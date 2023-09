Der USD/JPY-Wechselkurs setzte seinen Aufwärtstrend im Vorfeld der bevorstehenden Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ) und der Federal Reserve fort. Das Paar stieg auf 147,67, den höchsten Stand seit November letzten Jahres.

Entscheidungen der BoJ und der Fed

Der USD/JPY-Wechselkurs wird in der nächsten Woche im Mittelpunkt des Interesses stehen, da die Fed und die BoJ am Mittwoch bzw. Freitag ihre Entscheidungen treffen werden. Diese Entscheidungen werden aufgrund der aktuellen Marktlage von großer Bedeutung sein.

Der US-Dollar-Index (DXY) stieg auf den höchsten Stand seit fünf Monaten, während Rohöl auf den bisherigen Jahreshöchststand von 93 $ kletterte. Analysten gehen davon aus, dass der Ölpreis in den kommenden Monaten auf über 100 $ steigen könnte.

Diese Woche veröffentlichte Daten zeigten, dass die Inflation in Amerika im August auf einem erhöhten Niveau blieb. Die Gesamtinflation stieg im Juli sprunghaft auf 3,7 %, während der Kern-VPI auf 4,3 % sank. Gleichzeitig stiegen die Einzelhandelsumsätze im August stark an.

Unterdessen begannen die UAW-Arbeiter einen Streik, der die Autopreise in die Höhe treiben und die Wirtschaft bremsen könnte. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed eine restriktive Zinspause einlegen wird.

In der Zwischenzeit hat die Bank of Japan mit einem abstürzenden Yen zu kämpfen. Die Währung ist seit ihrem Tiefststand während der Pandemie um mehr als 30 % gefallen. Während ein schwächerer Yen den Exporteuren hilft, schadet er Unternehmen, die mit Importen handeln, wie z. B. dem Einzelhandel.

Die BoJ hat Maßnahmen ergriffen, um den Absturz des japanischen Yen einzudämmen. Beispielsweise wurde in der letzten Sitzung beschlossen, die Zinsstrukturkurve anzupassen. Da die Inflation in Japan immer noch über 2 % liegt, könnte sich die Bank daher für die erste Zinserhöhung seit Jahren entscheiden.

USD/JPY Technische Analyse

Der USD/JPY-Wechselkurs hat sich in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden. In diesem Zeitraum blieb das Währungspaar hartnäckig über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Das Währungspaar hat auch ein steigendes Keilmuster gebildet, das ich in Rot dargestellt habe. Darüber hinaus hat der MACD eine abwärts gerichtete Divergenz gebildet.

Daher wird dieses Währungspaar in der kommenden Woche wahrscheinlich einen Abwärtstrend erleben, da sich der Keil seinem Konfluenzniveau nähert. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 145 liegen.