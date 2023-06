„In Gold We Trust“: Der dreifache Showdown in Geldpolitik, Geopolitik und Gold

Shivam begann seine Karriere als Finanzanalyst in Mumbai, wo er Inflationsdaten analysierte und täglich makroökonomische Berichte über die Staatshaushalte… mehr lesen

Der Bericht “In Gold We Trust” (IGWT) der Incrementum AG liegt nun in seiner 11. Ausgabe vor und gilt weithin als das branchenführende Kompendium für Gold– und makroökonomische Forschung.

Die Autoren Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek sind stark von den Prinzipien der österreichischen Schule von Mises und Hayek beeinflusst, die einen Großteil ihrer Kommentare prägen.

Für den diesjährigen Bericht haben die Autoren den zeitgemäßen und prophetischen Titel „Showdown“ gewählt.

Nebenbei bemerkt, wer könnte den unglaublichen „original economics rap battle“ mit „Keynes“ und „Hayek“ vergessen?

Stöferle und Valek argumentieren, dass tiefe Spannungen in der gesamten Weltwirtschaft wahrscheinlich zu drei unabhängigen, aber ineinandergreifenden Showdowns führen werden – monetär, geopolitisch und im Bereich der Goldpreise.

… in der wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen vor einem grundlegenden Wandel stehen …

Geldpolitischer Showdown

In den letzten 18 Monaten hat die Inflation die USA und andere führende Volkswirtschaften verwüstet.

Im April 2023 lag der PCE bei 4,4 % und stieg damit höher als 4,2 % im vorherigen Druck und lag deutlich über den Branchenprognosen von 3,9 %.

Es ist erwähnenswert, dass selbst diese optimistische Prognose doppelt so hoch war wie das Zielniveau der Fed.

Als Reaktion auf die große Rezession von 2008 sanken die Zinssätze der Fed auf nahezu Null, um dann über sieben Jahre lang dort zu bleiben.

Eine solche ultralockere Politik gepaart mit quantitativer Lockerung war dazu bestimmt, ein Rezept für eine galoppierende Inflation zu sein.

Natürlich floss der Großteil dieser billigen Injektionen in Finanzmarktinstrumente, was zu massiven Vermögensblasen führte und die Auswirkungen auf etablierte und sichtbarere Inflationsmaße verzögerte.

Versuche der Fed Mitte der 2010er Jahre, die Zinssätze zu normalisieren, wurden schnell aufgegeben, da sich der Abzug billiger Liquidität als schmerzhaft erwies und verzerrte Anreize weiterhin zu Kapitalfehlallokationen führten.

Mit dem Ausbruch der globalen Pandemie wurden die Dinge nur noch schwieriger und zwangen im März 2020 zu einer Senkung um 100 Basispunkte und einer Rückkehr zu Tiefstzinsen.

Gleichzeitig brachen internationale Lieferketten zusammen und weltweite Lockdowns brachten die Wirtschaftstätigkeit zum Stillstand.

Um die Kaufkraft der Haushaltsbudgets zu erhalten, setzten die US-Behörden eine beispiellose Finanzpolitik und Lohnschutzmaßnahmen in Höhe von 800 Mrd. $ ein.

Diese Ereignisse erschütterten nicht das Vertrauen der geldpolitischen Entscheidungsträger und Finanzbeamten, die weiterhin darauf bestanden, dass die Inflation „vorübergehend“ sein würde, obwohl sich der PCE deutlich über das 2 %-Ziel bewegte.

Der Bericht bezieht sich auf Mohamed El-Erian, Chefwirtschaftsberater der Allianz, der erklärte:

Die Charakterisierung der Inflation als vorübergehend ist wahrscheinlich die schlimmste Inflationsforderung in der Geschichte der Federal Reserve und führt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eines politischen Fehlers.

Diese fragile und überdehnte wirtschaftliche Situation wurde mit einem neuen katastrophalen Schock beantwortet – der russischen Invasion in der Ukraine, die zu unterbrochenen Lebensmittelversorgungsketten, der unerbittlichen Verhängung von Sanktionen, einem beschleunigten nationalen Protektionismus und einer prekären geopolitischen Lage führte.

