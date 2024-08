Les obligations des marchés frontières servent de bouclier aux investisseurs contre la volatilité des élections américaines

Face à un éventuel bouleversement électoral américain, les investisseurs se tournent vers les obligations d’État des marchés frontières pour se protéger.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Ces instruments de dette à haut rendement provenant d’économies moins avancées sont considérés comme moins vulnérables aux changements géopolitiques et aux changements de politique américaine que les pays de qualité investissement, a rapporté Bloomberg.

Selon le rapport, les gestionnaires de fonds de William Blair Investment Management et d’Amundi SA diversifient leurs portefeuilles avec des obligations d’État des marchés frontières – la dette à haut rendement des économies moins avancées dans les pays en développement comme le Nigeria et le Kazakhstan – affirmant que ces pays sont confrontés à des difficultés limitées. exposition aux changements géopolitiques et aux changements dans les politiques américaines.

Cela contraste avec le risque auquel sont confrontés les pays de qualité investissement comme le Mexique, qui pourrait se heurter à des obstacles importants dus à de nouvelles barrières commerciales sous une éventuelle présidence de Donald Trump.

La Chine, autre émetteur de premier ordre, pourrait voir Trump intensifier les restrictions commerciales imposées sous l’administration de Joe Biden, en plus d’un environnement de politique étrangère plus hostile, ajoute-t-il.

Comparaison des performances entre les obligations des marchés frontières et celles des marchés émergents

Copy link to section

Les obligations des marchés frontières ont surperformé leurs homologues de qualité supérieure.

Depuis cette année, les obligations en dollars des pays frontières ont généré un rendement de près de 6 %, nettement supérieur aux gains de leurs homologues des marchés émergents de qualité supérieure.

Cette tendance s’est également manifestée lors du premier mandat de Donald Trump, où la dette frontière a rapporté 30 %, contre 21 % pour les émetteurs de qualité investissement.

Durant la présidence de Joe Biden, la dette frontière a continué à surperformer, générant des rendements de 3 %, contre 10 % de rendements négatifs pour ses homologues moins risqués.

“Nous pensons que c’est un moment très intéressant pour s’intéresser aux marchés frontières”, a déclaré Yvette Babb, gestionnaire de portefeuille chez William Blair.

Les marchés frontières sont motivés par des évolutions plus idiosyncratiques et ont très certainement une moindre corrélation avec le sentiment mondial.

Les rendements plus élevés de la dette frontière offrent une protection contre la volatilité des taux

Copy link to section

Les rendements plus élevés de la dette frontière offrent une protection contre la volatilité des taux.

Actuellement, les pays frontières et les autres pays cotés pour la spéculation spéculative offrent une prime de plus de 500 points de base par rapport aux bons du Trésor américain, contre environ 100 points de base pour les obligations émergentes de première qualité.

Ce coussin de spread est crucial, en particulier compte tenu des préoccupations budgétaires potentielles aux États-Unis qui pourraient avoir un impact sur les obligations émergentes à longue durée.

“Les obligations de longue durée des pays émergents, en particulier dans le segment Investment Grade, disposent d’un petit coussin de spread”, a déclaré Carmen Altenkirch, analyste chez Aviva Investors Global Services à Londres.

Ils seront très exposés aux mouvements des bons du Trésor américain à long terme, où les préoccupations budgétaires domineront.

Des réformes structurelles et une solidité budgétaire soutiennent les marchés frontières

Copy link to section

Plusieurs marchés frontières ont subi des réformes structurelles, notamment des dévaluations monétaires et des hausses de taux d’intérêt, qui ont stimulé les rendements et la solidité budgétaire.

Ces réformes ont également réduit le risque de défaut, le nombre de pays dont les obligations se négocient à des niveaux de difficulté ayant diminué de moitié au cours de l’année écoulée, selon les données compilées par Bloomberg.

Par exemple, des gestionnaires de fonds comme JPMorgan Chase & Co. et Pacific Investment Management Co. ont recommandé les obligations en monnaie locale des marchés frontières en raison de ces changements positifs.

Risques et opportunités avec les marchés frontières

Copy link to section

Malgré leur potentiel, les obligations des marchés frontières comportent des risques importants.

Par exemple, les obligations boliviennes ont perdu environ un tiers de leur valeur l’année dernière, l’Équateur et la Biélorussie ayant également subi de lourdes pertes.

De plus, un second mandat de Trump pourrait avoir des conséquences mitigées pour ces pays. Si des pays comme le Vietnam et le Kazakhstan peuvent bénéficier d’une économie mondiale fracturée et d’une réorientation des flux commerciaux et de capitaux, ils pourraient également être victimes de guerres commerciales.

Un deuxième mandat de Trump serait « mitigé » pour les pays frontières, a déclaré Yerlan Syzdykov d’Amundi, responsable des marchés émergents du gestionnaire d’actifs. Il s’est dit « intéressé » par des pays comme le Vietnam, tout en considérant également les pays d’Asie centrale comme le Kazakhstan, un important producteur d’uranium.

Entrées d’obligations des marchés émergents

Copy link to section

Malgré les risques, les fonds obligataires des marchés émergents ont enregistré des afflux de capitaux pendant trois semaines consécutives.

Cette tendance est soutenue par la conclusion de la restructuration de la dette dans des pays comme la Zambie et le Sri Lanka, ainsi que par les réformes économiques en Égypte.

LGT Capital Partners, par exemple, a pris des positions sur les obligations égyptiennes et nigérianes après être restée à l’écart pendant des années, invoquant leur isolement face à la volatilité mondiale.

Stratégies d’investissement et événements clés à surveiller

Copy link to section

Les investisseurs surveillent de près les retombées potentielles d’une Maison Blanche dirigée par Trump et leur impact sur les actifs des marchés émergents.

Les investisseurs surveilleront les données PMI manufacturières chinoises de juillet attendues mercredi pour déceler des signes d’une nouvelle lenteur, tandis que l’Indonésie, la Corée du Sud et la Pologne publieront toutes cette semaine des chiffres sur l’inflation qui fourniront des indices sur leurs perspectives en matière de taux d’intérêt locaux.

Les chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre du Mexique, de la Hongrie et de la République tchèque seront également surveillés par les investisseurs.

En outre, la banque centrale colombienne devrait réduire ses taux mercredi, tandis que les décideurs politiques brésiliens devraient les maintenir inchangés.

Il y a également une décision sur les taux au Chili le même jour ; tous ces facteurs, collectivement, façonneront également le sentiment des investisseurs.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.