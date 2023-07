Preisprognose für AltSignals als Bitcoin und Ethereum eine V-förmige Aktion erleben

Benson ist Reporter bei Invezz und kümmert sich um aktuelle Nachrichten, Interviews und Marktanalysen. Seine erste Investition in Aktien… mehr lesen

AltSignals hat bei seinem Token-Vorverkauf fast 1,2 Mio. $ aufgebracht, wobei starke Argumente für Kryptowährungen und künstliche Intelligenz für das Interesse der Investoren entscheidend sind.

In der Zwischenzeit hat der Kryptomarkt etwas von dem Überschwang verloren, der die Haussiers dazu veranlasste, die Preise nach oben zu treiben, nachdem die Entscheidung einer US-Richterin einen Teilerfolg für Ripple in seinem Fall mit der SEC brachte. Während XRP mit einem Anstieg von über 55 % in der vergangenen Woche weitgehend im Aufwind bleibt, bleiben Bitcoin und Ethereum auf einem wichtigen Niveau.

Analysten zu Bitcoin- und Ethereum-Preisprognosen inmitten geringer Liquidität

Analysten sind der Meinung, dass die V-förmige Entwicklung auf dem Kryptomarkt der Beginn einer langsamen Erholung in einem unruhigen Umfeld sein könnte. Sie glauben, dass die nächsten Monate dem Marktgeschehen vor der Hausse von 2016 und 2019-2020 ähneln werden.

Der Rückgang von Bitcoin auf Tiefststände von 29.700 $ und Ethereum auf 1.875 $ spiegelte sich in den wichtigsten Altcoins wider. Der Kryptomarkt erholte sich jedoch schnell wieder über die Schlüsselwerte in einer V-förmigen Aktion, die durch den Druck der Käuferseite während der asiatischen Handelszeiten am Dienstagmorgen angeheizt wurde.

Die Marktanalysten von Greeks.live verweisen auf die geringe Liquidität, ein Szenario, das die Preise anfällig für Kursanstiege und V-förmige Erholungen macht. Da sich die Preise innerhalb einer engen Spanne bewegen, kann schon ein kleiner Impuls in die eine oder andere Richtung zu erheblichen Rückgängen oder starken Erholungen führen.

Axel Adler Jr., ein Datenanalyst bei der On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant, sagt über Bitcoin:

Der Bitcoin-Preis hat sich in den letzten drei Monaten in einem engen Korridor bewegt, und dies lässt sich durch mehrere Schlüsselfaktoren erklären: kurzfristige Inhaber, Miner und Volatilität. Alle diese Faktoren zusammen ergeben das aktuelle Bild des Bitcoin-Marktes, wo der Preis in einer engen Spanne “festzustecken” scheint. Wie immer bei Kryptowährungen können Änderungen jedoch sehr schnell eintreten, weshalb Anleger und Händler die On-Chain-Metriken genau beobachten sollten, um über Marktveränderungen informiert zu bleiben.

Die On-Chain- und Finanzdatenplattform Glassnode betont, dass trotz der aktuellen Preisaussichten eine Reihe von Kennzahlen auf einen “langsamen, aber stetigen Kapitalzufluss” in BTC hindeuten. Selbst dann werden unruhige Marktbedingungen vorhergesagt, die den historischen Preisbewegungen während der Baisse-Zeiten 2016 und 2019-2020 ähneln könnten.

Was bedeutet dies für AltSignals, ein neues Projekt, das ein großes Interesse an seinem Token-Vorverkauf erlebt? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was dieses Projekt ist und was es bietet.

Was ist AltSignals?

AltSignals ist eine Handelsplattform, die Händlern Zugang zu wichtigen Handelssignalen gibt, damit sie wissen, wann sie Aktien, Devisen und Kryptowährungen sowie andere Marktwerte kaufen oder verkaufen sollten. Das Unternehmen bietet seinen Handelsalgorithmus derzeit mehr als 50.000 Händlern und über 1.500 VIP-Abonnenten an.

Die Plattform ist seit ihrem Start im Jahr 2017 ein Erfolg. Das Team ist jedoch bestrebt, eine neue, von künstlicher Intelligenz (KI) angetriebene Ebene hinzuzufügen und den proprietären AltAlgo-Handelsalgorithmus so zu überarbeiten, dass er zum neuen Standard des KI-Handels werden könnte.

ActualizeAI ist diese neue Ebene, die auf maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung zurückgreift, um sowohl die Genauigkeit als auch die Rentabilität des Handels für Inhaber des nativen Tokens $ASI zu erhöhen. Der Token-Nutzen für $ASI umfasst die Möglichkeit, durch Staking, Handelsturniere und Belohnungen für die Unterstützung der Unternehmensführung, die zum Wachstum der Plattform beiträgt, zu verdienen.

Apropos $ASI: Der Vorverkauf wurde vor einigen Wochen gestartet und könnte in den kommenden Wochen ausverkauft sein, da Investoren, die die KI-Ebene nutzen möchten, in das Projekt strömen.

KI ist ein starkes Narrativ für AltSignals

Das Szenario ist, dass AltSignals sich an einem wichtigen Schnittpunkt zweier Trends auf dem heutigen Markt befindet – Krypto und KI.

Da man davon ausgeht, dass letzteres am Anfang eines möglichen Technologiesprungs steht und ersteres “hier bleiben wird”, gehen die Prognosen für AltSignals davon aus, dass die Erreichung der ActualizeAI-Meilensteine mit einer Periode enormer Gewinne für den KI-gestützten Token zusammenfallen könnte.

Insbesondere könnten die Kursgewinne für ASI mit den Prognosen von Morgan Stanley übereinstimmen, die kürzlich voraussagten, dass Microsoft (NASDAQ: MSFT) bis 2025 bis zu 90 Mrd. $ an KI-Umsätzen verzeichnen könnte. Meta, Google und Nvidia setzen ebenfalls stark auf KI.

AltSignals Preisprognose: Kann ASI bis 2025 10 $ erreichen?

Während der ASI-Vorverkaufspreis bis zum Ende der vierten Phase auf 0,02274 $ steigen wird, könnte er im Zeitraum zwischen dem 3. Quartal 2023 und dem 2. Quartal 2024 höher gehandelt werden und wichtige Werte erreichen. Die hervorgehobenen Daten sind der Zeitpunkt, an dem ASI an großen Kryptobörsen live geht (historisch gesehen explodieren Token, wenn sie an Börsen wie Binance und Coinbase notiert werden) und ActualizeAI der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Wenn die Marktbedingungen übereinstimmen und die Nachfrage nach ASI-Token hoch bleibt, könnte der Preis bis Ende 2023 1 $ erreichen. Von hier aus sind die Ziele von 5 bis 10 $ Ende 2024 und Anfang 2025 erreichbar. Dies würde eine 5- bis 10-fache Bewegung von der psychologischen 1 $-Marke bedeuten, was auf dem Kryptomarkt nicht ungewöhnlich ist, insbesondere während eines Bullenmarktes.