Entscheidend ist, dass das Image des Dollars als „relativ“ neutraler Wertaufbewahrungsmittel möglicherweise dauerhaft beschädigt wurde.

Die aggressive Fed

Überrascht versuchten die Fed-Mitglieder und andere globale Währungsbehörden, die Konditionen zu verschärfen und dem System Liquidität zu entziehen.

Unter der Führung von Jerome Powell erhöhte das FOMC die Zinsen in einem Tempo, das noch nie zuvor gesehen wurde, nachdem es in zehn aufeinanderfolgenden Sitzungen eine Straffung vorgenommen hatte, darunter vier aufeinanderfolgende übergroße Maßnahmen um 75 Basispunkte und zwei Erhöhungen um 50 Basispunkte.

In einem früheren Artikel wurden Danielle DiMartino Booths Ansichten zur Straffung und den möglichen Auswirkungen von geldpolitischen Verzögerungen erörtert.

Wie allgemein erwartet wurde, führte die Ära der anhaltend niedrigen Zinsen und der entschiedenen Weigerung, die bevorstehende Inflationswelle anzuerkennen, dazu, dass der VPI im Juni 2022 mit 9,1 % seinen Höchststand erreichte.

Der Federal Funds Rate liegt jetzt bei 5,0 % bis 5,25 %, nachdem er vor knapp 15 Monaten noch bei 0 % bis 0,25 % gelegen hatte.

Der radikale Politikwechsel der Fed hatte jedoch ihren Preis, da die Vereinigten Staaten Anfang des Jahres drei der vier größten Bankenpleiten in ihrer Geschichte erlebten.

Stöferle und Valek bemerken,

Insgesamt mussten seit Anfang März bereits über 500 Mrd. $ abgeschrieben werden. Dies ist ein klares Warnsignal dafür, dass das Finanzsystem viel fragiler ist als allgemein angenommen.

Trotz der aggressiven Straffung der Fed bleibt die Inflation deutlich über dem Ziel von 2 % und droht nicht nur anhaltend zu bleiben, sondern sogar noch weiter zu steigen.

Der CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, sagte heute:

Die Inflation ist etwas hartnäckiger, ich denke, die Leute kommen damit klar, was bedeutet, dass die Zinsen möglicherweise noch etwas höher steigen müssen. Darauf sollte man ein wenig vorbereitet sein.

Anzeichen einer bevorstehenden Rezession

Gleichzeitig verstärken sich die rezessiven Kräfte.

Das BIP-Wachstum bleibt niedrig, die Zinsstrukturkurve ist stark invertiert, während der Leading Economic Index des Conference Board weiterhin vor einer Rezession in den nächsten sechs Monaten warnt.

Quelle: Conference Board

Bezeichnenderweise befindet sich das negative Geldmengenwachstum nun auf unbekanntem Terrain, da es zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1959 fünf Monate in Folge geschrumpft ist, was allen Erwartungen einer sanften Landung einen Dämpfer versetzt.

Quelle: FRED Database

Ökonomen weisen seit langem darauf hin, dass die Widerstandsfähigkeit der Arbeitsmarktsituation der Schlüsselfaktor für das Vertrauen in die Wirtschaft ist und es der Fed ermöglicht, ihren Straffungskurs fortzusetzen.

Allerdings zeigt die unerwartete Robustheit des Arbeitsmarktes endlich Anzeichen von Ermüdung.

Beispielsweise zeigen Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe seit August 2022 einen Rückgang der Überstunden (auf Jahresbasis), der durch einen starken Rückgang um 20 % im Februar 2023 noch verstärkt wurde.

Die Autoren des IGWT stellen fest, dass dies

… in der Vergangenheit ein verlässlicher Rezessionsindikator war.

Die folgende Grafik zeigt auch den explosionsartigen Anstieg der Entlassungen, insbesondere im Technologiesektor.

