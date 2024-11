À quoi s’attendre du premier trimestre de TXN après la prise de participation activiste d’Elliott Management

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

En mai de cette année, l’investisseur activiste Elliott Management a pris une participation de 2,5 milliards de dollars dans Texas Instruments.

Leur demande était double : rendre les extensions de capacité plus dynamiques et augmenter le cash-flow libre.

La raison pour laquelle Elliott Management pensait que l’action pourrait bénéficier d’une meilleure prise de décision était que les investissements en capital de TXN devenaient légèrement incontrôlables.

Il s’agissait de renforcer les capacités bien au-delà de ce qu’elles pourraient utiliser au cours des trois années suivantes.

En raison d’une baisse de la demande de semi-conducteurs analogiques, les prévisions de revenus de TXN pour 2027 n’étaient à un moment donné que la moitié de sa capacité totale prévue.

Elliott Management a pris une participation dans l’entreprise et a demandé à la direction de ralentir ses investissements en capital. Elle a suggéré une approche plus dynamique, en investissant au fur et à mesure que la demande l’exigeait.

Cela aiderait également le flux de trésorerie disponible de l’entreprise, qui avait été affecté en raison de ces investissements lourds.

Les bénéfices de TXN cette semaine seront le premier trimestre complet de bénéfices depuis que l’investisseur activiste a pris une participation dans la société.

Nous devrons attendre la conférence téléphonique sur les résultats pour voir si les plans de la direction ont changé.

Mais voici de quoi dépend la performance actuelle.

TXN continue de faire face à des défis

La demande devrait rester faible dans les chaînes d’approvisionnement automobiles et industrielles.

Le marché des véhicules électriques étant en difficulté, cette demande ne devrait pas augmenter de sitôt.

De plus, Texas Instruments continue de faire face à des défis sur le marché local en raison d’un environnement mondial des semi-conducteurs de plus en plus compétitif.

C’est également là que la participation d’Elliott Management devient importante.

L’entreprise a peut-être perdu de vue son avantage concurrentiel au cours de son expansion. Si elle perd cet avantage et, par conséquent, sa part de marché, son expansion massive paraîtra encore plus ridicule.

Que disent les analystes

Les analystes ont abaissé leurs attentes dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs de TXN ne devraient donc pas s’en inquiéter.

Sur une note positive, alors que les analystes ont également abaissé leurs objectifs de prix pour des sociétés comme Onsemi, Microchip et NXP, ils ont augmenté leur objectif de prix pour TXN de 190 $ à 200 $.

Les analystes de Mizuho estiment que la reprise de la demande de semi-conducteurs analogiques sera inégale.

La demande du dernier trimestre a suscité un certain optimisme, mais cela serait l’exception plutôt que la norme.

D’ici 2025, le secteur automobile devrait être confronté à de nouveaux vents contraires, ce qui maintiendra la demande pour les produits de TXN à un faible niveau.

Nous pensons que les constructeurs automobiles pour 2025E visent une baisse de plus de 10 % en glissement annuel des prix des semi-conducteurs [prix de vente moyens], avec une estimation globale des prix analogiques en baisse d’environ 5 à 10 % en glissement annuel.

Avec des stocks plus élevés dans l’ensemble du secteur, une industrie automobile en difficulté et des indices PMI manufacturiers mondiaux faibles, il serait insensé de s’attendre à une hausse significative de la demande à court terme.

Pour l’instant, les investisseurs feraient mieux de se concentrer sur les dividendes et les plans à long terme plutôt que sur une hausse à court terme basée sur une surprise en matière de bénéfices.