هل تظهر الشقوق في سندات ترامب التكنولوجية وسط تداعيات الرسوم الجمركية؟

شهدت سوق الأسهم الأميركية انخفاضا غير مسبوق في الأيام التي أعقبت إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية شاملة، حيث تجاوزت الخسائر القيمة الإجمالية لجميع الأسهم الأميركية في عام 1990.

لقد تحمل قطاع التكنولوجيا، وهو حجر الزاوية في الاقتصاد الأمريكي، العبء الأكبر من هذه الاضطرابات ، حيث شهدت شركات كبرى مثل أبل وإنفيديا انخفاضات مزدوجة الرقم في أسعار أسهمها.

وانخفضت أسهم شركة أبل، التي كانت قيمتها السوقية تزيد عن 3 تريليون دولار قبل التعريفات الجمركية، بأكثر من 9% في أعقاب الرسوم الجمركية مباشرة، في حين انخفضت أسهم شركة إنفيديا، الرائدة في تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، بنحو 6%.

وأجبرت الفوضى في السوق أيضًا شركتي Klarna وStubHub الناشئتين القيمتين على تأجيل طرحهما العام الأولي المتوقع ، مما يشير إلى تراجع أوسع نطاقًا عن المخاطرة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

حتى شركة نينتندو قامت بتأجيل الطلبات المسبقة على جهاز Switch 2 الذي طال انتظاره، وهي الخطوة التي تعزى إلى الاضطرابات في السوق الناجمة عن التعريفات الجمركية.

وتواجه شركة أبل، التي تمثل رمزا لاعتماد صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية على سلاسل التوريد العالمية، تحديات كبيرة.

وتأتي مكونات آيفون من عشرات البلدان، وكثير منها تتداخل مع الدول المستهدفة برسوم ترامب الجمركية، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحويل الإنتاج إلى الهند، فإن عملية التحول لم تتحرك بالسرعة الكافية للتعويض عن التأثير.

وتظل شركة إنفيديا، على الرغم من الإعفاء المؤقت لبعض أشباه الموصلات، معرضة للخطر بسبب اعتمادها على مراكز التصنيع الآسيوية مثل تايوان، حيث يتم إنتاج معظم الرقائق المتقدمة.

ويرى مراقبو الصناعة أن الاستثناء الذي أقره البيت الأبيض لأشباه الموصلات غير كاف، حيث أفاد موقع Wired أن تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو قطاع تقوده الولايات المتحدة، قد ترتفع بشكل حاد بسبب قيود الاستيراد وانقطاعات سلسلة التوريد.

تسلا وماسك يواجهان انتكاستين مزدوجتين

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وشهدت شركة تيسلا، وهي شركة عملاقة أخرى في مجال التكنولوجيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنفوذ إيلون ماسك، انخفاضًا في أسهمها بأرقام مزدوجة، مما أدى إلى تفاقم الضغوط القائمة.

وتعتمد الشركة بشكل كبير على الصين في التصنيع والمبيعات، وهما المجالان اللذان تضررا الآن من الرسوم الجمركية البالغة 34% التي فرضها ترامب على السلع الصينية.

وقد أثار الانفصال العلني الأخير بين ماسك وترامب، ودفاعه عن اتفاق “التعريفات الصفرية” مع الاتحاد الأوروبي، انتقادات حادة من وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته، الذي وصف نماذج ترامب الاقتصادية بأنها “سخيفة” ووصف موقف ماسك بأنه “علامة على الضعف”.

ويأتي هذا التباعد في ظل أرقام تسليم الربع الأول الضعيفة لشركة تيسلا والتي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء والخسارة السياسية في ولاية ويسكونسن، حيث فشل دعم ماسك البالغ 20 مليون دولار لمرشح محافظ للمحكمة العليا في تأمين الفوز.

وقد أدت هذه النكسات إلى إثارة التكهنات حول مكانة ماسك لدى ترامب.

وتصاعد التوتر عندما اقترح ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس أن ماسك سيترك منصبه في البيت الأبيض، ربما بحلول أواخر مايو/أيار، نظرا لوضعه كـ “موظف حكومي خاص” بفترة 130 يوما.

ورفض ماسك هذه الادعاءات ووصفها بأنها “أخبار كاذبة”، لكن هذه التصريحات تشير إلى فتور محتمل في تحالفهما.

دافع ترامب عن أداء ماسك، وأكد فانس على استمرار دور ماسك كـ “صديق ومستشار”، مما يشير إلى أن العلاقة لا تزال سليمة على الرغم من الاحتكاك العلني.

ومع ذلك، لا يمكن أن يُعزى انخفاض أسهم تيسلا إلى التعريفات الجمركية وحدها؛ فقد سبق انخفاضها الإعلان عن ذلك، مما يعكس ديناميكيات السوق الأوسع والتحديات التي تواجهها الشركة على وجه التحديد.

المقامرة السياسية في وادي السيليكون تأتي بنتائج عكسية

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ويبدو الآن أن الاستثمار الضخم الذي قامت به صناعة التكنولوجيا في الصعود السياسي لترامب قد أعطى نتائج عكسية.

