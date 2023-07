Dave Limp – Senior Vizepräsident für Geräte und Dienstleistungen bei Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) – erwartet, dass in einigen Jahren in jedem Haushalt ein Roboter zu finden sein wird.

Amazon engagiert sich für künstliche Intelligenz

Seine Äußerungen stehen im Einklang mit dem wachsenden Fokus auf künstliche Intelligenz. Der S&P 500 ist in diesem Jahr um etwa 15 % gestiegen, was größtenteils auf den Anstieg der KI-Aktien zurückzuführen ist.

Dennoch scheint Limp der Meinung zu sein, dass die künstliche Intelligenz derzeit noch in den Kinderschuhen steckt. In der CNBC-Sendung “TechCheck” sagte er:

Wir haben unseren Kunden noch viele Erfolge zu bieten. Die Robotik wird eines davon sein. Ich kann mir keine Zukunft in 10 Jahren vorstellen, in der nicht jeder Haushalt mindestens einen Roboter hat, bei allem, was wir im Bereich der KI sehen.

Im Jahr 2021 stellte Amazom.com Inc. Astro vor – einen virtuellen Assistenten, der gleichzeitig als Haushaltsroboter für die Sicherheit und Fernbetreuung älterer Menschen dient. Anfang dieses Jahres hat der Tech-Riese auch “Bedrock” auf den Markt gebracht, um seine Präsenz im Bereich der generativen KI zu erweitern (weiterlesen).

Wenn überhaupt, deuten solche Entscheidungen darauf hin, dass der multinationale Konzern eine große Zukunft in der künstlichen Intelligenz sieht; der Fokus darauf wird wahrscheinlich auch auf andere Namen in diesem Bereich, wie AltSignals, übergreifen.

AltSignals bringt ein KI-gestütztes Handelsinstrument auf den Markt

AltSignals ist ein Finanztechnologieunternehmen, das einen Handelssignaldienst namens „AltAlgo“ anbietet.

Es handelt sich jedoch bei weitem nicht um eine gewöhnliche Plattform, die Sie darüber informiert, wann Sie eine Position in einem finanziellen Vermögenswert wie Aktien oder Kryptowährungen eingehen und wann Sie sich aus diesen aussteigen sollten. Sie unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von anderen Plattformen und hebt sich von ihnen ab.

Zunächst einmal will AltSignals seinen hochmodernen Handelsalgorithmus mit künstlicher Intelligenz in seinem kommenden Dienst ActualizeAI integrieren. Die Idee besteht im Wesentlichen darin, künstliche Intelligenz zu nutzen, um die Qualität und Genauigkeit der Handelssignale für die Anleger weiter zu verbessern und ihre Gewinne zu maximieren.

Zweitens hat es seine eigene native $ASI Token, dass wirklich der Schlüssel über das, was diese Plattform zu bieten hat ist. Der Krypto-Asset befindet sich derzeit im Vorverkauf.

AltSignals’ $ASI-Token ist selbst eine gute Investition

Beachten Sie, dass AltSignals darauf abzielt, sich schließlich zu einem vollständig dezentralisierten Dienst zu entwickeln. Einfach ausgedrückt handelt es sich um eine Plattform, die versucht, dass ihre Community die Entscheidungsgewalt hat – und genau hier kommt der $ASI-Token ins Spiel.

Ähnlich wie bei Aktien ist es der native Token, der Ihnen das Recht gibt, Ihre Stimme in Angelegenheiten zu erheben, die für die Zukunft von AltSignals entscheidend sind.

Interessanterweise ist der $ASI-Token aber auch eine Investition, die Ihnen, je nach Angebot und Nachfrage, im Laufe der Zeit Gewinne einbringen kann. Zum Beispiel kostet er derzeit 0,018 $, wird aber bis zum Ende des Vorverkaufs voraussichtlich 0,022 $ erreichen.

Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 25 %. Außerdem hat die derzeit laufende Phase 2 des Vorverkaufs bereits mehr als 1,1 Mio. $ aufgebracht, was eine gute Nachricht für Anleger ist, da dies auf eine starke Nachfrage schließen lässt.

Könnte der $ASI-Token von einem Bitcoin-Spot-ETF profitieren?

Es ist erwähnenswert, dass andere Token wie Pepe und Floki einen erheblichen Preisanstieg erlebten, als sie Anfang des Jahres an den großen Kryptobörsen live gingen. Dies ist ein Ereignis, das für AltSignals noch in der Zukunft liegt und daher ein ziemlich rosiges Bild davon zeichnet, was die Zukunft für den $ASI-Token bereithält.

Darüber hinaus haben sich Kryptowährungen in letzter Zeit aufgrund von Anträgen namhafter Vermögensverwalter, darunter der mächtige BlackRock, für einen Spot-Bitcoin-ETF erholt. Viele glauben, dass der Markt den nächsten Schritt nach oben macht, sobald die SEC einem solchen börsengehandelten ETF grünes Licht gibt, was ein weiterer Rückenwind für den $ASI-Token sein könnte, da er in seinem Kern eine Kryptowährung ist.

Denken Sie daran, dass BlackRock in der Vergangenheit die Genehmigung für fast jeden einzelnen ETF erhalten hat, den es jemals beantragt hat. Schließlich wird prognostiziert, dass der Markt für künstliche Intelligenz bis zum Ende dieses Jahrzehnts mit einer CAGR von mehr als 20 % auf über 2 Bio. $anwachsen wird – und AltSignals als KI-Name könnte auf dieser Welle reiten.

Alles zusammengenommen ist es möglich, dass der native $ASI-Token Anfang 2024 5 Cents wert sein könnte. Weitere Details zum Vorverkauf finden Sie auf der Website von AltSignals hier.