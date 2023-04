Europäische Aktien 20 % weg vom Tiefststand, aber Bankenturbulenzen und globale Rezessionsängste drohen

Europa hat ein hartes Jahr hinter sich. Aber es geht aufwärts, wenn auch nur langsam.

Der Stoxx 600 Index, der 90 % der Marktkapitalisierung des europäischen Aktienmarktes abdeckt, liegt fast 20 % weg von seinen Tiefstständen im vergangenen September. Er liegt jetzt nur noch 6 % unter der Marke, mit der er 2022 startete, also mehr oder weniger unter dem Höchststand des Marktes.

Das Jahr 2022 brachte den Anlegern hässliche Verluste, da die Region an mehreren Fronten getroffen wurde. Im Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein, was eine Energiekrise auslöste und die bereits aufkeimende Inflationsspirale noch verschärfte.

Die EZB ging zu einer straffen Geldpolitik über und war gezwungen, die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen. Dadurch wurde der Wirtschaft natürlich Liquidität entzogen, und die Preise stürzten infolgedessen ab. Der Stoxx 600 verlor in den ersten neun Monaten des Jahres 22 % an Wert.

Abschwächung der Inflation und Anstieg der europäischen Aktien

Doch nach neun schmerzhaften Monaten begannen die Märkte im 4. Quartal 2022 wieder zu steigen. Nicht zufällig fiel dies mit dem Höchststand der Inflation und dem Optimismus zusammen, dass der Zinserhöhungszyklus nicht so lange andauern könnte wie bisher angenommen.

Die Inflation in der Eurozone erreichte im Oktober mit 10,6 % ihren Höchststand und ist seitdem rückläufig.

Das jüngste Quartal hat dem Ganzen jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zinserhöhungen können die Inflation bekämpfen, aber sie sind nicht ohne Kosten verbunden. Das ist das Einmaleins der Wirtschaftstheorie, und die Welt wusste, dass dies möglich war.

Diese Möglichkeit wurde im vergangenen Monat Realität, als die Dinge ins Wanken gerieten. Insbesondere der Bankensektor, der nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA ins Wanken geriet. Die Ansteckung wurde über den Atlantik importiert, und zwar über die Credit Suisse, die gezwungen war, mit der Schweizer Bank UBS eine Mussehe zu schließen.

“Die Zentralbanken befinden sich in einer Zwickmühle”, so die Morningstar-Analysten in ihrem Bericht für den Europe Equity Market Outlook in Q2 2023.

“Die jüngsten Daten aus dem Vereinigten Königreich (zeigen), dass die Inflation wieder ansteigt, was die Zentralbanken zwingt, einen gewissen Kollateralschaden in Form von Unternehmensinsolvenzen in Kauf zu nehmen, um das Ziel, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, zu erreichen.”

“Dies wurde durch die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank um 50 Basispunkte am 16. März deutlich”, fügten sie hinzu.

Dies bringt das Problem auf den Punkt, mit dem die Zentralbanken derzeit konfrontiert sind. In Wahrheit ist es eines, mit dem sie schon das ganze Jahr über konfrontiert sind: die Grenze zwischen einer ausreichenden Anhebung der Zinssätze, um die Inflation einzudämmen, aber nicht so sehr, dass eine Rezession ausgelöst wird.

Die begehrte “Soft Landing” bleibt das Ziel, aber bei einer Inflation, die so hoch ist wie seit den 1970er Jahren nicht mehr, ist das eine große Herausforderung. Und wer glaubt, dass die Inflation besiegt ist, sollte nicht vergessen, dass die Inflation in den USA in den 70er Jahren dreimal zurückging, bevor sie wieder in die Höhe schoss – eine Warnung für politische Entscheidungsträger und Anleger gleichermaßen.

Wie geht es weiter mit dem Aktienmarkt in Europa?

Die 70er Jahre sind zwar ein interessanter Vergleich, aber die Welt ist heute eine andere als vor 50 Jahren.

Damals gab US-Präsident Richard Nixon den Goldstandard auf und löste damit eine galoppierende Inflation aus, die zu einem Anstieg der Zinssätze auf fast 20 % führte (!). Das ist weit entfernt von den 5 %, mit denen sich die USA derzeit begnügen müssen (und Europa ist noch viel weiter davon entfernt).

Hinzu kommt, dass sich die Welt von einer Pandemie erholt, die die Volkswirtschaften wie nie zuvor lahmgelegt hat. Das makroökonomische Umfeld ist wirklich beispiellos.

Wir befinden uns an einem merkwürdigen Punkt im Marktzyklus, an dem die Bedingungen alles andere als perfekt sind. Anhaltende Inflation, steigende Zinssätze und knappe Kassen bei den Verbrauchern erfordern von den Anlegern einen Blick über den Tellerrand und den Glauben daran, dass die Wirtschaft in sechs bis neun Monaten besser sein wird. Michael Field, europäischer Aktienstratege, Morningstar

Das obige Zitat von Field bringt die Lage auf den Punkt. Die Märkte sind in den letzten sechs Monaten aufgrund dieser Zuversicht, dass die Wirtschaft in 6-9 Monaten tatsächlich besser sein wird, gestiegen. Ob dies jedoch auch in Zukunft so bleibt, wird sich zeigen.

“Das Problem in dieser Situation ist, dass das Vertrauen, das erforderlich ist, um die Märkte in Gang zu halten, prekär ist, und Vorfälle wie die im März im Bankensektor reichen aus, um die Waage in Richtung Pessimismus zu kippen”, fügt Field hinzu.

Das ist die Befürchtung. Doch während die Welt um uns herum zusammenzubrechen scheint, konnten sich die Märkte bis jetzt (einigermaßen) über Wasser halten. Die Billionen-Dollar-Frage ist, ob das so weitergehen kann …