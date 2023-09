Der CAC 40-Index blieb in den letzten Monaten in einer engen Spanne, da die Sorgen um die europäische und chinesische Wirtschaft andauern. Der Index notierte am Freitag bei 7.215 € und damit einige Punkte über dem Wochentief von 7.163 €. Vom Höchststand dieses Jahres ist er um mehr als 4,20 % zurückgegangen.

Schwäche der chinesischen Wirtschaft

Der CAC 40 und der deutsche DAX sind zwei der größten Aktienindizes in Europa. Sie verfolgen einige der größten Unternehmen der Region wie LVMH, Volkswagen und Total Energies.

Wie ich bereits in diesem Bericht über den DAX geschrieben habe, wird der CAC 40-Index daher hauptsächlich von der Entwicklung in Europa, China und den Vereinigten Staaten beeinflusst. Zum einen erwirtschaften die größten Unternehmen im Index wie LVMH, L’oreal, Hermes, TotalEnergies und Sanofi den Großteil ihrer Einnahmen auf internationaler Ebene.

Die jüngsten Wirtschaftszahlen zeigen, dass es der chinesischen und europäischen Wirtschaft nicht gut geht. In China bröckelt der Immobiliensektor, während Verbraucherausgaben und Exporte zurückgehen. Die Jugendarbeitslosenquote ist auf ein Rekordhoch gestiegen, während ausländische Direktinvestitionen (FDI) zurückgegangen sind.

Europäische Wirtschaftskrise

Der gleiche Trend ist in Europa zu beobachten, wo Länder wie Deutschland und Frankreich nicht so schnell wachsen. In Deutschland ist das BIP in den letzten beiden Quartalen in Folge geschrumpft. Das gleiche langsame Wachstum findet in anderen europäischen Volkswirtschaften wie den Niederlanden und Belgien statt.

All dies hat zur Folge, dass viele Unternehmen im CAC 40-Index ein langsames Wachstum verzeichnen werden. Dies erklärt, warum die Aktien von Unternehmen wie LVMH, Kering, Hermes und L’Oreal in diesem Jahr von ihren Höchstständen zurückgegangen sind. Die Marktkapitalisierung von LVMH ist von über 500 Mrd. € auf 364 Mrd. € gesunken.

Der CAC 40-Index hat auch mit den anhaltenden Liquiditätsproblemen in Europa zu kämpfen, da die Geldmenge sinkt. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Geldmenge in Europa zum ersten Mal seit 13 Jahren gesunken ist, da die Zinssätze steigen. Daher fällt es vielen Unternehmen schwer, sich wie in der Zeit der niedrigen Zinsen billiges Kapital zu beschaffen.

Die meisten Unternehmen des CAC 40-Index lagen im vergangenen Monat im Minus. Am schlechtesten schnitten Unternehmen wie Worldline, Pernod Rickard, Kering, LVMH und Alstom ab. Auf der anderen Seite waren Orange, TotalEnergies, Michelin und Capgemini die Top-Performer im Index.

Prognose für den CAC 40-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der CAC 40-Index in den letzten Monaten in einer engen Spanne bewegte. In diesem Zeitraum blieb der Index zwischen den wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bei 7.070 € und 7.508 €. Er hat sich auch leicht unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt und liegt leicht über dem 23,6 %-Retracement-Punkt.

Daher wird der CAC 40-Index in den kommenden Wochen wahrscheinlich in dieser Spanne bleiben. Die beiden S&R-Niveaus sollten im Auge behalten werden. Ein volumengestützter Anstieg über den Widerstand bei 7.508 € eröffnet die Möglichkeit eines Anstiegs auf das bisherige Jahreshoch von 7.600 €. Andererseits wird ein Rückgang unter die Unterstützung bei 7.070 € zu einer weiteren Abwärtsbewegung führen.