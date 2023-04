JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) und PNC Financial Services Group Inc sind Berichten zufolge an einer Übernahme der angeschlagenen First Republic Bank (NYSE: FRC) interessiert.

Der Deal könnte morgen bekannt gegeben werden

Die US-Aufsichtsbehörden unter der Leitung der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) haben potenzielle Käufer aufgefordert, ihre endgültigen Übernahmeangebote bis Sonntagnachmittag vorzulegen.

Es ist jedoch noch nicht sicher, dass einer der beiden oben genannten die Geschäftsbank am Ende übernehmen wird, da andere, darunter die Bank of America, laut Wall Street Journal ebenfalls ein Angebot erwägen.

Wenn innerhalb der Frist ein akzeptables Angebot vorgelegt wird, ist es wahrscheinlich, dass am Montag ein Deal bekannt gegeben wird. Anfang dieser Woche hieß es, die FDIC bereite sich darauf vor, die First Republic Bank unter Zwangsverwaltung zu stellen.

FRC ist gegenüber seinem bisherigen Jahreshoch um über 97 % gefallen.

First Citizens hatte die SVB im vergangenen Monat gekauft

Die Aufsichtsbehörde hofft, dass eine solche Einigung die Märkte beruhigen und dazu beitragen wird, den anhaltenden Schmerz der US-Regionalbanken zu beenden.

Die Gewissheit, dass First Republic jetzt im Besitz eines finanziell stabilen Kreditgebers ist, wird auch die Kunden beruhigen.

Die Börsennachrichten kommen etwa einen Monat, nachdem First Citizens dem Kauf der Silicon Valley Bank zu so günstigen Bedingungen zugestimmt hat, was den Aktienkurs des Unternehmens um satte 55 % ansteigen ließ.

Letzte Woche meldete die First Republic Bank einen unerwartet hohen Gewinn und Umsatz für das erste Geschäftsquartal. Der Aktienkurs stürzte dennoch aufgrund der Einlagen ab, die im ersten Quartal um über 40 % einbrachen.