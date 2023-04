Bitcoin übersteigt 30.000 $, aber warum und wird er weiter steigen?

Der Krypto-Bär erwacht aus seinem langen Schlummer.

Im vergangenen Juni wurde Bitcoin bei 30.000 $ gehandelt. Dann tauchten E-Mails in den Postfächern der Celsius-Anleger auf, in denen angekündigt wurde, dass der Krypto-Kreditgeber die Abhebungen aussetzen würde. Danach würde er Konkurs anmelden, und das Gerichtsverfahren mit Milliarden an verlorenen Kundengeldern würde weitergehen.

Bitcoin rutschte ab und verlor ein Drittel seines Wertes, bevor zahlreiche andere Skandale – angeführt von FTXs erstaunlichem Betrug die Kryptowelt in den folgenden Monaten verschlangen. Zehn Monate lang blieb er unter 30.000 $. Bis jetzt.

Warum steigt Bitcoin?

Das “Warum” ist in der rätselhaften Welt der Kryptowährungen manchmal schwer zu ergründen. Nicht so dieses Mal.

Bitcoin steigt aufgrund der gedämpften Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Zinssätze, die seit dem Übergang der Welt zu diesem neuen Paradigma im April 2022 den Schlüssel darstellen.

Zu Beginn des Jahres ging man davon aus, dass die Fed bis in den Sommer hinein einen aggressiven Straffungszyklus fortsetzen würde. Das Ziel? Die galoppierende Inflation, die höchste seit den 70er Jahren, einzudämmen.

Die Zinssätze steigen, die Liquidität wird aus dem System abgesaugt und die Inflation wird eingedämmt, so zumindest die Theorie. Und was die Inflation betrifft, so ist genau das geschehen – sie erreichte im letzten Jahr einen Höchststand und ist seitdem rückläufig, obwohl sie immer noch weit über den angestrebten 2 % liegt.

Doch in letzter Zeit wurde es schwieriger, denn die Schattenseiten der Zinserhöhungen traten in den Vordergrund: Die Dinge gehen kaputt. Der Zinssatz ist der Preis des Geldes, der wichtigste wirtschaftliche Hebel in der Wirtschaft. Eine Erhöhung des Zinssatzes drückt auf die Druckpunkte, und genau das ist geschehen.

Die Bankenturbulenzen des letzten Monats haben dies deutlich gemacht, als die Silicon Valley Bank in den USA pleite ging, bevor das Blutbad den Atlantik überquerte und die Credit Suisse in Mitleidenschaft zog, wodurch das gesamte Finanzsystem in Gefahr geriet.

Die Krise ist zwar abgeklungen, aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem der Markt vorhersagt, dass die Zinssätze zurückgehen müssen, weil sonst ein weiteres Chaos droht. Deshalb befindet sich die Fed in einer Zwickmühle: Wenn sie die Zinsen weiter anhebt, sinkt zwar die Inflation, aber es droht eine Rezession (oder Schlimmeres, wenn man sich anschaut, was letzten Monat mit den Banken passiert ist). Auf der anderen Seite riskiert man, dass die Inflation anhält (oder sogar wieder ansteigt), wenn man die Zinsen nicht erhöht.

Der Markt wettet auf Letzteres. In der nachstehenden Grafik sind die Zinserwartungen für den Zielsatz auf der Sitzung im Juni 2023 in Gelb dargestellt, während die Erwartungen vor sechs Wochen in Schwarz. Die Umkehrung ist sogar noch größer, wenn man den Horizont auf später im Jahr verschiebt.

Liquidität bleibt gering

Die Tatsache, dass die Liquidität im Moment so gering ist, hat den Anstieg im Chart noch verschärft. Ich habe dies bereits letzte Woche angesprochen, aber 45 % der Stablecoin-Bestände sind in den letzten vier Monaten von den Börsen abgeflossen.

Es gibt jetzt weniger Stablecoins an den Börsen als jemals zuvor seit Oktober 2021. Die Markttiefe weist ähnlich schwache Zahlen auf und ist auf dem niedrigsten Stand seit dem Zusammenbruch von FTX.

Eine geringere Liquidität führt zu volatileren Bewegungen – sowohl nach oben als auch nach unten. Dies ist zum Teil der Grund dafür, dass Bitcoin in diesem Jahr bisher so explosiv zugelegt hat, da die geänderten Zinserwartungen in Kombination mit der geringen Liquidität die Bitcoin-Angebote immer weiter nach oben getrieben haben.

Auch wenn die geringe Liquidität insgesamt wahrscheinlich eher nachteilig ist, kann sie in Zeiten positiver Stimmung, wie dem aktuellen Umfeld, die Preise nach oben treiben. Und das ist genau das, was wir gerade sehen.

Wird Bitcoin weiter steigen?

Die Augen richten sich nun auf die überaus wichtigen Inflationsdaten vom Mittwoch. Vor dem letzten Monat hatten Rezessionsängste Inflationssorgen als Hauptangst für die Märkte verdrängt (ich habe hier einen tiefen Einblick in diese Frage gegeben). Dies hat sich jedoch im letzten Monat verschoben.

Die Ängste der Banken haben die Fed unter Druck gesetzt, und angesichts der bereits erwähnten Umkehrung der Zinserwartungen sind viele der Meinung, dass der Zinserhöhungszyklus vorbei ist, wie wir oben erörtert haben.

Dies bedeutet, dass die Inflationsängste zurückkehren könnten. Nur weil die Preise nicht mehr so schnell steigen wie im letzten Jahr, heißt das noch lange nicht, dass die inflationäre Bestie besiegt ist. Denken Sie daran, dass die Inflation in den 70er Jahren dreimal zurückging, bevor sie noch stärker anstieg. Dies sollte den Märkten zu denken geben.

Die Daten vom Mittwoch werden den neuesten Hinweis darauf geben, ob die Inflation weiter zurückgeht. Ein positives Ergebnis sollte den Markt in seiner Zuversicht bestärken, dass der Inflationserhöhungszyklus tatsächlich vorbei sein könnte, was dem Anstieg von Bitcoin weiteren Auftrieb verleihen würde.

Sollte der Wert jedoch höher ausfallen als erwartet, könnte es zu einem heftigen Ausverkauf kommen, da die monatelangen Fortschritte im Kampf gegen die Inflation zunichte gemacht werden.

Nach den VPI-Daten vom Mittwoch werden die Marktteilnehmer auch auf den Erzeugerpreisindex am folgenden Tag warten.

Das ist im Moment der Fall – die makroökonomischen Bedingungen treiben den Bitcoin an und werden dies auch weiterhin tun, zumindest in absehbarer Zukunft. Da die Liquidität gering ist und die Wirtschaft sich an einem Wendepunkt befindet, ist Volatilität zu erwarten, egal wie die Dinge sich entwickeln.

Aber das war für Bitcoin noch nie ungewöhnlich, oder?