Für den Moment werden alle Augen auf die morgigen Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft und den Bericht über die Beschäftigungslage gerichtet sein. Investing.com prognostiziert einen Anstieg um 180.000, was einen Rückgang gegenüber den 253.000 des letzten Monats bedeutet.

Darüber hinaus stellen die Autoren fest, dass in der modernen Finanzgeschichte regelmäßig ein Absturz auf den Rückzug einer künstlichen Konjunkturflut folgte, wie es heute der Fall ist.

Quelle: Incrementum AG

Die kommende Rezession wird nicht nur undisziplinierte Unternehmen zerschlagen, die durch den Fluss billigen Geldes am Leben gehalten wurden, sondern wird auch die Notwendigkeit, die Zinsen hoch zu halten, um hartnäckige Inflation zu bekämpfen, dem vorherrschenden Impuls gegenüberstellen, die Zinsen zu senken, um „Preisverfall“ und Insolvenzen zu überstehen.

Im Gegensatz zu einigen Kommentatoren, die davon ausgehen, dass disinflationäre Effekte ein willkommenes Nebenprodukt der Rezession sein werden, stellen Stöferle und Valek fest, dass

Bei systemischen Problemen bleibt den Zentralbanken letztlich nur ein Mittel: die Bereitstellung zusätzlicher Liquidität.

Dies könnte wiederum den Weg für eine noch höhere Inflation ebnen.

Somit haben wir Grund für unseren ersten großen Showdown.

Wird die Reaktion der Federal Reserve auf die Inflation angesichts der Tatsache, dass der PCE immer noch doppelt so hoch ist wie der Zielsatz, notwendigerweise inflationär sein? Wird es dem Institut gelingen, inmitten eines schwächelnden Arbeitsmarktes, einer abgestumpften Verbraucherstimmung und einer stark invertierten Zinsstrukturkurve den Spagat zu meistern?

Um die Komplexität noch zu erhöhen, wurde das Image des Dollars durch die Ereignisse des vergangenen Jahres beschädigt, wie Andy Schectman, Präsident von Miles Franklin Precious Metals, anmerkte :

Und wenn sie alle (andere Länder) anfangen würden, Dollars abzuwerfen, und ich denke, das würde schnell passieren, würde ein Inflations-Tsunami die Küsten des Westens treffen.

Geopolitischer Showdown

Die Welt gerät zusehends auseinander.

Zunächst einmal hat die globale Pandemie die Fragilität der globalen Lieferketten und die unterschiedlichen Prioritäten im Gesundheitswesen offengelegt.

Im Jahr 2023 übertrafen die BRICS das gemeinsame BIP der G7 und machten schätzungsweise 31,5 % des globalen BIP aus, gegenüber 30,7 %.

Befeuert durch dieses Vertrauen sind Protektionismus, bilaterale Währungsabkommen und regionale Sicherheit an der Tagesordnung.

In der Nachkriegszeit war der Dollar der Kitt der internationalen Ordnung.

Allerdings hatten die zahlreichen Sanktionen und die Bewaffnung des Dollars nach der russischen Invasion in der Ukraine schädliche Auswirkungen auf den Ruf des Dollars.

In einem Artikel auf Invezz mit dem Titel „Die Verschiebung der RMB-Reservewährung: Ein tiefer Einblick“ heißt es :

Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der USA, Finanzströme über das SWIFT-Netzwerk zu stören, sind nicht neu, wurden aber plötzlich zur drängendsten Frage in globalen Währungsdebatten. Das GeoEconomics Centre des Atlantic Council hat bis zum 17. April 2023 insgesamt 1.009 russische Unternehmen katalogisiert, die von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurden, sowie weitere 964 solcher Maßnahmen aus dem Vereinigten Königreich, der EU, Kanada, Japan, der Schweiz und Australien.

