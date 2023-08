Was kann uns der Sound Money Index über US-Bundesstaaten und Edelmetalle lehren?

In einem früheren Artikel habe ich die Unterschiede zwischen Währung und Geld erläutert.

In den üblichen Wirtschaftstexten werden in der Regel drei Schlüsseleigenschaften von Geld hervorgehoben: eine Rechnungseinheit, ein Tauschmittel und ein Wertaufbewahrungsmittel.

Nach Ansicht der Befürworter von gesundem Geld fehlt dem Geld eine dieser Eigenschaften – die Wertaufbewahrung.

Obwohl es viele Argumente für die Vor- und Nachteile des traditionellen soliden Geldes, d. h. des Goldstandards, gegenüber dem vorherrschenden Dollarstandard gibt, hat der Ruf des Greenbacks als Wertaufbewahrungsmittel in dieser Ära der hohen Inflation und der unglaublich unausgewogenen Finanzpolitik einen Schlag erlitten.

Es ist noch nicht lange her, nämlich erst 2021, dass Finanzministerin Janet Yellen darauf bestand, dass die Inflation nur vorübergehend sei.

Die Leser mögen sich auch daran erinnern, dass Yellen davon ausging, dass die Inflation bis Ende 2021 3 % erreichen würde, während der Verbraucherpreisindex am Ende bei 6,8 % lag und im Juni 2022 auf 9,1 % anstieg.

Im Dezember 2021 erreichte der Kern-PCE 4,7 % gegenüber dem Vorjahr, bevor er im März 2021 mit 5,3 % gegenüber dem Vorjahr seinen Höchststand erreichte.

Der Kern-PCE-Wert war wesentlich stabiler und lag hartnäckig bei über 4 % im Jahresvergleich.

Wirtschaftliches Einschätzungen sind keine leichte Aufgabe, auch nicht für führende Politiker.

Niemand hat eine Kristallkugel, aber nach der Ära der ultraniedrigen Zinssätze und der Politik des leichten Geldes, die die Weltwirtschaft nach dem GFC beherrschte, war eine himmelhohe Inflation für viele Befürworter des gesunden Geldes keine Überraschung.

Angesichts des Umfangs der weit verbreiteten und gezielten fiskalischen Unterstützungsprogramme und der Lohnsicherungsmechanismen haben die wirtschaftlichen Maßnahmen der US-Behörden während der Pandemie unbeabsichtigt die Inflation auf den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten getrieben.

In diesem Szenario hatten die Inhaber von Währungen (einschließlich der US-Bundesstaaten) kaum eine andere Wahl, als zuzusehen, wie die Kaufkraft ihrer Bestände schwand.

Obwohl die US-Wirtschaft und das Finanzsystem angesichts der aggressiven Politik eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen haben, ist die schlechte Nachricht, dass viele Wirtschaftswissenschaftler nicht glauben, dass wir die Inflation bereits hinter uns haben.

Peter Schiff, CEO und globaler Chefstratege von Euro Pacific Capital, rechnet mit einem erheblichen Aufwärtsdruck auf den Verbraucherpreisindex noch vor Ende des Jahres.

Gold und Silber als solides Geld

Am anderen Ende des Spektrums gelten Gold und Silber seit langem als wirklich solides Geld, da sie ihre Kaufkraft über Tausende von Jahren hinweg bewahrt haben.

Ganz im Gegensatz zu den modernen Papierreservewährungen, die, wie ich in einem früheren Beitrag für Invezz erwähnte, “kamen, eroberten und dann verdrängt wurden”.

Anders ausgedrückt: Ihre Wertaufbewahrungseigenschaften haben sich durch unbeabsichtigte Exzesse der politischen Entscheidungsträger oder radikale Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds verflüchtigt.

Wird das Gleiche letztlich auch mit dem US-Dollar geschehen?

Die Geschichte zeigt, dass dies unweigerlich der Fall sein wird, auch wenn die Geldpolitiker nicht unbedingt dazu beigetragen haben.

Gold und Silber umgehen die Gefahr, ihre Legitimität aus dem Wohlwollen eines bestimmten Staates oder einer bestimmten Institution zu ziehen, und haben ihre Beständigkeit bewiesen, indem sie die dauerhafte Wahl des freien Marktes sind.

Daher sind diese Edelmetalle das einzige gesunde Geld, oder zumindest das “gesündeste” Geld, das wir kennen.

