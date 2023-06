Der Maispreis hat sich in den letzten Tagen erholt, da die Anleger auf den jüngsten WASDE-Bericht und den jüngsten Dammbruch in der Ukraine reagieren. Der Preis wurde bei 6,2 $ gehandelt und lag damit einige Punkte über dem bisherigen Jahrestief von 5,62 $.

WASDE-Bericht

Mais und andere Agrarrohstoffe tendierten in diesem Monat nach einem größeren Dammbruch in der Ukraine, einem der weltweit führenden Erzeuger, nach oben. Dieser Zusammenbruch hatte zwei wesentliche Auswirkungen. Erstens bedeutet der Zusammenbruch, dass der Krieg in der Ukraine über einen längeren Zeitraum andauern könnte.

Zweitens bedeutet er auch, dass beide Seiten das kürzlich unterzeichnete Getreideabkommen aufkündigen könnten. Das Abkommen erlaubt der Ukraine, Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren. Dies ist wichtig, da die Ukraine nach den Vereinigten Staaten und Argentinien der drittgrößte Exporteur der Welt ist.

Mit dem Zusammenbruch der argentinischen Wirtschaft ist auch der Maispreis in die Höhe geschnellt. Wie ich in diesem Artikel geschrieben habe, ist der argentinische Peso wertlos geworden, da die Inflation stark angestiegen ist. Um die derzeitige Inflation zu senken, hat die Regierung sogar Pläne für den Import von Getreide aus Ländern wie Brasilien gemacht.

Die andere wichtige Nachricht über Mais kam letzte Woche, als das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) den WASDE-Bericht veröffentlichte. Dies ist ein wichtiger Bericht, der die Angebots- und Nachfragedynamik bei wichtigen Rohstoffen untersucht.

Aus dem WASDE-Bericht geht hervor, dass die Maisproduktion in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 3,8 Millionen Tonnen höher ausfallen wird. Insgesamt wird die weltweite Maiserzeugung in diesem Jahr über 1,5 Milliarden Tonnen betragen, wobei der größte Teil dieses Anstiegs auf die Ukraine und Brasilien entfällt. Wie bereits erwähnt, wird die argentinische Produktion in diesem Jahr voraussichtlich zurückgehen.

Auch in mehreren Ländern wird in diesem Jahr mit einer höheren Maisproduktion gerechnet. Aus einem im März veröffentlichten Bericht ging beispielsweise hervor, dass Kenia in diesem Jahr etwa 3,2 Millionen Tonnen Mais produzieren wird, gegenüber 2,9 Millionen Tonnen im letzten Jahr.

Mais-Preisprognose

Mais-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Maispreis in den letzten Tagen in einem Aufwärtstrend befunden hat. Er hat sich über den wichtigen Widerstand bei 5,8258 $, dem Tiefststand vom 22. Juli, bewegt. Der Preis hat sich über den 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bewegt. Er hat ist auch über den wichtigen Widerstand bei 6,085 $, dem Tiefststand vom 10. März, gestiegen.

Der Relative Strength Index (RSI) hat sich über den neutralen Punkt von 50 bewegt. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Maispreis seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt, während die Verkäufer die nächste Unterstützungsmarke bei 5,8258 $ anvisieren. Ein Anstieg über die Widerstandsmarke bei 6,75 $ (18. April 2023) würde diese pessimistische Sichtweise entkräften.