Um die Kontrolle des Dollars über das SWIFT-Netzwerk zu umgehen, haben mehrere Länder inzwischen damit begonnen, bilaterale Abkommen abzuschließen, die nicht auf Dollar basieren, während die BRICS-Staaten voraussichtlich weitere Mitglieder aufnehmen und während des Treffens im August 2023 über die Einrichtung eines neuen Währungsökosystems und Zahlungsmechanismus diskutieren werden.

Aufgrund dieser wachsenden Spannungen an der Wirtschafts-, Währungs- und Rohstofffront gehen die Autoren davon aus, dass die internationalen Beziehungen zunehmend konfrontativ werden und Raum für einen Showdown zwischen dem „gesättigten Establishment“ (bestehend aus den USA und westlichen Verbündeten) und den „hungrigen Emporkömmlingen“ bieten ‘ (bestehend aus China, Russland und ihren Partnern).

In dem oben genannten Artikel wurde auch darauf hingewiesen,

In einem bedeutenden Schritt gelang es der chinesischen Regierung, eine Vereinbarung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen auszuhandeln und so den regionalen Konflikt zu beenden. Dies war vor nicht allzu langer Zeit nahezu undenkbar und hat dazu beigetragen, dass China in der Region ein starkes Image aufgebaut hat.

Weiter,

… die chinesische Regierung steht wahrscheinlich kurz davor, ein Freihandelsabkommen mit den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) zu formulieren, zu denen die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Katar und Kuwait gehören.

Dies könnte den amerikanischen Einfluss in der rohstoffreichen Region erheblich unter Druck setzen.

Darüber hinaus startete das chinesische Außenministerium im Februar 2023 einen sehr öffentlichen und vernichtenden Angriff auf die US-Dollar-Politik.

Auch die europäische Bevölkerung ist von den Sanktionen nicht verschont geblieben, und die langfristige Energiesicherheit der EU steht in Frage.

Gleichzeitig nimmt der Ressourcenprotektionismus zu, da Länder wie Chile dabei sind, wertvolle Lithiumminen zu verstaatlichen (weitere Einzelheiten finden Sie hier).

Angesichts dieser Umstände gehen die Autoren davon aus, dass die Bühne für eine geopolitische Kollision bereitet ist, insbesondere da der Rohstoff-Superzyklus an Dynamik gewinnt (einen Kommentar dazu finden Sie hier).

Der Showdown beim Goldpreis

Das zentrale Thema des IGWT ist die Wahrscheinlichkeit eines „Showdowns“ beim Goldpreis.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Gold und Goldprodukten weiter steigen wird, insbesondere aufgrund seiner historischen Rolle als Inflationsschutz.

Wie oben erläutert, dürfte auch das geopolitische Szenario angespannter werden, was ein weiterer bullischer Faktor für Gold ist.

Die Autoren gehen davon aus, dass die Nachfrage der Zentralbanken, insbesondere in der nicht-westlichen Welt, ein wichtiger Treiber sein wird, da die Länder versuchen, von Dollar-abhängigen Transaktionen auf bilaterale Abkommen oder multilaterale Bemühungen umzusteigen.

Quelle: World Gold Council

Die OMFIF Global Public Investor Survey 2022 ergab, dass Reservemanager daran interessiert waren, ihre Goldbestände in den nächsten 12 bis 24 Monaten moderat oder deutlich zu erhöhen.

Quelle: OMFIF GPI Survey 2022

Insbesondere kaufte die polnische Nationalbank im April 2023 15 Tonnen Gold.

Da Gold in verschiedenen Währungen Allzeithochs erreicht, gehen die Autoren davon aus, dass dies auf einen bevorstehenden Ausbruch des Goldpreises hindeutet, sogar im USD.

Eine Umkehr der restriktiven Geldpolitik würde sich für das gelbe Metall als äußerst vorteilhaft erweisen, da renditeträchtige Finanzanlagen in direkter Konkurrenz zu Gold stehen.

Stöferle und Valek gehen davon aus,

… bei neuen Allzeithochs wird FOMO eintreten und dann werden blitzschnell neue Spieler das Feld betreten.