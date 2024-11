Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les actions de SoFi Technologies ont chuté de 11 % à l’ouverture mardi matin, malgré la publication de bénéfices impressionnants avant de commencer à réduire leurs pertes, les experts ayant attribué cette baisse à une pause dans le rallye que l’action a connu avant la publication des résultats.

Cette baisse fait suite à une forte reprise avant l’ouverture du marché et intervient après une hausse significative de 53 % au cours des trois derniers mois, stimulée par l’anticipation des investisseurs et les performances favorables de ses pairs de la fintech comme LendingClub.

À 10h29, l’action était toujours dans le rouge, en baisse de plus de 8%, mais avait réduit certaines pertes depuis l’ouverture.

L’action vient d’atteindre un sommet de 52 semaines à 11,34 $ le 25 octobre et affiche toujours une avance de 43,2 % sur un an, car elle continue de se négocier au-dessus de la plupart des moyennes mobiles à long et à court terme.

Le trimestre le plus fort de notre histoire : PDG

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de SoFi s’est élevé à 697 millions de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente, dépassant les projections des analystes de FactSet de 636 millions de dollars.

La société a affiché un bénéfice par action de 5 cents, dépassant le consensus de 4 cents.

Les résultats soulignent le succès de l’entreprise dans l’expansion de ses segments de services financiers et de technologie, qui représentent désormais près de la moitié du chiffre d’affaires ajusté de SoFi, contre 39 % l’année précédente.

Le PDG Anthony Noto a décrit le trimestre comme « le plus fort de notre histoire », attribuant le succès à la stratégie de croissance durable de SoFi, à l’innovation et à la marque forte.

La société a ajouté 756 000 nouveaux membres au cours du trimestre, portant son total à près de 9,4 millions.

L’amélioration des performances de crédit suscite l’optimisme

L’un des aspects marquants des résultats trimestriels de SoFi a été sa performance en matière de crédit.

SoFi a signalé un taux de radiation de 3,52 %, en baisse par rapport à 3,84 % au trimestre précédent.

La société a également réussi à réduire son taux de radiation nette à environ 5,0 %, une baisse qui a impressionné les analystes.

Dan Dolev de Mizuho a qualifié cette tendance de « soupir de soulagement important », notant que l’augmentation des défauts de paiement était auparavant une préoccupation majeure des investisseurs, a rapporté MarketWatch.

Timothy Switzer de Keefe, Bruyette & Woods a partagé un point de vue similaire, soulignant que les améliorations du crédit sont le principal point positif de SoFi.

« La détérioration des tendances du crédit aurait l’impact le plus négatif sur le capital et la valorisation de SoFi », a expliqué Switzer, ajoutant que le crédit culmine un trimestre plus tôt que prévu, signalant la résilience du portefeuille de SoFi.

La croissance des prêts et les prévisions stimulent

En termes de prêts, les prêts personnels ont bondi de 26 % pour atteindre un record de 4,9 milliards de dollars, et les volumes de prêts étudiants et de prêts immobiliers ont également affiché une forte croissance d’une année sur l’autre.

Cette croissance des prêts a été un indicateur positif de la part de marché de SoFi dans les prêts à la consommation.

Avec ces résultats, SoFi a augmenté ses prévisions de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ajusté pour l’ensemble de l’année à 640 à 645 millions de dollars, contre sa fourchette précédente de 605 à 615 millions de dollars.

De même, la société a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires net ajusté entre 2,535 et 2,550 milliards de dollars.

L’analyste de Jefferies, John Hecht, a qualifié la révision à la hausse des prévisions de « positive », soulignant qu’elle dépasse les bénéfices du troisième trimestre.

Les analystes comme Hecht considèrent le changement stratégique de SoFi vers des flux de revenus à faible capital et basés sur des frais comme une voie de croissance durable.

Bien que les résultats du troisième trimestre de SoFi aient dépassé les attentes de Wall Street, les investisseurs ont peut-être déjà intégré cette solide performance, compte tenu de la récente hausse des actions.

Les analystes surveillent désormais de près si SoFi peut maintenir cette trajectoire de croissance dans un contexte de conditions de marché en constante évolution.