorisation élevée de l’entreprise et le ralentissement du marché des smartphones Android.

Ce déclassement intervient juste au moment où ARM s’apprête à publier mercredi son rapport sur les résultats du premier trimestre, le titre se négociant actuellement à 149 $.

Ce prix indique une baisse potentielle d’environ 30 %, reflétant les appréhensions concernant la valorisation de la société, qui s’élève à 72 fois ses bénéfices de l’exercice 2026.

Les analystes restent optimistes sur ARM

Malgré la position prudente de HSBC, d’autres analystes restent optimistes quant aux perspectives d’ARM.

Morgan Stanley a récemment rehaussé le titre de « Surpondération » à « Poids égal » et a relevé l’objectif de cours de 107 $ à 190 $, en se concentrant sur le rôle croissant d’ARM dans l’IA à la pointe de la technologie des réseaux.

M Science a mis en avant ARM de manière positive en raison de son rôle dans l’alimentation des processeurs Amazon Graviton, provoquant une hausse du titre de 5 % suite à cette reconnaissance.

Les analystes de Bank of America ont également récemment relevé leur objectif de cours sur le titre, soulignant le potentiel d’ARM alors que la technologie de l’IA imprègne les PC et les smartphones.

BofA a également noté l’évolution vers les applications d’IA sur appareil comme un moteur de croissance important, reflétant un sentiment haussier avec un objectif de prix révisé à 180 $, reconnaissant la position stratégique d’ARM dans le paysage en évolution des semi-conducteurs.

Prévisions de bénéfices et fondamentaux commerciaux d’ARM pour le premier trimestre

Le consensus des analystes avant la publication du rapport sur les résultats fixe le bénéfice GAAP d’ARM au premier trimestre à 0,17 $ par action pour un chiffre d’affaires de 906,5 millions de dollars, contre un bénéfice GAAP de 0,10 $ par action pour un chiffre d’affaires de 675 millions de dollars l’année précédente.

La santé fondamentale de l’activité d’ARM reste solide. La majorité des revenus d’ARM proviennent des licences de propriété intellectuelle accordées à des sociétés technologiques de premier plan, avec une contribution significative des contrats en cours avec Apple, Nvidia et Qualcomm.

Des sources de revenus importantes sont attendues grâce aux centres de données d’IA et aux solutions informatiques de pointe, la plate-forme Neoverse d’ARM étant prête à conquérir des segments de marché en croissance.

ARM détient environ 3 milliards de dollars de liquidités et d’investissements à court terme sans dette, ce qui le positionne bien pour des investissements agressifs en R&D et des acquisitions stratégiques. Malgré d’excellentes marges brutes, les marges opérationnelles se sont récemment contractées en raison de l’augmentation des dépenses de R&D, mettant en évidence une phase de réinvestissement visant les avancées technologiques et l’expansion du marché.

Valorisation actuelle d’ARM

La valorisation actuelle d’ARM présente une image complexe. La prime du titre reflète son positionnement stratégique dans des domaines à forte croissance comme l’IA et les infrastructures technologiques mondiales. Comparé à ses pairs, le ratio P/E à terme d’ARM dépasse largement les moyennes du secteur.

Le rapport prix/ventes d’ARM reste également élevé par rapport à ses concurrents, ce qui indique que le marché s’attend à une croissance continue des revenus et à une expansion dans de nouveaux domaines technologiques.

Grâce à ses investissements stratégiques et à son positionnement sur le marché, ARM est sur le point soit de valider sa valorisation élevée grâce à une croissance soutenue, soit de s’adapter aux attentes plus modérées du marché.

À mesure que nous nous basons sur ces informations fondamentales, un examen plus approfondi de la trajectoire du cours des actions d’ARM au moyen d’une analyse technique clarifiera davantage les orientations potentielles de la performance de ses actions au cours des prochains trimestres.

Fort sur les graphiques à long terme, faible à court terme

ARM a fait des débuts formidables à la Bourse de New York l’année dernière, ses actions ayant grimpé de plus de 30 % par rapport au prix d’introduction en bourse de 51 $ quelques jours après l’introduction en bourse. Cependant, ils sont entrés dans une tendance à la baisse peu de temps après, tombant en dessous du prix d’introduction à la fin octobre.

Graphique ARM de TradingView

Cette tendance à la baisse n’a duré que peu de temps et le titre est entré dans une tendance haussière en novembre de l’année dernière qui a duré jusqu’à présent et a plus que triplé depuis lors.

Malgré le récent retracement, le titre est passé de plus de 170 $ à moins de 150 $, il continue d’afficher une dynamique haussière sur les graphiques à long terme. Ainsi, les investisseurs optimistes sur le titre peuvent envisager de l’acheter en dessous de 150 $ avec un stop-loss suiveur inférieur à sa moyenne mobile sur 100 jours.

Si la dynamique à court terme redevient haussière, le titre pourrait bientôt atteindre de nouveaux sommets historiques.

Étant donné que le titre montre une faiblesse dans les graphiques à moyen et court terme, les traders qui sont baissiers sur le titre avant les résultats du premier trimestre peuvent faire un pari baissier mais doivent s’abstenir de vendre directement le titre à découvert. Au lieu de cela, ils peuvent acheter les puts d’ARM à 140 $ expirant le 2 août en dessous de 5 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.