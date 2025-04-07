Milyarder yatırımcı Leon Cooperman, oynaklık ortasında hisse senetleriyle nasıl oynuyor?

Trump’ın gümrük vergileri ve son haftalarda ortaya çıkan ticaret savaşı nedeniyle, endeks endeksi S&P 500’ü temsil eden ABD hisse senetleri yaklaşık yüzde 20 oranında düştü.

Ancak milyarder yatırımcı Leon Cooperman, SPX’in henüz dip seviyeye ulaştığına ikna olmuş değil.

Omega Aile Ofisi’nin başkanı ve genel müdürü bugün CNBC’ye verdiği röportajda, “Dip noktayı tahmin etmek istemiyorum. Piyasanın kendi kendine dibe vurmasını istiyorum” dedi.

Çin de dahil olmak üzere diğer ülkeler de Amerikan mallarına misilleme niteliğinde gümrük vergileri uygulamaya başladı ve bu durum, yazının yazıldığı sırada ABD hisse senetlerine de zarar veriyordu.

Copperman ABD hisselerindeki düşüşü satın almıyor

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Cooperman, Trump’ın hem dostlarına hem de düşmanlarına uyguladığı yeni gümrük vergilerinin , ABD ekonomisini 2025 yılı sonundan önce resesyona itebilecek büyük bir “hata” olduğuna tamamen inanıyor.

CNBC röportajında, “Başkanın enflasyonu ve faiz oranlarını düşürmenin en iyi yolunun resesyona girmek olduğuna karar verdiği benim için çok açık” diye ekledi.

Milyarder, yatırımcılara mevcut ortamda temkinli olmaları tavsiyesinde bulunarak, yakın vadede oluşabilecek güçlü pozisyonları değerlendirerek satış yapmaları çağrısında bulundu.

Ayrıca, şu anda zayıflığa bile yatırım yapmadığını, “Ortama gerçekten güvenmiyorum” şeklinde teyit etti.

Cooperman, SPX’te daha fazla düşüş olasılığını görüyor

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Leon Cooperman, henüz dip seviyeye ulaştığımıza ikna olmadığı için geri çekilme sırasında ABD hisse senetlerine yatırım yapmıyor.

Aslında yatırımcıların daha fazla acıya hazır olması gerektiğini, çünkü önemli ölçüde daha fazla düşüş ihtimalinin masada kaldığını Pazartesi günü CNBC’nin ” Squawk Box ” programında savundu.

Milyarder, mevcut makroekonomik ortamda yatırım yapmanın riskli bir teklif olduğunu sözlerine ekleyerek, “Ne kadar risk almak istediğinize karar vermelisiniz” dedi.

Cooperman’ın görüşü, son haftalarda Trump kaynaklı düşüşte hangi hisselerin alınacağını sıralayan ünlü yatırımcı Jim Cramer’ın görüşünden farklı.

Eski hedge fon yöneticisi, birkaç gün önce mevcut makroekonomik ortamda fiyatlandırma gücü olan yerli şirketlere bağlı kalınmasını önermişti.

Trump’ın tarife kaynaklı piyasa satışlarına ilişkin görüşü

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ABD borsaları, Kasım ayından Şubat ayına kadar Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünü kutladı; zira Trump’ın iş dünyası yanlısı politikalar izlemesi bekleniyordu.

Ancak milyarder yatırımcı Bill Ackman’a göre, tarifeler cephesindeki son gelişmeler, ABD’yi kendi kendine yaratacağı bir ” ekonomik nükleer kışa ” doğru itiyor.

Ackman, pazartesi günü X tarafından yayınlanan bir gönderide, ithal ürünlere önemli ve orantısız vergiler getirilmesinin “ülkemizin bir ticaret ortağı olarak güvenini yok edeceğini” yazdı.

Ancak geniş tabanlı eleştirilere rağmen Başkan Trump tarifeler konusunda kararlılığını sürdürüyor ve “Hiçbir şeyin [hisse senetlerinin] düşmesini istemiyorum ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir” diyor.