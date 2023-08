Der Preis für Brent-Rohöl ist in dieser Woche angesichts der anhaltenden Besorgnis über die chinesische Wirtschaft zurückgegangen. Der Preis ging in dieser Woche auf 81,65 $ zurück und lag damit unter dem Höchststand von 87,10 $ in diesem Monat. Trotz des Rückgangs sind die Ölpreise gegenüber dem Jahrestiefststand um über 16 % gestiegen.

Bedenken hinsichtlich der Konjunkturabschwächung in China

Es gibt zwei Hauptfaktoren, die die Preise für Rohöl und andere Rohstoffe beeinflussen. Erstens gibt es Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft. Die jüngsten Wirtschaftszahlen zeigten, dass die Entwicklung in China nicht gut ist. Die Jugendarbeitslosenquote ist auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen.

Zusätzliche Daten zeigten, dass die amerikanische Industrieproduktion, die Anlageinvestitionen und die Exporte in den letzten Monaten eingebrochen sind. Wie ich hier geschrieben habe, lassen sich Chinas wirtschaftliche Herausforderungen in fünf Faktoren zusammenfassen: Nachfrage, Entkopplung, Verschuldung und Demografie.

China ist ein wichtiger Markt für den Ölmarkt, da es der größte Verbraucher ist. Der jüngste Bericht von Vortexa zeigt, dass die Ölnachfrage in diesem Jahr möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht hat, obwohl die Vorräte an Land sprunghaft ansteigen. Während die Nachfrage des Landes gestiegen ist, sind die meisten dieser Käufe auf Lagerbestände gewandert.

Die andere große Sorge betrifft die Federal Reserve und den US-Dollar-Index (DXY). Aktuelle Daten zeigen, dass der DXY-Index auf 104 $ gestiegen ist, den höchsten Stand seit Juni dieses Jahres. Historisch gesehen hat der Dollar eine umgekehrte Beziehung zum Rohölpreis.

Der Dollar ist sprunghaft angestiegen, da die Anleger eine “Risk-off”-Stimmung angenommen haben. Diese Ansicht wird auch durch die steigenden Anleiherenditen und die fallenden Aktienkurse gestützt.

Dennoch gehen Analysten davon aus, dass der Rohölpreis in den kommenden Monaten wieder ansteigen wird. Sie argumentieren, dass die Nachfrage nach wie vor erheblich hoch sei, während das Angebot der OPEC-Mitglieder begrenzt sei. In einer aktuellen Mitteilung geht Amrita Sen, eine bekannte Analystin, davon aus, dass Brent auf 90 $ steigen wird.

Preisprognose für Brent-Rohöl

Rohöl-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Preis für Brent-Rohöl in den letzten Tagen zurückgegangen ist. Dieser Rückgang begann, als der Preis die wichtige Widerstandsmarke bei 87,75 $ erreichte. Diese Marke war von entscheidender Bedeutung, da sie am 12. April und am 24. Januar den höchsten Stand erreichte. In den meisten Fällen neigen Vermögenswerte dazu, nach dem Erreichen eines wichtigen Widerstandspunktes einen Rückgang zu verzeichnen.

Auf dem Tages-Chart bleibt Rohöl über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt, während der Relative Strength Index (RSI) unter den neutralen Punkt von 50 gefallen ist. Daher sind die Aussichten für Öl optimistisch, wobei der anfängliche Widerstand bei 87,75 $ liegt. Bei einem Anstieg über diese Marke wird der Preis auf 90 $ ansteigen.