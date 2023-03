Walmart erzielt mehr Umsatz als Apple und Home Depot zusammen, warnt aber vor härteren Zeiten

Walmart (NYSE:WMT) hat im 4. Quartal einen Umsatz von 164,1 Mrd. $ erzielt, wie aus den in der letzten Woche veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten von 159,7 Mrd. $ und war das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte von Walmart US – mit mehr Umsatz als Apple und Home Depot zusammen.

Doch obwohl dieser Gewinnsprung Musik in den Ohren der Anleger war, stieg der Aktienkurs nur geringfügig, da der Einzelhandelsriese die Stimmung mit einem schwächer als erwarteten Ausblick für das kommende Jahr dämpfte, der den Scheideweg, an dem sich die US-Wirtschaft befindet, gut zusammenfasst.

Walmart war in den letzten Jahren volatil

Der Aktienkurs von Walmart hat sich in letzter Zeit relativ gut entwickelt, obwohl der Aktienmarkt insgesamt zu kämpfen hatte. Der Kursverlauf war zwar aufwärts gerichtet, aber auch extrem volatil. Das unten stehende Diagramm zeigt einen steinigen Weg durch die Pandemiejahre und bis ins Jahr 2023.

Die Volatilität ist besonders bemerkenswert, wenn man die Größe von Walmart bedenkt. Der Umsatz des Lebensmittelkönigs in Höhe von fast 160 Mrd. $ lässt selbst die jüngsten Quartalszahlen von Apple in Höhe von 117,2 Mrd. $ in den Schatten stellen.

Zugegeben, die Marktkapitalisierung von Walmart ist sechsmal kleiner als die von Apple mit 382 Mrd. $, so dass der Vergleich hinkt, aber eine Aktie dieser Größe schwankt normalerweise nicht so stark, vor allem wenn es sich nicht um eine Technologie-Aktie handelt.

Walmart warnt vor steinigem Weg

Die Aktie reagierte in diesem Fall jedoch relativ flach, was eine überraschende Abweichung von der Normalität darstellt, insbesondere angesichts der Gewinnsteigerung. Die Anleger schöpften ihren Optimismus aus den Prognosen der Unternehmensleitung für das kommende Jahr:

Der Verbraucher steht nach wie vor unter großem Druck. Und wenn man sich die Wirtschaftsindikatoren ansieht, werden die Bilanzen dünner und die Sparquoten sinken im Vergleich zu früheren Perioden. Aus diesem Grund sind wir für den Rest des Jahres recht zurückhaltend. Finanzvorstand John David Rainey über CNBC

Der Zwiespalt zwischen Ertrag und Orientierung fasst die einzigartige Situation, in der sich der Markt befindet, gut zusammen. Einerseits ist die Inflation auf ein Niveau angestiegen, das zuletzt in den 1970er Jahren zu beobachten war, andererseits herrscht die Befürchtung, dass der Abschwung so stark sein könnte, dass er eine Rezession auslöst.

Walmart wies auf dieses unsichere makroökonomische Umfeld hin, indem es die Erwartungen für das Umsatzwachstum im kommenden Jahr im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten dämpfte und die Auswirkungen der ständig steigenden Zinssätze auf die Nachfrage in der Wirtschaft einpreiste.

Alles in allem stehen die Prognosen im Einklang mit den Erwartungen der Anleger und Unternehmen in diesem Bereich. Ein Beispiel dafür ist das Einzelhandelsunternehmen, Home Depot, das am vergangenen Dienstag am gleichen Tag seine Ergebnisse veröffentlichte.

Home Depot warnte vor einer ähnlichen Verlangsamung, schnitt aber schlechter als Walmart ab und verfehlte das Ergebnis. Tatsächlich war es das erste Mal seit November 2019, dass das Geschäft die Umsatzerwartungen der Wallstreet verfehlte, und die Aktie schloss an diesem Tag mit einem Minus von 7 %.