Rätselhafter “BLS Wonderland”-Bericht signalisiert keinen starken Arbeitsmarkt: Deep Dive

Die kürzlich veröffentlichten BLS-Arbeitsmarktdaten haben nicht nur positiv überrascht, sondern auch die Erwartungen übertroffen.

Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (NFP) stieg im Mai 2023 um 339.000 gegenüber den Erwartungen von 190.000.

Es ist Zeit für Jubel. Oder doch nicht?

Der Bericht hat viel positive Resonanz gefunden, wobei Jim Lebenthal, Chef-Aktienstratege bei Cerity Partners, erklärte:

Das war verdammt gut. Das war verdammt gut.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Bericht zur Beschäftigungslage die Erwartungen der Branche übertraf.

Ganz im Gegenteil.

Laut einem im Mai veröffentlichten Artikel von ZeroHedge übertraf der BLS-Bericht die Erwartungen der Industrie zum 13. aufeinander folgenden Monat.

Quelle: ZeroHedge

Natürlich liegt dieser Wert jetzt bei 14.

Trotz der endlosen Welle von Entlassungen in einem Jahr, in dem es zu drei der vier größten Finanzkrisen in der US-Geschichte kam, der Besorgnis über die Möglichkeit einer weitreichenden Ansteckung im Bankensektor und natürlich trotz der beispiellosen Straffung der Geldpolitik durch die Fed, scheinen die Beschäftigungszahlen nicht im Geringsten erschüttert zu sein.

Quelle: BLS, Federal Reserve

Der Arbeitsmarkt hat sich also viel besser entwickelt als erwartet, aber ist das wirklich so einfach?

Fundamentale Daten zur Beschäftigungslage

Das BLS veröffentlicht den Bericht über die Beschäftigungslage am ersten Freitag jedes Monats.

Zitat aus einem Artikel vom Januar 2023, der auf Invezz veröffentlicht wurde:

Der BLS-Bericht über die Beschäftigungslage enthält zwei verschiedene Indikatoren – den Beschäftigungsstand und die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (Arbeitsplätze), die jeweils aus getrennten Erhebungen – der Haushaltserhebung bzw. der Betriebserhebung – stammen. Die beiden Messgrößen sagen nicht dasselbe aus.

Um den Unterschied aufzuschlüsseln, haben wir Beschäftigungsmaßnahmen,

Grob gesagt bezieht sich Beschäftigung auf Personen (ab 16 Jahren), die in der Woche, in der die Umfrage durchgeführt wurde, eine Stunde oder mehr gearbeitet haben. Dies kann in einer Berufsorganisation, im eigenen Unternehmen oder auf einem Bauernhof geschehen. Bei einem Familienunternehmen werden auch unbezahlte Arbeitnehmer einbezogen, wenn diese mehr als 15 Stunden in der Woche arbeiten. Zu den Beschäftigungsverhältnissen zählen auch Arbeitnehmer, die aus verschiedenen Gründen vorübergehend von der Arbeit abwesend waren, darunter Urlaub, Krankheit, persönliche Probleme und eine Vielzahl anderer Gründe. Der entscheidende Punkt ist, dass bei der Zusammenrechnung der Beschäftigungszahl jeder Arbeitnehmer nur einmal gezählt wird, auch wenn er in mehreren Berufen tätig ist.

Was das NFP betrifft,

Andererseits umfassen die aus der Betriebserhebung ermittelten Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft theoretisch alle US-Arbeiter, außer Landarbeitern und einigen anderen Kategorien wie Eigentümern, privaten Hausangestellten und unbezahlten Freiwilligen. Bei dieser Zahl besteht jedoch die Gefahr einer Doppelzählung, insbesondere wenn die Arbeitnehmer in mehreren Berufen gleichzeitig beschäftigt sind.

Definitorische Verzerrungen

Es ist zu beachten, dass sogar das Beschäftigungsniveau möglicherweise das wahre Bild verschleiert, da die Befragten in vielen Fällen nur eine Stunde gearbeitet haben müssen, um sich zu qualifizieren.

Es wird angenommen, dass diejenigen, die nicht arbeiten und die Arbeitssuche aufgegeben haben, aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, was zu einem Rückgang der Arbeitslosenquote führt.

Die Online-Arbeitssuche über Anzeigen oder Portale zählt nicht und würde daher auch nicht in den Arbeitsmarkt einbezogen.

