Der Shanghai-Index und der Hang Seng stiegen am Donnerstag, da die Anleger die schwachen Wirtschaftsdaten aus China ignorierten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg um 2,6 %, während der Shanghai-Index um 0,86 % zulegte.

US-Inflation und Chinas Wachstumsverlangsamung

Das Hauptthema am Markt ist diese Woche die Konjunkturabschwächung in China und den USA. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die chinesische Wirtschaft deutlich langsamer als erwartet erholt.

Diese Woche veröffentlichte Daten zeigten, dass die Inflation in China im Juni auf 0 % gesunken ist. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Inflation des Landes in den kommenden Monaten in den negativen Bereich bewegt. Die niedrige Inflation ist zwar ermutigend, liefert aber auch Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft an Schwung verliert.

Ein separater Bericht vom Donnerstag enthüllte, dass Chinas Exporte und Importe im Juni weiter zurückgingen. Die Exporte gingen im Juni um 12,4 % zurück, nachdem sie im Vormonat um 7,5 % fielen. Die Importe hingegen gingen um 6,8 % zurück, nachdem sie im Mai um 4,8 % sanken. Infolgedessen weitete sich der Handelsüberschuss auf 70 Mrd. $ aus.

Analysten sind der Meinung, dass es der chinesischen Wirtschaft schlechter geht, als die offiziellen Zahlen besagen. Sie verweisen auf die anhaltende Schwäche des Rohstoffmarktes und die sinkenden Transportkosten. Wie ich am Montag schrieb, sind die Kosten für die Seeschifffahrt auf die Tiefststände von 2019 gesunken.

In einer aktuellen Mitteilung warnte ein bekannter Analyst, dass China auf eine Bilanzrezession zusteuere. Bei einer Bilanzrezession konzentrieren sich Unternehmen und Einzelpersonen auf den Abbau ihrer Schulden statt auf Ausgaben. Dabei verglich er Chinas Wirtschaft mit der Japans, die zuletzt stagnierte.

Nachlassende US-Inflation

Der Hauptkatalysator für den Hang Seng und den Shanghai-Index sind die jüngsten amerikanischen Verbraucherinflationsdaten. Wie wir hier geschrieben haben, sank die Inflation im Juni auf 3 %, während die Kerninflation auf 4,8 % fiel. Letzterer ging zum ersten Mal seit Monaten unter 5 % zurück.

Diese Zahlen bedeuten also, dass die US-Notenbank in den kommenden Monaten wahrscheinlich einen Kurswechsel vornehmen wird, da sich auch der Arbeitsmarkt abschwächt. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Zinserhöhung in diesem Monat die letzte in diesem Jahr sein wird.

Globale Indizes entwickeln sich in der Regel gut, wenn die US-Notenbank eine lockere Haltung einnimmt. Zum einen führt eine lockere Haltung der Fed zu einem schwächeren US-Dollar und zu einer risikofreudigen Stimmung am Markt.

Zu den Top-Gewinnern im Shanghai-Index gehörten ARTS Group, Dalian Thermal Plant, Fujian Raynen Tech und Cybrid Technologies. Alle diese Aktien legten um mehr als 5 % zu. In Hongkong zählten Unternehmen wie AIA Group, Alibaba, Alibaba Health Information, ANTA Sports und Baidu zu den größten Gewinnern. Alle diese Aktien stiegen um mehr als 5 %.