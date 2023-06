Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag eine weitere Zinserhöhung vorgenommen und damit ihren Kampf gegen die Inflation fortgesetzt. In einer Erklärung beschloss die von Christine Lagarde geführte Bank, den Leitzins um 0,25 % auf 4 % anzuheben, den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt.

Die EZB beschloss außerdem, den Zinssatz für die Einlagefazilität um 0,25 % auf 3,5 % und den Zinssatz für die Grenzfazilität auf 4,25 % anzuheben. Sie hat in den letzten 8 Sitzungen in Folge zum ersten Mal seit 2006 die Zinsen erhöht. Die Zinserhöhung entsprach den Erwartungen der meisten Analysten, wie wir hier geschrieben haben.

Damit unterscheidet sich die EZB von der US-Notenbank, die am Mittwoch beschloss, die Zinssätze unverändert zu lassen. Zuvor hatte sie die Zinsen in 10 aufeinanderfolgenden Sitzungen erhöht.

Die Zinserhöhung der EZB fiel in eine Zeit, in der die Inflation in der Europäischen Union leicht rückläufig ist. Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zeigen, dass die Inflation in Spanien auf 3,1 % gesunken ist, was bedeutet, dass sie sich dem Ziel der EZB von 2 % nähert. In Deutschland ging die Inflation auf 6,1 % zurück, obwohl das Land in eine technische Rezession geriet.

Daten von Eurostat zeigten, dass die Inflation im Euroraum auf etwa 6 % gesunken ist. Dennoch liegt die Inflation weiterhin über dem von der Europäischen Zentralbank festgelegten Ziel von 2 %. Daher deutete die EZB an, dass sie die Zinserhöhung fortsetzen wird, selbst wenn mehrere Länder in der Region in eine Rezession geraten.

Analysten gehen davon aus, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr noch mindestens zwei Mal anheben und dann eine strategische Zinspause einlegen wird. Die Pause wird der Bank helfen, die Auswirkungen der jüngsten Zinserhöhungen einzuschätzen. Das EUR/USD-Paar tendierte nach der EZB-Entscheidung leicht nach oben. Der Kurs lag bei 1,0820, wo er sich in den letzten Tagen befand. Die Rendite europäischer Bundesanleihen sank leicht auf 0,38 %, während die Rendite deutscher Bundesanleihen auf 2,62 % stieg. Europäische Indizes wie der deutsche DAX und der französische CAC 40-Index notieren in der Nähe von Allzeithochs.