Staaten fordern solides Geld

Der folgende Text ist ein Auszug aus dem oben erwähnten Artikel:

Erstens belastet die Inflation weiterhin die Haushaltsbudgets und bedroht den Zugang zu lebensnotwendigen Gütern wie Kraftstoff und Lebensmitteln. Zweitens wird die US-Regierung voraussichtlich im Juli dieses Jahres ihre digitale Zentralbankwährung (CBDC) einführen. Angesichts des programmierbaren Charakters dieses Instruments warnt Robert E. Wright, Senior Research Fellow am American Institute for Economic Research, vor einer übermäßigen Zentralisierung der Kontrolle über die Kaufentscheidungen der normalen Bürger. Wright fügt hinzu, dass CBDCs möglicherweise nicht als Geld im Sinne der Verfassung angesehen werden können. Drittens haben in den letzten zwei Jahren immer mehr Staaten ihre Pensionsfonds in Schwierigkeiten gebracht, da die Anleihen ausbluteten.

Infolgedessen kam es 2023 zu einer Flut von Gesetzesentwürfen, die darauf abzielten, Gold und Silber wieder als Geld anzuerkennen, was bis 1971 bzw. 1964 der Fall war.

Sound Money Index

In dem oben genannten Artikel heißt es außerdem,

Der erste Schritt zur durchgängigen Anerkennung als gesetzliches Zahlungsmittel ist die Abschaffung der Umsatzsteuer auf Edelmetalle … Dies ist von entscheidender Bedeutung, weil dadurch unnötige Transaktionskosten und unnötige Reibungsverluste vermieden werden, die den freien Austausch behindern können.

Das zweite große Hindernis auf dem Weg zu einer höheren Akzeptanz von gesundem Geld ist die auf Kapitalerträge erhobene Einkommensteuer.

Aus diesem Grund haben die Sound Money Defense League und Money Metals Exchange gemeinsam den Sound Money Index 2023 veröffentlicht, um die Staaten nach dem Grad ihrer Akzeptanz oder Ablehnung der Prinzipien des soliden Geldes zu bewerten.

Kurz gesagt, wie bereit sind die einzelnen Staaten, Investitionen und Transaktionen in Edelmetalle zuzulassen, um sich gegen eine mögliche Abwertung des Dollars abzusichern?

Index-Design

Um so objektiv wie möglich zu sein, setzt sich der Index aus 13 Schlüsselmerkmalen zusammen, die zusammen maximal 100 Punkte ergeben und im Folgenden aufgeführt sind:

Staatliche Verkaufssteuer auf Gold und Silber (16 Punkte)

Staatliche Verkaufssteuer auf Platin und Palladium (4 Punkte)

Staatlicher Umsatzsteuersatz (2 Punkte)

Staatliche Einkommensteuer (16 Punkte)

Staatlicher Einkommenssteuersatz (2 Punkte)

Der Status von Gold und Silber als Geld (8 Punkte)

Verträge mit Gold- und Silberklausel (4 Punkte)

Staatliche Gold- und Silberbarrendepots (8 Punkte)

Staatliche Reservefonds (8 Punkte)

Staatliche öffentliche Pensionsfonds (8 Punkte)

(Investiert in oder ausgegeben von) staatlichen Goldanleihen (4 Punkte)

Gesetze über Edelmetallhändler und Anlegerbelästigung (10 Punkte)

Staatliche Tendermechanismen für Edelmetalle (10 Punkte)

Die Einzelheiten der Methodik und der Punktevergabe für die einzelnen Kategorien sind im Hauptbericht zu finden.

Wie bereits erwähnt, spielt die Besteuerung mit einem Anteil von 40 % am Index eine überragende Rolle in Bezug auf eine solide Geldpolitik.

Ergebnisse

Wyoming führt den Index mit einer Gesamtpunktzahl von 56 % an, dicht gefolgt von South Dakota, Alaska und New Hampshire, die jeweils 50 % erreichen.

Auf aggregierter Ebene ergab die Studie die folgenden Ergebnisse für die einzelnen Staaten:

Save Quelle: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Im Großen und Ganzen konzentrierten sich die Staaten mit niedrigen Werten auf den Osten, während sich der Trend zu einer soliden Geldreform nach Westen und in die Mitte des Landes verlagerte.

Natürlich gibt es bemerkenswerte Ausnahmen.

