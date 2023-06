Der Aktienkurs von Rolls-Royce (LON: RR) hat sich in den letzten Monaten seitwärts bewegt. Am Montag notierte die Aktie bei 150 Pence im Vorfeld einer ereignisreichen Woche in der Luftfahrtindustrie, in der die Paris Air Show beginnt. Dieser Kurs liegt einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 159,90 Pence.

Aufträge für die Paris Air Show

Die größte Luftfahrtgeschichte dieser Woche wird die Paris Air Show sein. Dies ist eine große Veranstaltung, die die größten Akteure der Luftfahrtindustrie zusammenbringt. Es ist ein wichtiges Ereignis, bei dem Fluggesellschaften und Hersteller große Ankündigungen machen.

Für diese Woche werden mehrere Ankündigungen erwartet. Laut WION plant beispielsweise Indigo, ein führendes indisches Unternehmen, eine Rekordbestellung von 500 Flugzeugen bei Airbus, dem größten Flugzeughersteller in Europa.

Die Ankündigung erfolgt einige Monate, nachdem Air India einen riesigen 470-Auftrag von Boeing und Airbus bekannt gegeben hat. Zwei der größten saudi-arabischen Fluggesellschaften bestellten 121 Flugzeuge, während United Airlines im vergangenen Jahr über 100 Boeing 787-Flugzeuge bestellte.

Die Paris Air Show ist aufgrund der möglichen Aufträge ein wichtiger Bestandteil für Unternehmen wie Rolls-Royce Holdings. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen Auftragsbestände im Wert von über 8,5 Mrd. £ hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass es zwischen 400 und 500 Motoren ausliefern wird, also mehr als die 355, die es im letzten Jahr ausgeliefert hat.

Rolls-Royce Holdings rechnet in diesem Jahr mit einem Betriebsgewinn zwischen 0,8 und 1 Mrd. £. Dies wäre eine Verbesserung gegenüber den 652 Mio. £, die das Unternehmen im Jahr 2022 erzielte. Der freie Cashflow wird voraussichtlich von 505 Mio. £ auf 0,6 bis 0,8 Mrd. £ ansteigen.

Analysten sind der Ansicht, dass der Aktienkurs von Rolls-Royce unterbewertet ist. Die Analysten von Barclays und UBS glauben, dass die Aktie auf 156 Pence und 200 Pence steigen wird. Gleichzeitig zeigt eine DCF-Berechnung, dass der faire Wert der Aktie bei 305 Pence liegt, was ein Aufwärtspotenzial von 50,5 % bedeutet.

Aktienkursprognose für Rolls-Royce

RR-Aktienchart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der RR-Aktienkurs in den letzten Monaten in einer Konsolidierungsphase befunden hat. Es hat sich ein Cup-and-Handle-Muster gebildet, was ein Zeichen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ist. Die Aktie bildet jetzt den Handle-Abschnitt dieses Musters aus.

Er hat sich leicht über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs letztlich steigen wird, während die Käufer den nächsten Widerstand bei 200 Pence anpeilen, wie ich hier geschrieben habe.