Bezüglich der NFP-Daten stellt die BLS fest:

… für jeden Arbeitsplatz außerhalb der Landwirtschaft werden mehrere Stelleninhaber gezählt.

Mike Shedlock, ein bekannter Wirtschaftsblogger und registrierter Anlageberater, der die neuesten Zahlen als „The BLS Wonderland“ bezeichnete, bemerkte:

Durch diese Verzerrungen wird die Arbeitslosenquote künstlich gesenkt, die Vollzeitbeschäftigung künstlich erhöht und die Beschäftigungszahlen jeden Monat künstlich in die Höhe getrieben.

Starke Divergenzen

Im Mai 2023 verzeichneten die rosigen NFP-Daten einen Anstieg um 339.000, während die Beschäftigung um 310.000 sank.

Ja, genau.

Das Beschäftigungsniveau in der Haushaltsbefragung ist in etwa in gleichem Maße gesunken wie die Verbesserung in der Betriebsbefragung.

Quelle: Mishtalk

Shedlock schreibt seit fast einem Jahr über die Unterschiede zwischen Arbeitsplätzen und Beschäftigung und weist darauf hin, dass die Schlagzeile nicht die ganze Geschichte widerspiegelt und der Bericht selbst oft in entgegengesetzte Richtungen geht.

Die folgende Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung, da die beiden Schätzungen auf zwei verschiedenen Umfragen basieren.

Quelle: BLS

Arbeitslosenquote und Erwerbsbeteiligung

Trotz des Anstiegs der NFP in diesem Monat ist die Arbeitslosenquote von ihrem historischen Tiefststand von 3,4 % recht stark auf 3,7 % gestiegen, obwohl die Erwerbsbeteiligung unverändert bei 62,6 % liegt.

Quelle: BLS

Die historischen Tiefststände der Arbeitslosenquote und die starken NFP-Ergebnisse standen nicht im Einklang mit den Nachrichten, die wir über Arbeitsplatzverluste im gesamten Technologiesektor gehört haben.

Obwohl die Entlassungen im Technologiebereich in den letzten Monaten nachgelassen haben, lagen die Zahlen im Mai mit 14.555 immer noch über dem Durchschnitt von 13.725 im Jahr 2022.

Quelle: Layoffs.fyi

Außerdem scheinen die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe mit einem Rückgang um 2.000 im Mai 2023 ihren Höhepunkt erreicht zu haben.

Dies wurde durch den JOLTs-Bericht der letzten Woche untermauert, wonach die Zahl der Produktionskündigungen auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 gesunken ist, was ein Zeichen dafür ist, dass die Arbeitnehmer nicht bereit sind, ihren Arbeitsplatz aufzugeben.

Über die Gesundheit des verarbeitenden Gewerbes und was sie uns über den Arbeitsmarkt verrät, schrieben Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek in ihrem In Gold We Trust-Bericht (2023):

… die Zahl der geleisteten Überstunden ist im Jahresvergleich stark zurückgegangen, was in der Vergangenheit ein verlässlicher Rezessionsindikator war. In Zeiten restriktiver Geldpolitik und Konjunkturabschwächung versuchen Unternehmen, Kosten durch Personalabbau oder Arbeitszeitverkürzungen zu senken. Auch schwächelnde Aufträge begünstigen dieses Führungsverhalten. Im Februar 2023 bildete sich bei den Überstunden ein vorübergehender Tiefststand von -18 %.

Quelle: Incrementum AG

Interessierte Leser können hier ausführliche Kommentare zum Bericht lesen.

Darüber hinaus zeigt der jüngste JOLTs-Bericht, der Anfang letzter Woche von der BLS veröffentlicht wurde, dass Arbeitnehmer bei allen Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft relativ wenig bereit sind, zu kündigen, was auf Ängste der Arbeitnehmer und einen schwächeren Arbeitsmarkt schließen lässt.

Die gesamte Kündigungsrate außerhalb der Landwirtschaft sank im April 2023 auf 2,4 %, verglichen mit einem Höchststand von 3 % im April 2022.

Quelle: Federal Reserve, BLS

Revisionen

Der besorgniserregendste Aspekt der Beschäftigungszahlen war das Ausmaß der Revisionen.

Im Fall des NFP waren die Revisionen aufgrund des Benchmarking-Prozesses und saisonaler Anpassungen Ende 2022 enorm.