New Hampshire, das an vierter Stelle lag, befindet sich an der Ostküste.

Die Westküste, bestehend aus Kalifornien und Oregon, schnitt im Index relativ schlecht ab.

Save Quelle: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Wyoming, South Dakota, Utah, Arizona und Nevada sind fünf aneinandergrenzende Bundesstaaten im Zentrum des Landes, die alle in den Top 10 des Sound Money Index erscheinen.

Mehrwertsteuer

Copy link to section

Der Bericht argumentiert, dass die Umsatzsteuer ein unnötiges Hindernis für den Besitz von Edelmetallen als Wertaufbewahrungsmittel darstellt.

In mancher Hinsicht tauscht der Kunde durch den Kauf von Gold oder Silber lediglich eine Währungsform (im weiteren Sinne) gegen eine andere.

Daher werden potenzielle Kunden wahrscheinlich von Investitionen in Edelmetalle Abstand nehmen und stattdessen andere Finanzinstrumente bevorzugen, bei denen die Umsatzsteuer umgangen wird.

Im Gespräch mit Keith Weiner, Gründer und CEO von Money Metals Exchange; JP Cortez, Policy Director bei der Sound Money Defense League, argumentierte, dass Verkaufssteuern auf Edelmetalle unlogisch seien, da diese Vermögenswerte zum Weiterverkauf gehalten würden.

Anders als bei Keksen oder Tennisbällen ist der Käufer nicht der Endpunkt des Konsums und tätigt diese Käufe als Investition mit dem konkreten Ziel des Weiterverkaufs in der Zukunft.

Cortez war nachdrücklich, als er sagte:

Wir glauben, dass die Steuern das größte Hindernis für die Verwendung von Gold und Silber darstellen.

Mit Ausnahme von Florida und New York erhielten alle Bundesstaaten in den Top 36 volle 16 Punkte dafür, dass sie auf Gold oder Silber weder als Münzen noch als Barren eine Umsatzsteuer erhoben.

Save Quelle: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Nur acht US-Bundesstaaten, darunter Florida auf Platz zehn, haben teilweise Ausnahmen eingeführt, während acht weitere US-Bundesstaaten, die alle in den unteren zehn US-Bundesstaaten lagen, keine Ausnahmen hatten.

Was Palladium und Platin betrifft, haben 28 US-Bundesstaaten, darunter South Dakota und Alaska, die Umsatzsteuer auf diese anderen Metalle, die historisch ebenfalls als Wertaufbewahrungsmittel angesehen wurden, vollständig vermieden.

Wyoming, das den Spitzenplatz einnahm, und 11 weitere US-Bundesstaaten wie Texas, Utah und Florida haben in dieser Kategorie nur teilweise Ausnahmen gesetzlich geregelt.

Insgesamt gibt es in 43 US-Bundesstaaten, darunter Mississippi als jüngster Staat, entweder keine Umsatzsteuer oder teilweise Befreiungen auf Edelmetalle.

Dies ist ein erheblicher Teil des Landes, wobei New Mexico, Hawaii, Wisconsin, Kentucky, Maine, Vermont und New Jersey die einzigen Staaten sind, in denen weiterhin die Umsatzsteuer in vollem Umfang gilt.

In einigen dieser Staaten laufen derzeit gesetzgeberische Maßnahmen zur Abschaffung dieser Praxis.

Der Bericht bewertete auch den gesamten Umsatzsteuersatz, der in einem Staat angewendet wird, also nicht nur auf Edelmetalle.

In 23 US-Bundesstaaten lag dieser Wert entweder bei Null oder unter dem Landesdurchschnitt und wurde im Index positiv behandelt.

Es überrascht nicht, dass dazu Wyoming, South Dakota, Alaska und New Hampshire gehörten, die die vier besten US-Bundesstaaten des Sound Money Index bildeten.

Der Staat mit dem niedrigsten Rang, der in dieser Kategorie volle 2 Punkte erhielt, war Maine, das auf Platz 48 lag.

Einkommenssteuer

Copy link to section

Die Abschaffung der Einkommensteuer auf Gold und Silber ist ein weiterer wichtiger Bestandteil einer soliden Geldpolitik.

Angesichts der großen Fortschritte bei der Umsatzsteuer auf Edelmetalle ist es für den Gesetzgeber selbstverständlich, sein Augenmerk auf die Einkommenssteuer zu richten.

