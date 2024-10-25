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Kripto para fiyatları hafta boyunca büyük dalgalanmalar yaşadı; Bitcoin fiyatı önce 69 bin doların üzerine çıktı, sonra 65 bin doların altına geriledi ve ardından Cuma akşamı toparlanarak 67 bin doların üzerine çıktı.

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Çoğu altcoin de sert bir şekilde dalgalandı, meme coin’ler düşüşe geçmeden önce büyük kazançlar elde etti.

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Bu arada, daha geniş sektörde haftanın en önemli haberleri arasında, ABD hükümetine ait bir cüzdana düzenlenen ve 20 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı hacker saldırısı yer aldı.

Kripto haber hikayeleri

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Binance

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Bu haftanın en önemli kripto haberlerinden biri de Nijeryalı yetkililer tarafından Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ın serbest bırakılması oldu.

ABD vatandaşı Gambaryan, Şubat ayı sonlarında tutuklanmasının ardından yaklaşık sekiz aydır gözaltında tutuluyor.

Binance CEO’su Richard Teng, Gambaryan’ın serbest bırakıldığını duyurdu.

Dalgalanma

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Kripto manşetlerine çıkan bir diğer konu ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple’ın devam eden hukuki mücadelede temyiz başvurusunda bulunması. Ripple yöneticileri ve yasal temsilcileri, XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını ve SEC’in buna itiraz etmediğini savunuyor.

Ripple’ın kurucu ortağının Kamala Harris’in kampanyasına 10 milyon dolar bağışlaması da büyük ilgi gördü.

ABD hükümetinin kripto cüzdanı hacklendi

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Bir saldırganın ABD hükümetine ait bir cüzdandan 20 milyon dolar çalmasına yol açan saldırı da önümüzdeki haftalarda pek çok kişinin takip edeceği bir hikaye.

Ancak olayların hızlı bir şekilde gelişmesiyle hacker, cüzdana 19,2 milyon dolar iade etti.

Bu arada ABD savcıları, Ocak ayında SEC’in X hesabına yaptığı saldırı nedeniyle tutuklanan Eric Council Jr.’a bir anlaşma teklifinde bulunma planlarını açıkladı.

Şerit, Tether, MikroStrateji, Kraken

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Stripe, stablecoin firması Bridge’i 1,1 milyar dolara satın alarak şirketin kripto para sektörüne yeniden girişini sağlamlaştırdı.

Tether, bir diğer gelişmede Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun İsviçre’nin Lugano kentinde bir heykelinin açılışını gerçekleştirdi.

Bu arada Tether CEO’su Paolo Ardoino, şirketinin halka açılmayı düşünmediğini belirtti.

Kripto topluluğu da MicroStrategy kurucusu Michael Saylor’ın Microsoft’un Bitcoin stratejisini benimsemesine yardımcı olma teklifine yoğun bir şekilde ilgi gösterdi.

Saylor, kendisi öldüğünde BTC’sinin medeniyete gideceğini söylüyor.

Öte yandan Kraken, kripto para borsasının kendi 2. katman ağını başlatmayı planladığına dair haberlerle gündeme geldi.

Kripto fiyat özeti

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Bitcoin 67 bin doların üzerinde tutunuyor

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Yukarıda vurgulandığı gibi, BTC fiyatı haftanın başlarında keskin bir şekilde yükseldi. Veriler, boğaların 21 Ekim’de 69.227$’lık zirveleri test ettiğini gösteriyor.

Ancak direnç seviyesinden gelen reddedilme, fiyatların 23 Ekim’de 65.440 dolara kadar gerilemesine ve ardından tekrar 67.000 doların üzerine çıkmasına neden oldu.

BTC fiyatı son 24 saatte 65,8 bin dolar ile 68,8 bin dolar arasında seyretti ve yazının yazıldığı sırada 67 bin dolar civarında seyrediyordu.

Meme coin’leri en iyi altcoin’leri gölgede bıraktı

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Bu hafta , Popcat (POPCAT) ve cat in a dogs world (MEW) dahil olmak üzere birçok meme coin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı görüldü.

ABD seçimleri öncesinde PolitiFi coin’leri ile birlikte köpek temalı token’lar da sahneye çıktı.

Ancak, bu meme coin’ler de yatırımcılar kar elde ettikçe önemli ölçüde düştü. POPCAT, 24 saatte -%17 ile en çok kaybedenler arasında yer alıyor.

En çok kazananlar arasında SAFE, Raydium (RAY) ve APE yer alıyor

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Birkaç altcoin, belirgin düşüş baskısının ardından önemli fiyat seviyelerini geri kazanmayı hedeflerken, haftanın sonuna yaklaşırken kazanımlarını koruyanlar arasında Safe (SAFE), Raydium (RAY) ve ApeCoin (APE) yer alıyor.

SAFE fiyatı son 24 saatte %16, geçtiğimiz hafta ise %63 artarak piyasa değeri bakımından ilk 100 kripto para arasında liderliği ele geçirdi.

Öte yandan, RAY geçen hafta %32 artış gösterdi ve APE %58’in üzerinde işlem görerek haftanın en iyi üçüncü performans göstereni oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın listesinde yer alıyor.

Liderlik tablosunun en üstünde meme coin Goatseus Maximus (GOAT) yer alıyor.