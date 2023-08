Britische Löhne steigen so schnell wie nie zuvor: Was bedeutet das für das britische Pfund?

Die Inflationstrends in den Industrieländern beginnen, wie hier erwähnt, auseinander zu laufen. Einerseits haben sich die Inflationsängste in den Vereinigten Staaten allmählich verflüchtigt. Auf der anderen Seite bleibt die Inflation in Europa heiß.

Ein weiterer Hinweis, der auf das Gleiche hindeutet, kam heute, diesmal aus dem Vereinigten Königreich. Die Löhne steigen seit Beginn der Aufzeichnungen so schnell wie nie zuvor.

Genauer gesagt erreichte das jährliche Wachstum der regulären Löhne und Gehälter 7,8 % – den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2001.

Das ist eine schlechte Nachricht für die Bank of England. Auf ihrer August-Sitzung hat die Zentralbank den Leitzins auf 5,25 % angehoben, weil die Inflation deutlich über dem Zielwert von 2 % liegt.

Angesichts der heutigen Lohndaten ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation in nächster Zeit ihren Kurs ändert. Sie liegt derzeit bei 7,9 %, aber der Lohndruck dürfte sie noch weiter nach oben treiben.

Was bedeutet das nun für das britische Pfund?

Zinserhöhungen sind gut für eine Währung, aber nur bis zu einem gewissen Punkt

Der Hauptfaktor für die Volatilität des Devisenmarktes ist eine Änderung des Zinsniveaus. Die Zentralbanken heben die Zinssätze an, wenn die Inflation steigt, und senken sie, wenn die Inflation abkühlt.

Daher lösen Veränderungen in der Inflationsentwicklung Bewegungen auf dem Devisenmarkt aus, weil die Händler die nächste Zinsbewegung vorhersehen.

Die heutigen Lohndaten deuten darauf hin, dass die Inflation im Vereinigten Königreich in nächster Zeit wohl kaum eine andere Richtung einschlagen wird. Daher haben die Händler ihre Wetten darauf erhöht, dass die Bank of England den Zinssatz weiter anheben wird, so dass das britische Pfund zulegen sollte.

Die heutigen Nachrichten sind also positiv für das britische Pfund.

Es gibt jedoch einen schmalen Grat, auf dem sich diese Dynamik abrupt ändern kann. Mit anderen Worten: Eine höhere Inflation ist nur bis zu einem gewissen Punkt positiv für eine Währung.

Nehmen wir zum Beispiel Argentinien.

Im Juli hielt die argentinische Zentralbank ihren Leitzins bei 97 %. Doch trotz des hohen Niveaus hat der argentinische Peso (ARS) stark an Wert verloren.

Die Inflation in Argentinien liegt bei einer Jahresrate von 114 %. Daher ist eine höhere Inflation nur bis zu einem gewissen Punkt positiv für eine Währung.

Wie hoch ist dieser Punkt? Wann ist die Grenze überschritten?

Dieser Punkt ist erreicht, wenn die Menschen das Vertrauen verlieren, dass die Inflation eingedämmt werden kann. Wenn das Vertrauen in die Fähigkeit der Zentralbank, die Inflation einzudämmen, verloren gegangen ist, wird die Verankerung der Inflationserwartungen praktisch unmöglich.

Sicherlich ist das Vereinigte Königreich nicht Argentinien. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass die Haushalte und Unternehmen länger mit höheren Preisen rechnen, wie die heutigen Lohndaten zeigen. Dieser Teufelskreis ist nur schwer zu durchbrechen, wenn das Vertrauen in die Bank of England erst einmal verloren ist.