Das von Cortez vorgebrachte Argument ist, dass der Grund für die nominalen Zuwächse bei Gold und Silber in der Erosion der Kaufkraft von Federal-Reserve-Banknoten und anderen Währungen liegt.

Er fragt sich, warum Steuerzahler Einkommensteuer zahlen sollten, wenn sie Verluste nicht abziehen können, die entstehen, während Dollar aufgrund der Inflation an Wert verlieren.

Der Sound Money Index-Bericht behauptet, dass es sich hierbei um einen „Phantomgewinn“ handelt, da Metalle aufgrund ihrer Wertaufbewahrungseigenschaften auf die Inflation reagieren.

Mit anderen Worten: Der Bericht argumentiert, dass Edelmetalle nicht mehr wert seien. Es sind Währungen, die weniger wert sind.

Weiner stimmte zu und bemerkte:

… Sie haben 1970 Gold gekauft. Sie verkaufen es jetzt. Sie haben keinen Gewinn von… 1975 $ minus 35 $… (sagen wir) 1940 $. Den Verlust des Dollars haben Sie in dieser Zeit einfach vermieden.

Befürworter eines soliden Geldes argumentieren, dass die Einkommensteuer in Kraft sei und Anleger benachteilige, die die potenziellen Fallstricke der Wirtschaftspolitik erkannten und aktiv daran arbeiteten, sich davor zu schützen.

Er fügte hinzu,

… Ich habe einige Zahlen aus Texas verwendet und dann die Sätze von Arizona unterstellt … Sie haben es mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag pro Jahr zu tun, der dem Staat entgehen würde, wenn Sie die Kapitalertragssteuer abschaffen würden. Das ist keine große Zahl … (aber wegen) der Umsatzsteuer können die Händler in Ihrem Bundesstaat keine Geschäfte machen … schauen Sie sich an, wie viele Geschäfte Sie ablehnen. Ich meine, das sind potenziell Hunderte Millionen Dollar an Einnahmen.

Im ganzen Land erhielten nur zehn US-Bundesstaaten die volle Punktzahl von 16, weil sie die Einkommensteuer nicht auf Edelmetalle erhoben.

Diese Staaten waren zufällig auch die zehn leistungsstärksten Staaten im Index, was einmal mehr die Bedeutung der Besteuerung für eine solide Geldpolitik unterstreicht.

Die unteren 40 US-Bundesstaaten erheben weiterhin Einkommensteuer auf Gold und Silber.

Abgesehen von Edelmetallen gibt es in den Top-10-Staaten entweder überhaupt keine staatliche Einkommenssteuer oder sie besteuern Einkommen mit einem Satz, der unter dem Landesdurchschnitt liegt.

17 US-Bundesstaaten erheben eine Gesamteinkommensteuer, die über dem Landesdurchschnitt liegt, darunter Delaware und Montana, die im Index auf Platz 14. bzw. 15. stehen.

Kalifornien, Minnesota, Maine, New Jersey und Vermont verlangen jeweils einen Satz, der über dem Landesdurchschnitt liegt, und bilden die letzten fünf US-Bundesstaaten im Index.

Bekräftigung von Gold und Silber als Geld

Wie oben erläutert, galten Gold und Silber auf dem freien Markt als die widerstandsfähigsten Geldformen.

Im Jahr 2023 kam es in mehreren Staaten zu einer Explosion aktiver Basisbemühungen, Gold und Silber gemäß Artikel 1 Abschnitt 10 der Verfassung wieder als Geld anzuerkennen.

Bisher haben jedoch nur Wyoming, das an erster Stelle steht, Utah, das an sechster Stelle steht, und Oklahoma, das an zwölfter Stelle im Index steht, Gold und Silber offiziell als Geld bestätigt.

Save Quelle: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Andere Kategorien

Staatliches Gold- und Silberdepot

In einem früheren Artikel habe ich die potenziellen Gefahren erörtert, die mit der physischen Goldlagerung in größeren kommerziellen Tresoren einhergehen, insbesondere wenn sie mit einer aktiven Börse verbunden sind.

Derzeit verfügt nur Texas über voll funktionsfähige Edelmetalldepots im US-Bundesstaat und erhält die volle Punktzahl.

