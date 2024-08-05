تم التشكيك في حالة مخزن قيمة بيتكوين حيث يتبادل المحللون آراء متباينة

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إن مكانة البيتكوين كمخزن للقيمة يتم “تدميرها”، وفقًا لكاثلين بريتمان، المؤسس المشارك لـ Tezos blockchain.

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جاءت تعليقات بريتمان في الوقت الذي استجابت فيه سوق العملات المشفرة الأوسع للمخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي الناجم عن انهيار سوق الأسهم اليابانية.

أثناء ظهورها في برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC يوم 5 أغسطس، وصفت بريتمان عملة البيتكوين بأنها “أموال وهمية عبر الإنترنت”، والتي تعتبر إلى حد كبير أحد الأصول المضاربة.

ووفقا لها، عندما يشعر المتداولون “بشيء يشبه الركود”، فإن رد فعلهم الأول هو بيع أصول من هذا النوع.

ولهذا السبب تقول بريتمانت إنها لم “تشترى” مخزن سرد القيمة. وبدلاً من ذلك، فهي تعتقد أن فائدة البيتكوين ستنمو كأصل أساسي ووسيلة جديدة لتبادل القيمة.

ظل الذهب، الذي غالبًا ما يُقارن بالبيتكوين، مستقرًا نسبيًا وتجاوز مستوى 2500 دولار للمرة الأولى.

هناك عدة عوامل تلعب دورًا

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انخفضت عملة البيتكوين مؤقتًا إلى أقل من 50,000 دولار أمريكي حيث قفز معدل البطالة في الولايات المتحدة بما يزيد عن 4.3% وفقًا للبيانات الصادرة يوم 2 أغسطس. وتصاعد الوضع أكثر مع قيام اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، مما أثر بشكل مباشر على استراتيجيات تجارة الحمل في الأسواق الأمريكية.

يعتبر التداول المحمول استراتيجية شائعة بين تجار الفوركس ومديري الصناديق. وهو ينطوي على اقتراض الأموال بعملات منخفضة الفائدة مثل الين الياباني واستبدالها بعملات ذات فائدة عالية مثل الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، يمكن للمتداولين الاستفادة من الفرق في أسعار الفائدة بين العملتين.

ثم يتم استثمار العملات ذات الفائدة المرتفعة في الأسهم والسندات.

ومع ذلك، مع قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، بدأ المتداولون الذين اقترضوا الين في إغلاق مراكزهم بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الحالية. وقد شعر بالتأثير مؤشر نيكاي 225 للأسهم، الذي انخفض بما يقرب من 14% ، حيث بدأ المستثمرون في تفريغ مراكزهم لسداد الديون.

ومن العوامل الأخرى التي تزيد الضغط الهبوطي على بيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع، التوترات السياسية المتزايدة في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل. وفي الوقت نفسه، لم تساعد عمليات التصفية الضخمة التي قامت بها شركة السوق Jump Crypto خلال الأسبوع الماضي في قضية Bitcoin أيضًا.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.81 تريليون دولار، مسجلة انخفاضًا بأكثر من 15٪ خلال 24 ساعة. وتعرض تجار المشتقات المالية لضربة هائلة ، حيث سجلوا ما يزيد عن 1.2 مليار دولار من عمليات التصفية خلال نفس الإطار الزمني.

آراء متنوعة تسود

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أعرب محللو العملات المشفرة عن آراء متضاربة بشأن اتجاه عملة البيتكوين من وضعها الحالي.

وفقًا لمحلل العملات المشفرة Rekt Capital، من المتوقع أن تشهد عملة البيتكوين مزيدًا من الانكماش. واستشهد بالبيانات التاريخية ، مشيرًا إلى أن عملة البيتكوين كانت تقترب من نقطة الاختراق بعد النصف، والتي يتم ملاحظتها عادةً بعد 150-160 يومًا من النصف.

وحتى ذلك الحين، يرى المحلل “مجالًا” لمزيد من “الانحراف الهبوطي” على المدى القصير.

سلط محلل العملات المشفرة مون الضوء على علامة 51000 دولار كنقطة حاسمة يجب مراقبتها. إذا فشلت عملة البيتكوين في الصمود فوق منطقة الدعم هذه، فإنه يتوقع ارتفاعًا هبوطيًا نحو مستوى 45000 دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير، تعافت عملة البيتكوين إلى 54,687 دولارًا لكنها انخفضت بنسبة 7.8٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. يبدو أن مستوى الدعم النفسي عند 50000 دولار صامد بقوة.

وسط هذه الخلفية، قال محلل العملات المشفرة ساتوشي فليبر إن بيتكوين بدأت انتعاشًا على شكل حرف V، وهو نمط يتشكل عندما يتعافى الأصل بسرعة بعد تراجع كبير.

أشار المحلل سابقًا إلى نمط العلم الصاعد على مخطط البيتكوين والذي، وفقًا له، كان يتشكل منذ سبعة أشهر. تتشكل أعلام الثور خلال فترات التماسك وعادة ما يتبعها اختراق.

كما رصد إيليا، محلل العملات المشفرة، نمطًا مشابهًا على الرسم البياني الشهري لبيتكوين، متوقعًا أن تشهد العملة المشفرة الرئيسية “مضخة اختراق”.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.