Chinas Renminbi geriet am Donnerstag stark unter Druck, nachdem China extrem schwache Handelszahlen veröffentlichte. Der USD/CNH-Wechselkurs stieg leicht auf 7,18 und lag damit über dem Tiefststand dieser Woche von 7,16. Insgesamt ist das Paar vom Höchststand dieses Jahres um mehr als 1,58 % gefallen.

Chinas Handel ist rückläufig

Die Wirtschaftsdaten aus China zeigen Anzeichen extremer Schwäche. Anfang dieser Woche zeigten Daten der Statistikbehörde des Landes, dass die Gesamtinflation im Juni um 0 % gestiegen ist, der niedrigste Wert seit Monaten. Es besteht nun die Gefahr, dass es in China in den kommenden Monaten zu einer Deflation kommen wird.

Auch die genau beobachteten Handelszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. Nach Angaben des Statistikamtes brachen die Exporte des Landes im Juli um 12,4 % ein, während die Importe um 6,8 % zurückgingen. Diese Zahlen waren schwächer als die im Vormonat. Chinas Handelsüberschuss stieg von 65 Mrd. $ im Mai auf 70 Mrd. $ im Juni, da die Importe zurückgingen.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die wirtschaftliche Erholung Chinas schlechter als erwartet ausfallen wird. Wie ich hier schrieb, hat sich Peking für dieses Jahr ein BIP-Wachstum von 5 % zum Ziel gesetzt. Gleichzeitig haben Analysten von Unternehmen wie Goldman Sachs, HSBC und JP Morgan ihre Schätzungen kürzlich nach unten korrigiert.

Andere Indikatoren deuten auf eine weitere Schwäche Chinas hin. Beispielsweise haben sich die Preise wichtiger Rohstoffe in den vergangenen Monaten seitwärts bewegt. Brent-Rohöl liegt unter 80 $, während Kupfer in diesem Jahr weiterhin unter Druck steht.

Der Abschwung in China wirkt sich auch auf andere Länder aus. Die Kosten für den Seetransport aus China sind gesunken, was sich auf die Inflation in Ländern wie den Vereinigten Staaten auswirkt. Am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten, dass die US-Inflation im Juni auf 3 % gesunken ist.

Die Konjunkturabschwächung in China könnte dazu führen, dass Peking in diesem Jahr zu weiteren Konjunkturmaßnahmen gezwungen sein könnte. Es ist unklar, wie solche Maßnahmen aussehen werden.

USD/CNH Technische Analyse

Der USD/CNH-Wechselkurs befand sich in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend. Diese Rallye führte letzte Woche zu einem Höchststand von 7,2898. Das Paar ist nun kürzlich auf 7,17 zurückgegangen. Dieser Rückgang setzte sich nach den ermutigenden US-Inflationsdaten fort.

Auf dem Tages-Chart liegt das Paar immer noch über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Der Relative Strength Index (RSI) ist von 75 auf unter 50 gefallen, während der Stochastic Oscillator auf das überverkaufte Niveau gesunken ist.

Daher wird der USD/CNH-Wechselkurs wahrscheinlich den Aufwärtstrend fortsetzen und die wichtige Widerstandsmarke bei 7,376 erneut testen.