Abgesehen davon, dass sie Sicherheit für ihre Goldbestände bieten, erwartet der Staat von den hauseigenen Depots, dass sie entscheidende Einsparungen erzielen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze schaffen.

Idaho erhielt in dieser Kategorie 4 von 8 Punkten, da es Richtlinien erlassen hat, die es privaten Depots ermöglichen, innerhalb des Staates unter einer gewissen staatlichen Aufsicht zu funktionieren.

Unter diesen Rahmenbedingungen könnte jedes Goldbarren, das den Besitzer wechselt, auch in Dollar eingetauscht und dann an eine reguläre Bank überwiesen werden.

Diese Lösungen würden Privatpersonen dazu ermutigen, mit größerem Vertrauen in Gold oder Silber zu sparen und mit Edelmetallen zu handeln.

Ron’s Basement, ein vom physischen Edelmetallinvestor Ronald Branstetter betriebener Kanal, schätzte, dass der Bundesstaat Missouri (der auf dem Index auf Platz 19 liegt) Goldbarren im Wert von 9 Mio. $ kaufen müsste, um die Kriterien eines Gesetzes über solides Geld zu erfüllen, das im April 2023 zur Diskussion stand.

Da es in anderen US-Bundesstaaten ähnliche Gesetzgebungsbewegungen gibt, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass mehr verwahrungsbezogene Rahmenwerke und die damit verbundene Infrastruktur eingeführt werden.

Insbesondere der US-Bundesstaat North Carolina möchte eine Machbarkeitsstudie durchführen, um die Vor- und Nachteile der Einrichtung einer Edelmetall- (und börsennotierten Bitcoin-)Verwahrstelle im US-Bundesstaat zu bewerten.

Staatliche Pensionsfonds

Ohio, das im Index auf Platz 22 liegt, ist der einzige US-Bundesstaat, der physisches Gold und Silber in seinem staatlichen Pensionsfonds hält.

Der Ohio Police and Fire Pension Fund hält beträchtliche 5 % seines Portfolios in diesen Metallen, was einem Wert von etwa 16 Mrd. $ entspricht.

Der Bericht stellt fest, dass es angesichts der großen Bedrohung durch die Inflation und der anhaltenden Besorgnis über Bankenstürme die treuhänderische Pflicht der Portfoliomanager ist, sichere Hafenmetalle zu Diversifizierungszwecken zu halten.

Belästigung von Metallhändlern und Investoren

Der Bericht betont, dass Edelmetallhändler selbst oft strengen Vorschriften unterliegen, die zu höheren Auslagen führen und von Investitionen in Gold und Silber abhalten können.

In dieser Hinsicht agieren die Verwaltungen unabhängig und wir sehen eine echte Mischung von Vorschriften, die von Staat zu Staat unterschiedlich sein können.

Zu den hohen Anforderungen regulatorischer Anforderungen können gehören:

… Erfassung von Fingerabdrücken, Körpermaßen, Haar- und Augenfarbe, Sozialversicherungsnummern oder anderen Formen der Identifizierung (wie auffälligen Tätowierungen und Gesichtszügen) – verbunden mit der Verpflichtung, den Strafverfolgungsbehörden im Alltag vertrauliche Informationen zu übermitteln … (Einige Staaten) machen es Händlern illegal, ihre Lagerbestände tage- oder wochenlang zu verkaufen (was Unternehmen erheblich schadet und ihr Kapital bindet) … Einige Staaten verbieten auch die Verwendung von Bargeld beim Kauf oder Verkauf von Edelmetallen.

Diese Maßnahmen stellen nicht nur große Hindernisse für Parteien dar, die sich frei am Handel beteiligen möchten, sondern können auch zu deutlich höheren Versicherungskosten, Papierkram, Datenschutzbedenken, regulatorischen Verpflichtungen, der Anfälligkeit für volatile Marktpreise und einer Reduzierung der ohnehin schon unglaublich knappen Margen der Händler führen.

Save Quelle: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Wie aus der obigen Karte hervorgeht, haben die US-Bundesstaaten bei der Frage der Senkung der Transaktionskosten für Edelmetallhändler sehr unterschiedliche Ansätze gewählt.

18 US-Bundesstaaten erzielten 10 von 10 Punkten, darunter die Top 4 Wyoming, South Dakota, Alaska und New Hampshire.

Interessanterweise enthält diese Liste auch fünf der zehn US-Bundesstaaten mit dem Schlusslicht: New Mexico, Hawaii, Mississippi, Wisconsin und Kentucky.

