Die Wilko-Pleite unterstreicht die Wirtschaftsprobleme – wie geht es mit dem britischen Einzelhandel weiter?

Der Juli war weltweit der heißeste Monat seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Im Vereinigten Königreich jedoch wurden täglich Kapuzenpullis angezogen, und die Temperaturen waren merkwürdig mild. Es regnete häufig, und die Briten drängten sich in Pubs und Restaurants und beklagten, dass ihnen der Sommer von Tag zu Tag entglitt.

Es gibt zweifellos eine meteorologische Erklärung dafür, dass so viele Teile Europas in extremer Hitze brutzelten, während das Vereinigte Königreich in der Kälte stand. Aber in gewisser Weise diente es als treffende Analogie dafür, wie die einstmals großartige britische Wirtschaft in schwere Zeiten geraten ist.

Die 1930 gegründete Billig-Einzelhandelskette Wilko, die mehr als 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, gab diese Woche bekannt, dass sie Konkurs anmelden wird. Dieser Rückschlag schürt die Besorgnis über den Zustand des Einzelhandels im Vereinigten Königreich wie auch der Wirtschaft insgesamt.

Der Niedergang von Wilko folgt auf die jüngsten Meldungen der anderen Handelsketten Marks & Spencers (LON: MKS) und Boots (NASDAQ:WBA), dass sie ihre Geschäfte zurückfahren werden. Die Kämpfe im gegenwärtigen Klima kommen auch kurz nach einer anderen schwierigen Zeit für viele Einzelhandelsgeschäfte, der COVID-Pandemie, in deren Mittelpunkt der Warenhausriese Debenhams steht, der 2021 nach 242 Jahren seine Pforten schließt.

Der FTSE 350 General Retailers Index, der die Performance der an der Londoner Börse notierten Einzelhandelsunternehmen abbildet, ist seit Anfang 2022 um 27 % gefallen (obwohl sich die Lage seit Oktober aufgehellt hat, worauf wir später noch eingehen werden).

Großbritanniens Krise bei den Lebenshaltungskosten

Der Grund für die Schwäche ist ein altbekannter: eine Wirtschaft, die unter einer aggressiven Lebenskostenkrise ächzt. Die Inflation im Vereinigten Königreich ist im vergangenen Jahr sprunghaft in den zweistelligen Bereich gestiegen und bleibt mit zuletzt 8 % weiterhin hoch.

Da die Hypothekenzinsen die Hausbesitzer erdrücken und die Reallöhne nicht mit der Preisspirale Schritt halten können, wird es für die britischen Haushalte immer schwieriger, ihre Ausgaben zu bestreiten.

Das obige Chart zeichnet ein grauenhaftes Bild, zeigt aber auch einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Höchststand im vergangenen Oktober. Der Teufel steckt jedoch im Detail. Während das obige Chart einen Rückgang der Gesamtrate zeigt, verweisen die politischen Entscheidungsträger häufig auf die Kernrate, die aussagekräftiger ist. Diese Kennzahl schließt volatile Posten wie Energie und Lebensmittel aus.

Aufgrund dieser Ausschlüsse wird die Kernrate manchmal als relevanter für geldpolitische Entscheidungen angesehen, was dazu geführt hat, dass die Zinssätze im Vereinigten Königreich spürbar gestiegen sind und dem System infolgedessen Liquidität entzogen wurde. Zum Leidwesen der britischen Verbraucher wurde im vergangenen Monat die höchste Kerninflationsrate seit 1992 verzeichnet.

Es besteht daher große Sorge, dass die Inflation nicht so schnell zurückgeht wie erhofft. Ein Vergleich des Vereinigten Königreichs mit anderen Ländern liefert in der Tat keine optimistischen Ergebnisse; die derzeitige (Gesamt-)Inflationsrate ist eine der höchsten in Westeuropa.

Was den Gesamttrend betrifft, so sind die USA jetzt wohl das strahlende Licht, denn der Markt geht davon aus, dass die Zinserhöhungen zu Ende gehen, wenn die Inflationsrate auf 3 % sinkt (obwohl der Kampf auch dort noch lange nicht vorbei ist). Der Gegensatz zur Entwicklung im Vereinigten Königreich ist deutlich:

Der Einzelhandel ist nur ein weiterer Sektor

Vor diesem Hintergrund ist es leicht, die Schwierigkeiten des britischen Einzelhandels zu erkennen. Er ist jedoch nicht der Einzige, der zu kämpfen hat – die Krise hat jeden Zentimeter der Wirtschaft erfasst. Ein Vergleich der Performance des General Retailers Index mit dem FTSE 250 zeigt dies im folgenden Chart, wobei letzterer im Vergleich zu seinem Stand zu Beginn des Jahres 2022 um einen ähnlichen Betrag gefallen ist.

(Der FTSE 100 ist zwar auch in der nachstehenden Grafik dargestellt, doch ist seine solide Leistung als Barometer für das Vereinigte Königreich irreführend. Die im Index enthaltenen Unternehmen erzielen etwa 75 % ihrer Einnahmen außerhalb des Vereinigten Königreichs, was bedeutet, dass sie im vergangenen Jahr von einem schwächeren Pfund profitierten. Darüber hinaus wird der Index von Branchen wie Öl, Banken, Tabak und Bergbau dominiert und wurde im vergangenen Jahr durch den Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise begünstigt.)

Doch trotz all dieser Schwarzmalerei zeigt das obige Chart auch, dass sich der Einzelhandel seit Jahresbeginn wieder erholt hat. Betrachtet man darüber hinaus speziell den General Retailers Index, so hat dieser seit dem 3. Quartal letzten Jahres den FTSE 250 übertroffen. Bislang hat der Index im Jahr 2023 um 26 % zugelegt, während der FTSE 250 unverändert geblieben ist.

Die Stimmung ist nach wie vor schlecht und das verfügbare Einkommen geschrumpft, aber das Bild ist unbestreitbar besser als zu Beginn des Jahres. Es ist erst neun Monate her, dass die katastrophale Regierungszeit von Lizz Truss begann, die innerhalb ihrer chaotischen 44-tägigen Amtszeit fast die gesamte Wirtschaft in den Ruin trieb. Das ist zwar eine niedrige Messlatte, aber die Dinge scheinen sich zumindest in die richtige Richtung zu bewegen, wenn auch langsam.

Für den Einzelhandel bleiben die Herausforderungen jedoch groß. Letzte Woche gab das British Retail Consortium (BRC) bekannt, dass die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich um 1,5 % gestiegen sind, was weit unter der durchschnittlichen 12-Monat-Wachstumsrate von 3,9 % liegt. Vielleicht noch besorgniserregender ist die Tatsache, dass die Rate unter dem Höchststand von 5,2 % im Februar 2023 liegt.

Der Chefvolkswirt der Bank of England, Huw Pill, sorgte im April für Aufsehen, als er sagte, die britischen Haushalte und Unternehmen müssten “akzeptieren, dass sie schlechter dastehen”. Doch die Zahlen sind eindeutig. So düster es auch sein mag, in dieser Post-Pandemie-, Post-Brexit- und Lebenshaltungskostenkrise ist das Vereinigte Königreich einfach nicht mehr so reich wie es einmal war. Das wird im ganzen Land deutlich, aber besonders akut im Einzelhandel.