Le Metaplanet japonais ajoute 319 BTC malgré les vents contraires macroéconomiques.

Metaplanet, une société japonaise, a ajouté 319 BTC à sa trésorerie, alors que le Bitcoin continuait de subir les contrecoups des nouvelles inquiétudes concernant les droits de douane proposés par Donald Trump.

Le 14 avril, Simon Gerovich, PDG de Metaplanet, a annoncé l’acquisition de 319 BTC pour environ 3,78 milliards de yens (environ 26,3 millions de dollars), à un prix moyen d’environ 82 549 dollars par pièce.

Il a également fait état d’un rendement BTC depuis le début de l’année de 108,3 %. Les entreprises détenant des bitcoins utilisent le rendement BTC pour suivre la croissance de leurs avoirs par rapport à leur capital social.

Le rendement BTC de Metaplanet a augmenté de 95,6 % au premier trimestre 2025, après une hausse de 309,8 % au dernier trimestre 2024.

Plus tôt ce mois-ci, la société a ajouté 160 BTC pour environ 13,4 millions de dollars, poursuivant ainsi son accumulation régulière malgré la volatilité du marché.



Selon les données de Bitcoin treasuries, Metplanet détient actuellement 4525 BTC, ce qui en fait le neuvième plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin.

Metplanet prévoit d’acquérir 21 000 BTC.

Ce dernier achat intervient alors que le Bitcoin vacille sous la pression géopolitique.

L’actif crypto phare a chuté de plus de 2 % pendant les heures de négociation asiatiques dimanche, touchant brièvement 83 482 $, les investisseurs réagissant aux signaux mitigés de Washington concernant la politique commerciale américaine envers la Chine.

Alors que les marchés plus larges sont restés relativement stables, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 et le S&P 500 affichant des gains, l’incertitude entourant les droits de douane liés à la technologie a pesé sur les actifs numériques.

Le président Trump a précisé que les smartphones et les puces, initialement exemptés d’un droit de douane de 10 % proposé, seraient toujours soumis à une taxe de 20 % pour des raisons de sécurité nationale. Au moment de la rédaction, le Bitcoin était en baisse de 0,4 % à 84 410 $, selon CoinGecko.

Cependant, Metaplanet considère le Bitcoin comme un actif stratégique à long terme et a continué à lever des capitaux pour accroître sa trésorerie, indépendamment des fluctuations à court terme.

Lors d’une apparition dans un podcast plus tôt cette année, le PDG Gerovic a déclaré qu’il se sentait souvent « nerveux » de ne pas avoir assez de temps pour acheter plus de Bitcoin.

Depuis le début de 2025, Metaplanet a intensifié ses activités de levée de fonds pour alimenter son accumulation agressive de Bitcoin.

L’entreprise a émis des droits d’acquisition d’actions et des obligations dans le cadre d’une stratégie plus large sur les marchés financiers, soutenue par l’investisseur institutionnel EVO FUND.

Dans le cadre de son « Plan 21 millions » en cours, Metaplanet prévoit d’émettre 21 millions d’actions et de lever des fonds pour acheter du bitcoin, et a jusqu’à présent levé plus de 35 milliards de yens, soit environ 42 % de la capacité totale du plan.

Plus tôt ce mois-ci, la société basée à Tokyo a exercé respectivement 8,6 millions et 4,2 millions d’actions par le biais de ses 14e et 17e séries de droits de souscription.

Comme Invezz l’a précédemment rapporté, Metaplanet a également levé 2 milliards de yens (environ 13,3 millions de dollars) le mois dernier grâce à sa 10e série d’obligations ordinaires, un instrument de dette distinct de ses émissions d’actions.

Contrairement aux droits de souscription d’actions, qui génèrent des fonds lorsqu’ils sont exercés par les investisseurs, la vente d’obligations a fourni des capitaux immédiats.

Metaplanet vise à devenir le plus grand détenteur de Bitcoin d’entreprise en Asie, avec un objectif de dépasser les 10 000 BTC d’ici fin 2025 et d’atteindre les 21 000 BTC d’ici 2026.

Selon la stratégie

Metaplanet suit la stratégie de la société de veille économique Strategy, dirigée par Michael Saylor, qui détient actuellement le titre de plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin au monde.

Le 31 mars, la société a acquis 22 048 BTC pour 1,92 milliard de dollars dans le cadre de son « plan 21/21 », une stratégie de capitalisation prévoyant une levée de 21 milliards de dollars en capitaux propres et de 21 milliards de dollars en dette pour financer ses achats de Bitcoin.

Au dernier pointage, les avoirs totaux de Strategy s’élevaient à 528 185 BTC, soit une valeur d’environ 44,5 milliards de dollars aux prix actuels.