Der Aktienkurs von Luckin Coffee hat sich in diesem Jahr stark unterdurchschnittlich entwickelt, obwohl das Unternehmen seinen Turnaround vollzieht. Der Kurs ist von seinem Höchststand in diesem Jahr um mehr als 33 % gesunken, was bedeutet, dass er sich in einem Bärenmarkt befindet. Insgesamt hat die Aktie in diesem Jahr ~15 % ihres Wertes verloren, während Starbucks weniger als 1 % verloren hat.

Ist das eine gute Turnaround-Aktie?

Copy link to section

Luckin Coffee ist ein schnell wachsendes chinesisches Unternehmen, das ein Konkurrent von Starbucks werden möchte. Es gibt über 9.351 Filialen in China, während Starbucks mehr als 6.000 Filialen im Land hat. Die meisten dieser Geschäfte werden selbst betrieben, während 3.041 in Partnerschaften bestehen.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass Luckin Coffee im 1. Quartal über 29,5 Millionen Kunden bediente, was einer Steigerung von 84 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum war zu erwarten, da der größte Teil Chinas im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 im Lockdown war. Der Umsatz stieg um 84 % auf über 4,4 Mrd. RMB.

Die Aktie von Luckin Coffee entwickelt sich aufgrund des Bilanzskandals, der das Unternehmen zur Zahlung von 180 Mio. $ an die SEC zwang, weiterhin unterdurchschnittlich. Das Unternehmen wurde beschuldigt, seine Einnahmen und Gewinne falsch angegeben zu haben, um seinen Aktienkurs zu steigern. Dies geschah, indem es verbundene Parteien dazu benutzte, falsche Transaktionen durchzuführen, die es in seinen Büchern auswies. Infolgedessen haben viele Großanleger beschlossen, das Unternehmen zu meiden.

Gleichzeitig bestehen Bedenken hinsichtlich der Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten. Während diese Spannungen in letzter Zeit nachgelassen haben, haben sich viele institutionelle Anleger in den letzten Monaten von chinesischen Unternehmen ferngehalten.

Dennoch glaube ich, dass Luckin Coffee aufgrund seines starken Wachstums gute Risiko-Ertrags-Kennzahlen aufweist. Es kann wachsen und Starbucks sowohl lokal als auch international herausfordern. Gleichzeitig könnte das Unternehmen von den fallenden Kaffeepreisen profitieren und so seine Margen steigern. Die Kaffeepreise sind von ihrem Höchststand in diesem Jahr um mehr als 17 % gefallen.

Aktienkursprognose für Luckin Coffee

Copy link to section

Luckin-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Luckin Coffee-Aktienkurs in einem Abwärtstrend befindet, nachdem er Anfang des Jahres einen Höchststand von 32,28 $ erreichte. Er steht sogar kurz davor, ein Todeskreuz zu bilden, das entsteht, wenn die 50- und 200-Tage gleitenden Durchschnitte sich kreuzen.

Positiv ist, dass die Aktie beim 50 %-Fibonacci-Retracement-Level eine Unterstützung gefunden hat. Sie hat auch ein fallendes Keilmuster gebildet, was normalerweise ein positives Zeichen ist. Daher bin ich der Meinung, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis in dieser Phase günstig ist. Außerdem hat die Aktie sogar ein Break-and-Retest-Muster gebildet.