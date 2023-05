Der Weizenpreis ist am Montag weiter gesunken, da die Anleger auf die jüngste Verlängerung der Getreidevereinbarung reagierten. Der Preis stürzte auf einen Tiefstand von 591 $, den niedrigsten Stand seit 2 Jahren. Das bedeutet, dass der Weizenpreis seit seinem Höchststand im Jahr 2022 um über 55 % eingebrochen ist.

Verlängerung des Getreidehandels mit Russland

Russland und die Ukraine sind zwei der weltweit wichtigsten Akteure im Handel mit Weizen und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Russland produziert und exportiert weltweit den meisten Weizen und spielt damit eine entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft.

Die wichtigste Nachricht in Bezug auf Weizen und Mais war die Entscheidung Russlands, den ukrainischen Weizen über das Schwarze Meer auf die internationalen Märkte gelangen zu lassen. Dies geschah, nachdem die UNO geholfen hatte, das Abkommen zu vermitteln.

Aufgrund des im Vergleich zur Nachfrage reichlichen Angebots an Weizen ist der Preis daher eingebrochen. Analysten stellen fest, dass die Weizenvorräte in Russland auf dem höchsten Stand seit Jahren sind. Wie ich in diesem Artikel schrieb, ist dies wichtig, da Russland voraussichtlich im Juli in die Erntesaison eintreten wird.

Langfristig besteht jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Weizenpreise wieder erholen werden. Zum einen wird erwartet, dass die Produktion in der Ukraine noch eine Weile stark rückläufig sein wird. Das USDA geht davon aus, dass die Weizenproduktion des Landes in der Saison 2023-2024 bei 16,5 Millionen Tonnen liegen wird. Das Land wird 10 Millionen Tonnen exportieren. In den Jahren 2022 bis 2023 lagen die beiden Zahlen bei 20,9 Millionen bzw. 15 Millionen.

Auch für Russland wird in diesem Jahr eine geringere Produktion erwartet. Das USDA geht davon aus, dass die Weizenproduktion des Landes gegenüber dem Rekordhoch von 2022 um 11 % zurückgehen wird. Darüber hinaus besteht weiterhin die Sorge, dass in Australien ein El Nino eintritt, der zu einem Rückgang der Exporte um ein Drittel führen wird. Der einzige Lichtblick ist Argentinien, wo die Produktion voraussichtlich um 45 % steigen wird.

Weizen-Preisprognose

Weizen-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Weizenpreis in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden hat. Er ist unter die wichtige Unterstützungsmarke bei 720 $, dem niedrigsten Stand seit Januar dieses Jahres, gefallen. Der Weizenpreis befindet sich außerdem unter allen gleitenden Durchschnitten, während der Stochastic Oscillator unter den überverkauften Bereich gesunken ist.

Er hat auch die wichtige Unterstützung bei 596 $, dem Tiefststand vom 4. Mai, unterschritten. Es besteht daher die Möglichkeit, dass der Preis weiter fallen wird, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 500 $ anvisieren. Langfristig werden sich Spot und Futures wieder erholen.