Le président de BP, Helge Lund, s’apprête à quitter ses fonctions, marquant la fin d’une ère définie par l’incursion ambitieuse mais finalement infructueuse de l’entreprise dans les énergies vertes.

Le géant pétrolier a annoncé vendredi que Lund quitterait ses fonctions « en temps voulu ».

Cette annonce intervient alors que la pression d’Elliott Advisors, un fonds spéculatif activiste américain, s’intensifie, ce dernier réclamant des changements significatifs au sein de l’entreprise.

BP a déjà réduit ses plans d’énergie verte précédemment adoptés, défendus par Lund lui-même.

Lund, un homme d’affaires norvégien, a apporté son soutien à la décision de BP en 2020 de réduire sa production de combustibles fossiles de 40 % d’ici 2030 et de se transformer en une « entreprise énergétique intégrée » fortement axée sur les sources d’énergie à faible teneur en carbone.

Il a également supervisé la nomination de Bernard Looney au poste de directeur général en 2020.

Looney a dirigé la stratégie bas carbone de l’entreprise, mais a ensuite quitté ses fonctions en raison de relations non déclarées avec des membres du personnel subalterne, contribuant ainsi à la tourmente au sein de BP.

« Après avoir fondamentalement réorienté notre stratégie, BP se concentre désormais sur sa mise en œuvre rapide, l’amélioration de ses performances et la croissance de la valeur actionnariale », a déclaré Lund vendredi.

Le moment est venu d’entamer le processus de recherche de mon successeur et de permettre une transition ordonnée et sans heurts.

Pression des activistes : Elliott milite pour un retour au pétrole

Copy link to section

Cette démission fait suite à d’intenses pressions d’Elliott Advisors, qui a accumulé une participation de 5 % dans BP.

Le fonds spéculatif a exprimé son mécontentement quant à la stratégie du géant pétrolier, arguant qu’elle manquait d’urgence et d’ambition.

Elliott préparait apparemment un vote des actionnaires pour destituer Lund.

BP a initialement annoncé son intention de se détourner du pétrole et du gaz en 2020, proposant une multiplication par dix des investissements dans les énergies vertes et une réduction de 40 % de la production de combustibles fossiles d’ici 2030, tout en cessant l’exploration dans de nouvelles entreprises.

À l’époque, Lund affirmait : « Nous sommes convaincus que les décisions que nous avons prises et la stratégie que nous présentons aujourd’hui sont les bonnes pour BP, pour nos actionnaires et pour la société dans son ensemble. »

Cependant, les concurrents de BP, qui ont maintenu leur attention sur la demande croissante de pétrole, ont surperformé l’entreprise. En conséquence, les actions BP ont sous-performé, incitant l’entreprise à abandonner des pans importants de sa stratégie 2020.

Lors d’une journée des marchés financiers en février, BP a fait volte-face sur bon nombre de ses engagements écologiques et s’est engagé à une augmentation annuelle indéfinie de sa production de combustibles fossiles, signalant un net retour à son activité principale.

Quelles sont les prochaines étapes pour BP ?

Copy link to section

Ashley Kelty, analyste pétrolier et gazier chez Panmure Liberum, a commenté : « Ce n’est pas une surprise après qu’Elliott, l’investisseur activiste, a constitué une position importante dans BP et a commencé à réclamer des changements. [Elliott] se préparait à tenter d’obtenir un vote des actionnaires pour forcer le départ de Lund, il semble donc qu’il ait préféré partir avant d’être poussé. »

Kelty prédit de nouvelles actions d’Elliott, suggérant que le fonds spéculatif « va maintenant se tourner vers le PDG Murray Auchinloss – sa tentative de réorienter BP loin des énergies vertes semble timide et nous supposons qu’Elliott voudra un nouveau PDG capable d’entreprendre une véritable réinitialisation de la stratégie ».

Le processus de succession est piloté par Dame Amanda Blanc, directrice générale d’Aviva, en sa qualité d’administratrice indépendante principale de BP.

Selon le Telegraph, un porte-parole de BP a indiqué que le candidat retenu rejoindra le conseil d’administration et collaborera avec Lund pour assurer une transition en douceur avant son départ, probablement en 2026.

« Le conseil d’administration et moi-même sommes déterminés à soutenir Murray et son équipe, et à superviser la réalisation des objectifs stratégiques et financiers de BP, tels que nous les avons présentés lors de notre récente mise à jour des marchés financiers », a souligné Lund.

Dame Amanda a ajouté : « Nous lançons une recherche exhaustive pour identifier des candidats à la présidence possédant la crédibilité et l’expérience pertinentes pour diriger le conseil d’administration et continuer à piloter la mise en œuvre sécurisée de la stratégie de redressement par la direction. »