Der Lithiumpreis setzte diese Woche seinen freien Fall fort, da die Anleger auf die anhaltende Nachfrage- und Angebotsdynamik reagierten. Daten von TradingEconomics zeigen, dass der Preis auf 194.500 CNY pro Tonne einbrach, den niedrigsten Stand seit Mai. Nach seinem Höchststand von 602.770 CNY im Jahr 2022 befindet er sich seit Monaten im freien Fall.

Lithium-Preisdiagramm

Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich eines Überangebots

Der Lithiumpreis kämpfte dieses Jahr weiter, obwohl die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigt. In einem aktuellen Bericht sagten Analysten der Internationalen Energieagentur (IEA), dass die Gesamtzahl der verkauften Elektrofahrzeuge im Jahr 2023 mehr als 14 Millionen betragen wird. Das wäre ein Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr.

Viele EV-Unternehmen wie Tesla verzeichneten in den letzten Jahren ein zweistelliges Wachstum, wobei Tesla der Haupttreiber war. Dies gilt insbesondere für Lithium, da es einer der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien ist.

Daher ist der Lithiumpreis aufgrund der zunehmenden Angst vor einem Überangebot in der Branche stark eingebrochen. Diese Angst verstärkte sich am Montag, als die USA in Nevada einen riesigen Lithiumfund machten.

Obwohl die Zahl nicht bestätigt wurde, gehen Schätzungen davon aus, dass die Lithiumvorkommen im Vulkan zwischen 20 und 40 Millionen Tonnen betragen. Damit ist es größer als die derzeitige Lithiumlagerstätte in Bolivien.

Der Lithiumfund in den USA wird eine der größten Herausforderungen für amerikanische Politiker lösen, die sich seit langem Sorgen um Chinas Dominanz in der Branche machen. Dies ist bemerkenswert, weil die Welt bereits einen Überschuss verzeichnet. In einem Bericht vom März prognostizierten Analysten der Bank of America einen großen Überschuss in diesem Jahr, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China nachließ.

Der Lithiumabbau hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Produktion stieg von nur 28.000 im Jahr 2010 auf 130.000 Tonnen im Jahr 2022. Die Produktion wird 2028 mit 2,1 Millionen Tonnen ihren Höhepunkt erreichen.

Lithium-Aktien stürzen ab

Die sinkenden Lithiumpreise erklären, warum die meisten Lithium-Aktien in diesem Jahr stark eingebrochen sind. Der Aktienkurs von Lithium Americas ist gegenüber dem Höchststand im Jahr 2022 um mehr als 41 % gefallen. Das Gleiche gilt für andere Lithiumunternehmen wie Lithium Lion Metals und Lithium Chile, die alle nachgegeben haben.

In Australien verzeichneten Unternehmen wie Pilbara Minerals und Liontown in diesem Jahr einen starken Rückgang ihrer Aktien.

Die Lithiumvorräte sind vorerst weiterhin reichlich vorhanden, wobei die führenden Produzenten Australien, Chile, China, Argentinien, Brasilien und Simbabwe sind. Mit dem neuen Fund werden die USA bis 2026 zu einem großen Produzenten, wenn Lithium Americas mit der Produktion beginnt.

Der gleiche Trend ist bei Nickel zu beobachten, einem weiteren wichtigen Metall, das in der Elektrofahrzeugindustrie verwendet wird. Daten von TradingView zeigen, dass der Nickelpreis auf 19.937 $ gesunken ist, was etwa 27 % gegenüber dem Höchststand im März entspricht.