SPDR Gold Shares (GLD): Ist dieser Gold-ETF eine gute Investition?

Der SPDR Gold Shares (GLD) ETF ist im Vorfeld der bevorstehenden US-Verbraucherinflationsdaten zurückgegangen. Der GLD notierte am Dienstag bei 180 $, etwa 6,45 % unter dem höchsten Stand in diesem Jahr. Ebenso ist der Goldpreis von seinem Allzeithoch von 2.082 $ gefallen.

Der US-Dollar-Index geht zurück

SPDR Gold Shares ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung von Gold abbildet. Mit einem Vermögen von über 56 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,40 % ist er der größte in der Branche.

Beim Gold gibt es ein Zusammenspiel von Faktoren, die den Goldpreis in den kommenden Wochen deutlich nach oben treiben könnten. Erstens ist der US-Dollar-Index (DXY) in letzter Zeit stark gefallen. Wie ich hier schrieb, ist der Index auf 101,40 $ gesunken und hat damit den tiefsten Stand seit Mai erreicht. Sollte sich der Trend fortsetzen, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er in den kommenden Wochen unter die 100 $-Marke sinkt. Gold steht in einem umgekehrten Verhältnis zum US-Dollar.

Zweitens bleibt die Nachfrage nach Gold weltweit auf einem erhöhten Niveau. Länder wie Russland, Indien, Kasachstan und die Türkei haben in den letzten Jahren allesamt Gold gekauft, da das Misstrauen gegenüber dem US-Dollar zunimmt.

Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Beispielsweise bestätigte Russland kürzlich, dass die BRIC-Staaten eine goldgedeckte Währung planen, um den Dollar herauszufordern. Wenn dies geschieht, könnte die Nachfrage nach Gold steigen, wenn die Währung Gestalt annimmt.

Drittens wird der Goldpreis durch das Angebot beeinflusst. Die Realität ist, dass die Produktivität der Goldminen zurückgegangen ist. In den meisten Ländern wie Südafrika müssen Bergbauunternehmen tiefer graben, um das Metall zu finden. Mit zunehmender Alterung der Minen wird erwartet, dass die Produktion im Laufe der Jahre zurückgeht.

Kurzfristig werden Gold und der GLD-ETF leicht auf die jüngsten US-Verbraucherinflationsdaten reagieren. Ökonomen erwarten, dass die Inflation im Juni erneut gesunken ist. Dennoch gehen Analysten davon aus, dass die Fed noch in diesem Jahr eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird.

Ist GLD ETF eine gute Investition?

Gold war in den letzten Jahrzehnten eine gute Investition. Der Preis ist von etwa 35 $ in den 1970er Jahren auf heute fast 2.000 $ gestiegen.

Allerdings hat sich Gold im Laufe der Jahre im Allgemeinen schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt. Beispielsweise ist der GLD-ETF im letzten Jahrzehnt um 42 % gestiegen. Im gleichen Zeitraum stiegen Invesco QQQ und SPDR S&P 500 Trust (SPY) um 156 % bzw. 400 %.

Das Gleiche passiert dieses Jahr. Der GLD ist um weniger als 5 % gestiegen, während die anderen beiden um 15 % bzw. 38 %. Diese Underperformance erklärt, warum der GLD in den letzten zwei Monaten Abflüsse verzeichnete.

Daher gibt es gute Argumente für GLD und Gold. Zum einen hat sich Gold im Laufe der Jahre besser als der US-Dollar entwickelt. Man sollte also nur zur Diversifizierung in Gold und GLD investieren, wobei es nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen sollte.