Nebraska und Massachusetts erzielten jeweils 8 von 10 Punkten; Missouri, Oregon, Connecticut, Maine und New Jersey erzielten 6 Punkte; Texas, Colorado, Virginia, Kansas, Rhode Island und Vermont erhielten jeweils 4 Punkte; während 18 Staaten nur 2 Punkte erhielten, darunter Utah, Arizona, Nevada und Tennessee, Staaten, die im Index auf den Plätzen 6 bis 9 rangierten.

Minnesota, das auf Platz 47 lag, war der einzige US-Bundesstaat, der 0 von 10 Punkten erzielte.

Null Kategorien

Alle US-Bundesstaaten erzielten in 4 der 13 Kategorien 0 Punkte.

Dazu gehören Gold- und Silbervertragsklauseln (4 mögliche Punkte), staatliche Reservefonds (8 mögliche Punkte), staatliche Goldanleihen (4 mögliche Punkte) und staatliche Artenausschreibungsmechanismen (10 Punkte).

In der letzten Kategorie wird geprüft, ob Staaten Steuern in Gold und Silber akzeptieren oder erlassen.

Nächste Schritte

Aufgrund des jüngsten Inflationsanstiegs, der katastrophalen Bankenstürme zu Beginn dieses Jahres und der anhaltenden restriktiven Haltung der Fed wird sich der Durchschnittsverbraucher der Bedeutung physischer Edelmetalle in seinen persönlichen Portfolios immer mehr bewusst.

Gleichzeitig befürchten die Regierungen der US-Bundesstaaten weitere Dollarverluste und zunehmende fiskalische Belastungen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Flut staatlicher Rentenzahlungen.

Angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der erhöhten Inflation ist nun jegliche wirtschaftliche Planung, ob privat oder öffentlich, insbesondere auf lange Sicht, gefährdet.

Für Regierungen und Interessengruppen zeigt der Sound Money Index nicht nur einen möglichen Weg für ihre eigene Gesetzgebung auf, sondern unterstreicht auch die Rolle des staatlichen Wettbewerbs bei der Gewährleistung finanzieller Widerstandsfähigkeit und der Unterstützung von Goldbarrenunternehmen und einem breiteren Ökosystem für gesundes Geld.

Daher können wir damit rechnen, dass der Druck auf die Gesetzgeber größer wird, die Abschaffung von Steuern in Angriff zu nehmen und auf gesundes Geld als Begleiter, wenn nicht sogar als Alternative zum Dollar umzusteigen.

Insbesondere Texas, Utah, Arizona, Nevada und Tennessee, die im Index auf den Plätzen 5 bis 9 rangierten, könnten potenziell um die Top-5-Plätze kämpfen, indem sie die Hürden für Edelmetallhändler lockern.

Im Hinblick auf den staatlichen Wettbewerb bei der Förderung einer soliden Geldpolitik könnten sich vier Nullkategorien für einen First-Mover-Vorteil eignen.

Laut Cortez hat Arkansas vor Kurzem ein Gesetz über gesundes Geld in Kraft gesetzt, das Regelungen zur Durchsetzung von Verträgen enthält, die die Zahlung in Gold oder Silber ermöglichen.

In einem solchen Fall müsste die Gold- oder Silberzahlung, falls vereinbart, in den Metallen selbst und nicht in den entsprechenden Währungsbeträgen erfolgen.

Hierbei handelt es sich um einen Mechanismus, der speziell vor der Möglichkeit einer hohen Inflation des Dollars schützt, insbesondere im Zusammenhang mit längerfristigen Plänen, die zwei bis drei Jahrzehnte dauern können.

Diese Änderung wurde nicht in den diesjährigen Bericht aufgenommen, sollte aber nach meinem derzeitigen Verständnis in den folgenden Bericht aufgenommen werden.

Es gibt auch einige Gesetzesentwürfe auf Bundesebene, die darauf abzielen, mit einem Schlag eine solide Geldgesetzgebung im ganzen Land einzuführen, die wir auch in Zukunft im Auge behalten werden.

Schließlich wird der Sound Money Index des Folgejahres auch die Auswirkungen von Gewerbesteuern auf Edelmetallhändler untersuchen und als vierzehnte Kategorie aufgenommen.

Anhang

Save Quelle: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange