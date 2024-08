Starbucks doit 1,77 milliard de dollars en café à ses clients : qu’est-ce qui se passe ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les gens connaissent Starbucks comme l’endroit où l’on vend du café. Beaucoup sont surpris lorsqu’ils découvrent que l’entreprise est également une mini-banque. Les cartes-cadeaux Starbucks lui ont conféré une position unique parmi les détaillants.

Très demandées et volontiers offertes en cadeau à ses proches, ces cartes-cadeaux ont transformé Starbucks en une puissance financière inattendue.

Selon les résultats du troisième trimestre de la société, elle dispose désormais de 1,77 milliard de dollars de cartes-cadeaux non utilisées. Ce chiffre est en hausse de 9 % par rapport à la même période l’an dernier.

Plus qu’un moyen d’emprunter moins cher

Starbucks n’est pas la première entreprise à utiliser ses clients comme créanciers. Voici comment cela fonctionne. Les entreprises proposent à leurs clients des applications mobiles ou des cartes-cadeaux où ils peuvent charger de l’argent à utiliser ultérieurement.

L’objectif est de donner aux utilisateurs la possibilité de payer facilement leur café. Et il fonctionne. C’est pourquoi les gens chargent des soldes sur leurs cartes en sachant très bien qu’ils ne les dépenseront pas immédiatement.

Mais cette commodité apporte bien plus à l’entreprise sous forme d’argent sans intérêt. Certaines entreprises comme PayPal peuvent conserver beaucoup d’argent de leurs clients sans avoir à leur payer d’intérêts. Mais ils ne peuvent pas le dépenser car ils doivent le garder en réserve.

D’autres sociétés comme Walmart ont un nombre similaire de cartes-cadeaux non utilisées que Starbucks.

Mais le fait qu’elle réalise 20 fois plus de ventes que Walmart signifie que l’effet de cet argent sans intérêt est minime.

Pour Starbucks, les choses sont différentes. On peut considérer cela comme un prêt sans intérêt. Mais les choses deviennent intéressantes car l’entreprise doit rembourser sous forme de café et non d’argent.

De plus, son solde non remboursé augmente chaque année. L’année dernière, il a généré 196,1 millions de dollars de revenus grâce aux cartes-cadeaux non utilisées.

À mesure que cette valeur augmente, Starbucks s’est rendu compte que ces soldes pourraient ne jamais être remboursés. Ce n’est donc plus un secret d’affaires. L’entreprise le déclare ouvertement, mais le solde ne cesse d’augmenter.

Starbucks fait un travail exceptionnel en générant des revenus de cartes-cadeaux non échangés. Mais le secteur principal de son activité, la vente de café, ne se porte pas très bien.

Des résultats décevants au troisième trimestre

La société a publié hier soir ses résultats du troisième trimestre et vend mal son café. Il a signalé une réduction de 2 % des revenus en Amérique du Nord et de 3 % des revenus mondiaux.

Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de baisse des ventes de l’entreprise. Alors que les consommateurs luttent pour faire face à l’inflation, il semble qu’ils réduisent leur consommation de café.

Pense-y de cette façon. McDonald’s a signalé une baisse de ses ventes après avoir proposé une offre de repas de 5 $ à ses clients. Comment alors Starbucks peut-il s’attendre à ce que les gens viennent dans ses magasins et paient 6 dollars pour un café glacé ?

C’est une question à laquelle la direction peine à répondre, surtout en présence de concurrents qui lui prennent des parts de marché. L’analyste RJ Hottovy déclare :

Vos consommateurs les plus soucieux des coûts cherchent d’autres endroits ou font simplement des choses à la maison. Il y a également plus de concurrence de la part de certaines chaînes de café au volant, comme Dutch Bros.

Le titre a connu une année difficile jusqu’à présent, en baisse de 17 % depuis le début de l’année. Ses problèmes ne disparaîtront pas de sitôt, quel que soit le nombre de personnes qui oublient d’utiliser le solde de leurs cartes-cadeaux.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.