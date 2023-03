Le persone mi chiedono continuamente consigli sugli investimenti. Quali azioni dovrei comprare? È un buon momento per comprare? La mia risposta è sempre la stessa: come c**zo dovrei saperlo? E, ironicamente, qui dò la risposta.

Provenendo da un background in matematica, sono ben consapevole del potere dei numeri. E i numeri mostrano due cose: la maggior parte degli investitori in azioni se la cava davvero male. E con “male” intendo dire che sottoperformano il benchmark: il mercato azionario in generale, e per questo articolo userò l’S&P 500 come proxy.

E questo stesso fatto costituisce la tesi alla base del mio intero portafoglio di investimenti: ovvero, che non so nulla. Se è così difficile per tutti gli altri, cosa c’è di diverso in me? Inoltre, i numeri dicono che dovrebbe valerne anche la tua di tesi. Ma lasciami spiegare.

La gestione passiva batte la gestione attiva

Ho spiegato i tre concetti chiave più importanti nell’investire in questo articolo lo scorso settembre, ma per riassumerlo brevemente:

La maggior parte degli investitori attivi non riesce a battere il mercato L’S&P 500 ha un rendimento storico aggiustato per l’inflazione in media dell’8,5%. Il mercato è estremamente volatile

L’articolo entra più nei dettagli, ma il concetto alla base è che per la maggior parte degli investitori (non tutti – sto parlando di investitori al dettaglio adesso) qualsiasi cosa oltre a colpire un determinato importo in fondi indicizzati ogni mese costerà denaro a lungo termine.

Il 2022 lo dimostra più di ogni altro anno. Il 2022 è stato torrido per il mercato, il peggiore dal 2008, quando la Russia ha invaso l’Ucraina, una crisi inflazionistica è esplosa in tutto il mondo e le banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse più rapidamente che in qualsiasi momento della storia.

Tutto ciò ha finito per schiacciare i prezzi delle azioni, con l’S&P 500 che è sceso di quasi il 20%. E così, la volatilità a breve termine del mercato azionario è stata nuovamente mostrata, come dimostra il grafico sottostante, che mostra il rendimento del 2022 rispetto ai rendimenti degli ultimi 100 anni.

Il potere degli investimenti a lungo termine

Ma il potere degli investimenti a lungo termine è che questa volatilità a breve termine può essere superata. E il punto numero due sopra – che il mercato azionario rende in media l’8,5% – significa che a lungo termine gli investitori dovrebbero trarne vantaggio.

Per dimostrarlo, esaminiamo il caso ipotetico del peggior investitore possibile in borsa. Cioè, la povera anima che ha deciso di iniziare a investire proprio al picco del mercato azionario, fino all’ultimo minuto. Sarebbe il 29 dicembre 2021 quando l’S&P 500 viene scambiato a 4793.

Anche con un pessimo tempismo, l’investitore perderebbe solo importi minimi, supponendo che da allora continui a mantenere la rotta e a investire su base mensile. Per essere esatti, un investimento mensile di 100$, a partire dal picco del mercato azionario e continuando per tutti gli ultimi 15 mesi di difficoltà di investimento, significherebbe che un investitore sarebbe attualmente seduto su una perdita di 48$.

Prima delle ultime settimane, avrebbero persino guadagnato denaro, il loro portafoglio ha ottenuto un succoso guadagno di 22$, o l’1,57%, prima che l’oscillazione del settore bancario causasse un ritiro.

Quindi, anche se gli investitori avessero preso la peggior decisione possibile nel determinare il picco del mercato azionario, sarebbero comunque scesi solo di importi minimi fintanto che hanno mantenuto fede ai numeri a lungo termine.

Naturalmente, questo non vuol dire che il mercato azionario precipiti del 40% dall’oggi al domani. Potrebbe. Ma potrebbe anche aumentare – di nuovo, non lo so e nemmeno tu. Ma i numeri non mentono, e con un rendimento medio positivo, la semplice realtà è che è +EV comprare e resistere. Questo è tutto quello che c’è da dire.

Esaminando ulteriormente l’esempio, quanto segue mostra il valore corrente di tutti gli acquisti, ipotizzando investimenti mensili di 100$ dal picco del mercato azionario.

Chi va piano va sano e va lontano

Il dollar-cost averaging potrebbe non essere il passatempo più divertente al mondo, ma sicuramente ottiene risultati a lungo termine. Il potere dell’ipotesi del mercato efficiente, che è il termine di fantasia per “il mercato azionario è casuale e nessuno sa niente”, è difficile da discutere. Davvero difficile.

A volte, richiede di mettere alla porta il tuo ego. Ho spiegato come stavo cercando di farlo lo scorso ottobre, quando ho scritto quanto fossi pessimista sull’economia, eppure, nonostante ciò, stavo scommettendo contro il mio stesso giudizio facendo il mio più grande acquisto in borsa dell’anno. Dubita sempre di te stesso, come dice il proverbio.

Da allora, il mercato azionario è salito prima di restituire i guadagni (attualmente sono in rialzo di un delizioso 0,5% su quell’investimento). Quindi mi sbagliavo! Ma fidandomi dei numeri rispetto al mio pregiudizio e al mio scarso giudizio, e continuando a investire da allora, il mio portafoglio è aumentato un po’.

Ma questo è irrilevante, dato che lo era solo cinque mesi fa, e l’orizzonte temporale di questo investimento è di decenni.

Ora, naturalmente ci sono altri fattori attenuanti. Potresti non avere un orizzonte temporale a lungo termine: potresti voler comprare una casa l’anno prossimo, o andare in pensione tra sei mesi o avere un figlio da mandare al college. Ragioni perfettamente valide e ogni investitore ha le proprie circostanze finanziarie e la propria tolleranza al rischio.

Investire in azioni non è per tutti, in quanto è necessario essere in grado di sopportare grandi perdite che si verificano periodicamente.

Ma se sei disposto a investire, hai un orizzonte temporale a lungo termine e sei solo riluttante a farlo a causa di alcuni timori che il momento non sia giusto, la matematica dice abbastanza obiettivamente che è una logica scadente. L’emozione umana è una cosa terribile, motivo per cui, se siamo fortunati, i robot ChatGPT conquisteranno il mondo e presto saremo tutti licenziati. Sarebbe bello.

Quindi butta i tuoi soldi, chiudi gli occhi e spera per il meglio. Sono un idiota, ma lo sono anche tutti gli altri.

Se sei interessato a leggere di più su questo, ti suggerisco l’eccellente libro di Nick Maggiulli “Just Keep Buying”