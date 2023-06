Der Absturz des Renminbi setzte sich in dieser Woche vor wichtigen Wirtschaftsereignissen in den USA und China fort. Der USD/CNY kletterte am Dienstag auf 7,15 und damit auf den höchsten Stand seit November letzten Jahres. Das USD/CNH-Paar stieg auf 7,1698 an. Insgesamt ist der chinesische Yuan in diesem Jahr um fast 4 % gesunken.

US-Inflation, Fed-Entscheidung, China-Daten

Der Renminbi befand sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend, da die Hoffnungen auf eine schnelle Erholung Chinas schwinden. Die jüngsten Daten zeigten, dass die wichtigsten Bereiche der Wirtschaft wie der Immobiliensektor und das verarbeitende Gewerbe zu kämpfen haben. In diesem Artikel habe ich festgestellt, dass Chinas Exporte und Importe zurückgegangen sind.

Daher werden sich die Händler auf die kommenden Wirtschaftsdaten aus China konzentrieren. Am Donnerstag wird die Statistikbehörde die neuesten Zahlen zur Industrieproduktion, den Anlageinvestitionen und den Einzelhandelsumsätzen veröffentlichen. Volkswirte gehen davon aus, dass diese Zahlen zeigen werden, dass sich das Wachstum des Landes im Mai verschlechtert hat.

Ein schwacher chinesischer Yuan ist nicht nur schlecht für die Wirtschaft des Landes. Als größter Exporteur der Welt erleichtert ein schwächerer Renminbi den Unternehmen des Landes den Geschäftsverkehr. In der Vergangenheit wurde China vorgeworfen, seine Währung absichtlich abzuwerten.

Die wichtigsten Forex-Nachrichten am Dienstag sind die anstehenden Daten zur Verbraucherinflation in den USA. Von Reuters befragte Ökonomen sagen voraus, dass die Inflation im Mai leicht gesunken ist, was auf den starken Dollar und die sinkenden Ölpreise zurückzuführen ist.

Diese Zahlen sind insofern bemerkenswert, als sie wenige Stunden vor Beginn der zweitägigen geldpolitischen Sitzung der FED veröffentlicht werden. Analysten gehen davon aus, dass der Ausschuss beschließen wird, die Zinssätze und die Politik der quantitativen Straffung (QT) unverändert zu lassen.

Eine restriktive Haltung der Fed wird das USD/CNY-Paar wahrscheinlich nach oben treiben. Sollte die Fed hingegen eine relativ lockere Haltung einnehmen, wird dies zu einem Rückgang des Währungspaares führen.

USD/CNY Technische Analyse

USD/CNY-Chart via TradingView

Der Renminbi befand sich in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend. Die obige Grafik zeigt, dass das USD/CNY-Paar den wichtigen Widerstand bei 7,0239 im Mai 2022 in eine Unterstützungsmarke verwandeln konnte. Der Aufwärtstrend des Paares wird durch den 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) unterstützt, während er sich dem 78,6%-Retracement-Level nähert.

Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für den chinesischen Yuan nach unten gerichtet, wobei die nächste wichtige Marke bei 7,2, dem 78,2 %-Retracement-Level, zu finden ist. Die erste Unterstützung für dieses Währungspaar liegt bei 7,1.