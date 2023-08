Die Aktie von Marks and Spencer Group Plc (LON: MKS) schloss am Dienstag fast 8 % höher, nachdem der Einzelhändler seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr anhob.

Aktie von Marks and Spencer steigt aufgrund erhöhter Gewinnprognose

Copy link to section

Der multinationale Konzern stimmte zu, dass die makroökonomischen Aussichten ungewiss bleiben und die Ausgaben in Zukunft eingeschränkt werden könnten – sagte jedoch, dass der Gewinn in diesem Jahr immer noch steigen werde, während zuvor ein Rückgang prognostiziert worden sei.

Beachten Sie jedoch, dass das britische Unternehmen keine konkreten Zahlen für den erwarteten Gewinn nannte. Diese Kennzahl belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 475,7 Millionen £ (603,5 Millionen $).

Die Aktie von Marks and Spencer stieg heute Morgen auch sprunghaft an, weil das Einzelhandelsunternehmen sagte, dass es in den ersten neunzehn Wochen seines laufenden Geschäftsjahres weiterhin Marktanteile in den Bereichen Lebensmittel sowie Bekleidung und Wohnen gewinnen konnte.

Die britische Aktie ist seit Jahresbeginn um satte 70 % gestiegen.

Marks and Spencer sagt, dass die Verkäufe in den Geschäften überdurchschnittlich gut laufen

Copy link to section

Marks and Spencer verzeichnete in den neunzehn Wochen einen Anstieg der vergleichbaren Lebensmittelverkäufe um mehr als 11 %, da das Unternehmen weiterhin auf Qualität setzte.

Eine preisgünstige Modekollektion sorgte auch im Bekleidungs- und Heimsegment für ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von über 6 %. Laut der Pressemitteilung führte Marks and Spencer einen Großteil der Stärke auf die Verkäufe im Geschäft zurück, während die Online-Verkäufe in diesem Zeitraum verhaltener waren.

Am Dienstag bestätigte der in London ansässige Einzelhändler außerdem, dass seine operative Marge im Geschäftsjahr 2024 stark bleibt. Die Analysten von Shore Capital, Clive Black und Darren Shirley, teilten heute ihre Meinung zur Marks-and-Spencer-Aktie mit:

Wir gehen davon aus, dass ein KGV von 13,5 ein geeigneter Ausgangspunkt wäre, um zu beurteilen, ob die aktuelle Performance von Marks & Spencer Bestand hat, was einen Aktienkurs von 250 Pence impliziert.