Quelle: Mishtalk

Noch auffälliger waren die Beschäftigungsdaten, die sich im Januar 2023 um 894.000 verbesserten, wovon sich riesige 810.000 als Revisionen aus dem Jahr 2022 herausstellten.

Um die Komplexität noch zu erhöhen, berichtet die US-Regierung im Gegensatz zu den NFP-Daten nicht, welche Monate um wie viel geändert wurden, sondern bevorzugt eine aggregierte Zahl für das Jahr, ohne viel Kontext anzugeben.

2023

Im Jahr 2023 haben Revisionen (zwei pro Bericht) die NFP-Schätzungen im Januar, Februar und März um 45.000, 63.000 bzw. 19.000 gesenkt.

Somit fiel die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze in den ersten drei Monaten um 127.000 geringer aus als ursprünglich gemeldet.

Betrachtet man jedoch die zweite Revision vom März im Mai-Bericht, wurde der NFP um 52.000 angehoben, während die April-Daten um starke 41.000 anstiegen, was insgesamt 93.000 mehr Arbeitsplätzen entspricht als zunächst gemeldet.

Abgesehen vom Umfang der Revisionen gibt es Bedenken, dass die Stichprobengrößen zu klein sind, da bei der Beschäftigungsumfrage 60.000 Haushalte befragt wurden und bei der Betriebsumfrage Daten von 122.000 Unternehmen und Regierungsbehörden erfasst wurden.

Daten zu geleisteten Arbeitsstunden und Löhnen

Im Mai stieg der durchschnittliche Stundenlohn um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, während die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 34,4 im April auf 34,3 Stunden sank.

Auf den ersten Blick entspricht dies auch nicht dem Optimismus rund um starke NFP-Zahlen.

Darüber hinaus werden die wichtigen Lohndaten häufig auch in nachfolgenden Berichten aktualisiert, wobei Investing.com seit Januar 2022 neun solcher Revisionen verzeichnet.

U-6

Quelle: BLS

Obwohl die Arbeitslosenquote (U-3) auf 3,7 % gestiegen ist, lag die umfassendste Maßnahme, U-6, bei 6,7 %.

U-6 umfasst Arbeitslose sowie Personen, die „geringfügig“ mit der Erwerbsbevölkerung verbunden sind, und Teilzeitbeschäftigte, die einen Vollzeitjob bevorzugen würden.

Ähnlich wie bei der U-3 könnte eine definitorische Unterschätzung der Erwerbsbevölkerung zu einem zu niedrig gemeldeten U-6-Wert führen.

Unternehmensgründungen und -schließungen

Das vom BLS berichtete Modell der Unternehmensgründungen und -schließungen zeigt die Entstehung und den Niedergang von Unternehmen als Quelle für Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt.

In einem SchiffGold-Bericht heißt es:

Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit ist es kaum zu glauben, dass im Mai genügend neue Unternehmen gegründet wurden (um einen starken Bericht zu untermauern).

In Bezug auf das Modell im Allgemeinen bemerkte Shedlock:

Das Modell ist an wirtschaftlichen Wendepunkten falsch und zudem stark überarbeitet und damit im Wesentlichen unbrauchbar.

Ausblick

Die entscheidende Frage ist, ob der Bericht über die Beschäftigungslage die Realität auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt.

Das Ausmaß der Revisionen sowie der begrenzte Stichprobenumfang können Fragen zur Repräsentativität der Daten aufwerfen.

Dies ist besonders wichtig für die Fed, die großen Wert auf Beschäftigungsdaten legt, um die Zinsentwicklung zu bestimmen.

Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass sich das verarbeitende Gewerbe möglicherweise verlangsamt, während es im vergangenen Jahr zu zahlreichen Entlassungen in der Tech-Branche kam.

Im Dezember 2022 schrieb ich einen Artikel über Danielle DiMartino Booths Bedenken hinsichtlich eines „Compressed-Lag-Effekts“.

Könnte dieser Compressed-Lag-Effekt angesichts der raschen Verschärfung im letzten Jahr immer noch spürbar sein, und wenn ja, ist der Arbeitsmarkt der Herausforderung gewachsen? Können wir sicher sein, dass der Arbeitsmarkt so stark wie berichtet ist?

Die Autoren von Schiffgold sind nicht optimistisch und stellen fest:

Dann wird sich die Fed beeilen, mit Liquidität einzuspringen. Bei der SVB hat sie das bereits in kleinem Umfang getan. Das nächste Mal wird es viel größer sein.