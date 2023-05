Der Aktienkurs von Asos (LON: ASC) stürzte auf den niedrigsten Stand seit 2010, da die Sorgen um die Zukunft des Unternehmens bestehen blieben. Die Aktie fiel auf einen Tiefstand von 430 Pence und lag damit rund 90 % unter ihrem Allzeithoch. Andere Fast-Fashion-Unternehmen wie Boohoo stürzten am Montag ebenfalls stark ab.

Finanzergebnisse von Asos

Asos, das Fast-Fashion-Einzelhandelsunternehmen, ist in rasantem Tempo aus der Mode gekommen. Die Nachfrage des Unternehmens ist mit der Verschärfung der Lebenskostenkrise im Lande eingebrochen. Die letzte Woche veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz des Unternehmens in den letzten sechs Monaten gesunken ist.

Der Umsatz des Unternehmens sank um 8 % auf 1,84 Mrd. £, während das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 20 Basispunkte von 43,1 % auf 42,9 % zurückging. Vor allem aber sank der freie Cashflow des Unternehmens im gleichen Zeitraum von 256,5 Mio. £ auf 262,7 Mio. £.

Das Unternehmen gab bekannt, dass der Betriebsverlust vor Steuern von 15,6 Mio. £ auf 290 Mio. £ gesunken ist. Die Umsätze im Vereinigten Königreich sind um 10 % und in den USA um 7 % gesunken. Asos erwartet, dass die Umsatzdynamik um 15 % zurückgehen wird, während das bereinigte EBIT zwischen 40 und 60 Mio. £ liegen wird. Der CEO sagte:

Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung unserer Kernrentabilität, wobei wir die Wirtschaftlichkeit der Aufträge über das Umsatzwachstum stellen. Ich freue mich über die strategischen und raschen operativen Fortschritte, die das Unternehmen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres unter sehr schwierigen Handelsbedingungen gemacht hat.

Infolgedessen brach der Aktienkurs von Asos ein, nachdem die Analysten ihren Ausblick für die Aktie herabstuften. Barclays senkte das Kursziel der Aktie von 625 auf 500 Pence und warnte, dass das Unternehmen Barmittel beschaffen muss. Das Unternehmen hat ein Wandeldarlehen in Höhe von 500 Mio. £, das 2016 fällig wird, und Abflüsse von 100 Mio. £.

Asos-Aktienkursprognose

ASC-Chart via TradingView

Der Asos-Aktienkurs verzeichnete einen Abwärtstrend. Die Aktie ist unter die wichtige Unterstützung bei 467,3 Pence, dem Tiefststand vom 7. Oktober letzten Jahres, gesunken. Sie ist unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen, während der RSI (Relative Strength Index) unter den überverkauften Bereich gesunken ist. Der Kurs ist gesunken, nachdem er am 2. Februar bei 78,30 den überkauften Bereich erreichte.

Daher werden die Aktien wahrscheinlich weiter sinken, während die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei etwa 400 Pence anvisieren. Wird diese Unterstützung unterschritten, wird die Aktie auf die wichtige Unterstützung bei 350 Pence zurückgehen.