خلال حفل تنصيبه في يناير/كانون الثاني، كان نخبة وادي السيليكون ــ بما في ذلك ماسك، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج ــ من الضيوف البارزين، مما أشار إلى دعم قوي.

وساهم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، بمبلغ مليون دولار في هذا الحدث لكنه حافظ على مستوى أقل من الاهتمام، وهي الاستراتيجية التي ساعدت أبل تاريخيا في التعامل مع سياسات ترامب، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ومع ذلك، فقد كشفت تداعيات الرسوم الجمركية عن نقاط ضعف، حيث تواجه شركات مثل أبل وإنفيديا تكاليف أعلى قد تؤدي إلى تآكل الربحية.

وكان قطاع الصناعة يأمل أن يدافع ترامب عن التكنولوجيا باعتبارها أصلاً وطنياً، وهي وجهة نظر رددها آدم كوفاسفيتش الرئيس التنفيذي لغرفة التقدم في صحيفة واشنطن بوست، لكن الرسوم الجمركية تشير إلى تحول نحو القومية الاقتصادية التي تعطي الأولوية للتصنيع على الابتكار.

ولكن دبلوماسية كوك الدقيقة قد تؤدي إلى إعفاءات، كما نجحت شركة أبل في الحصول على إعفاءات مماثلة في الماضي.

ومع ذلك، فإن اعتماد قطاع التكنولوجيا الأوسع على سلاسل التوريد العالمية ــ التي تمتد إلى الصين وتايوان وأوروبا ــ يتعارض مع أجندة ترامب “أميركا أولا”.

وتسلط مجلة فوربس الضوء على أن الشركات التي لديها عمليات متنوعة في المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية مثل الهند وفيتنام قد تحقق نتائج أفضل، لكن التحول المفاجئ في السياسة أدى إلى تعطيل التخطيط.

ويؤكد تأخير الاكتتابات العامة الأولية وإطلاق المنتجات البارزة على الضغوط الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق الصناعة مع رؤية ترامب.

تأجيل تطبيق تيك توك يشير إلى توترات تجارية أعمق

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وفي تطور متصل، وقع ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا لتأجيل حظر أو بيع تيك توك لمدة 75 يوما أخرى، وهو ما يمثل التأجيل الثاني من نوعه.

وأشارت شركة بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، إلى وجود مفاوضات جارية مع الحكومة الأمريكية، والتي أصبحت معقدة بسبب تردد الصين في أعقاب إعلان التعريفات الجمركية.

تعكس هذه الخطوة التفاعل المعقد بين سياسة التجارة والتكنولوجيا، حيث يسعى ترامب إلى تحقيق التوازن بين المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والتداعيات الاقتصادية.

وقد يشير القرار أيضًا إلى محاولة لاسترضاء أصحاب المصلحة في مجال التكنولوجيا وسط تزايد الاستياء.

نفوذ المليارديرات يعيد تشكيل الأمن القومي

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وصل تأثير مليارديرات وادي السيليكون على الأمن القومي الأميركي إلى مستويات جديدة في عهد ترامب، مما يزيد من تعقيد ديناميكية ترامب في مجال التكنولوجيا.

وتشير تقارير صحيفة الغارديان إلى أن ماسك وبيزوس وبالمر لوكي يعيدون تشكيل عمليات الاستخبارات، التي كانت تهيمن عليها تقليديا شركات مثل لوكهيد مارتن.

تتعاون شركة SpaceX التابعة لإيلون موسك مع Palantir وAnduril لتحدي الحرس القديم في صناعة الدفاع، مستغلة العلاقات الشخصية مع ترامب.

وقد أثار هذا التحول مخاوف بشأن تضارب المصالح، خاصة وأن شركات ماسك تحصل على عقود حكومية كبيرة.

وفي حين يعزز هذا النفوذ قوتهم، فإنه يربط أيضا ثرواتهم بسياسات ترامب غير المتوقعة، مما قد يؤدي إلى إجهاد تحالفهم إذا تراكمت الخسائر الاقتصادية.

شقوق في التحالف؟

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لقد كشف التراجع الحاد في السوق الناجم عن الرسوم الجمركية عن وجود شقوق محتملة في السندات بين ترامب وشركات التكنولوجيا.

وتشير المعارضة العلنية التي يبديها ماسك والصراعات التي تواجهها تيسلا إلى تباعد المصالح، في حين تكافح شركتا أبل وإنفيديا تكاليف سلسلة التوريد التي تقوض قدرتها التنافسية العالمية.

ويتناقض دفاع البيت الأبيض عن ماسك مع التلميحات إلى رحيله، مما يخلق غموضا حول دوره.

وفي الوقت نفسه، قد يشكل النهج الأكثر هدوءا الذي يتبعه كوك اختبارا لاستعداد ترامب لحماية شركات التكنولوجيا العملاقة.

إن الحماس الأولي للصناعة، والذي كان متجذرًا في آمال إلغاء القيود التنظيمية ونمو الذكاء الاصطناعي، يواجه الآن حقيقة تتمثل في ارتفاع التكاليف والحروب التجارية.

وسواء كان هذا يمثل خلافا دائما أم توتراً مؤقتا، فإن ذلك يعتمد على الخطوات التالية التي قد يتخذها ترامب، ولكن المخاطر عالية بالنسبة لكلا الجانبين.