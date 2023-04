Der börsengehandelte GDX-Aktienfonds entwickelt sich gut, da sich die Goldpreise ihrem Allzeithoch nähern und die Anleger langsam eine risikofreudige Stimmung einnehmen. Der VanEck Gold Miners ETF stieg auf einen Höchststand von 35,21 $, den höchsten Stand seit Mai 2022, was bedeutet, dass er vom Tiefststand im Jahr 2022 um über 60 % gestiegen ist.

Übergang zu Gold setzt sich fort

Der GDX ETF ist ein führender Fonds, der die größten Goldminenunternehmen der Welt abbildet. In den meisten Fällen schneidet der Fonds gut ab, wenn die Goldpreise steigen. Der Goldpreis lag am Mittwoch bei 2.016 $, einige Punkte unter seinem Allzeithoch von 2.070 $.

Es besteht die Chance, dass der Goldpreis in den kommenden Monaten weiter steigen wird. Wie die nachstehende Monatsgrafik zeigt, hat der Goldpreis in den letzten Jahren ein Cup-und-Handle-Muster gebildet. Er hat den Cup-Bereich bereits hinter sich gelassen, und die jüngste Konsolidierung ist Teil dieses Handles.

Wenn wir also den Abstand zwischen der Ober- und Unterseite des Cups messen, können wir schätzen, dass der Goldpreis langfristig auf 2.730 $ steigen wird. Dieser Preis liegt über 40 % über dem aktuellen Niveau.

Goldpreis Chart

Der Hauptauslöser für diese Preisentwicklung ist die Tatsache, dass viele Länder angesichts der sich verschlechternden Lage in den USA in die Sicherheit von Gold flüchten. Zum einen besteht nach wie vor das – wenn auch geringe – Risiko, dass die amerikanische Regierung in den nächsten Jahren ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Angesichts der Uneinigkeit in Washington werden sich die beiden Seiten wahrscheinlich auch in Zukunft nicht auf eine Schuldenobergrenze einigen können.

Inzwischen herrscht ein allgemeines Misstrauen gegenüber der amerikanischen Regierung. Infolgedessen werden die Zentralbanken von Ländern wie Russland, Iran, China, der Türkei und sogar Saudi-Arabien ihre Goldbestände wahrscheinlich aufstocken. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Zentralbanken im Januar netto 31 Tonnen Gold gekauft haben. Und das, nachdem sie 2022 den größten Goldbestand aller Zeiten gekauft hatten.

Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass die Anleger eine risikofreudige Haltung einnehmen. Wie wir in diesem Artikel am Dienstag geschrieben haben, ist der Bitcoin-Preis diese Woche auf über 30.000 $ gestiegen, während der US-Dollar-Index kurz davor steht, unter 100 $ zu fallen. All dies sind positive Katalysatoren für den GDX ETF.

GDX ETF-Kursprognose

GDX-Chart von TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich die Aktie von VanEck Gold ETF in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Im Zuge des Anstiegs gelang es dem Fonds, das Doppel-Top-Muster bei 33,28 $ zu entkräften. Der ETF hat auch ein goldenes Kreuz gebildet, das entsteht, wenn sich die 200- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte kreuzen.

Der Fonds ist auch über das 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level gesprungen. Daher besteht die Möglichkeit, dass die GDX-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzt, während die Käufer das Jahreshoch von 41,6 $ anpeilen.